На Харьковщине враг обстрелял три населенных пункта: есть раненый, также повреждены дома. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись 3 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадал человек.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Медики оказали помощь 41-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в городе Купянске 26 октября.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Чем атаковали россияне

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

1 БПЛА типа "Герань-2";

1 fpv-дрон.

Последствия обстрелов Харьковщины

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Изюмском районе поврежден частный дом (поселок Боровая);

в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом (село Казачья Лопань).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 65 человек. Остались 36 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 9555 человек.















Также читайте: Подрыв дамбы в Белгороде усложнил наступление РФ на Волчанск, - Группировка объединенных сил