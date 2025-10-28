На Харьковщине враг обстрелял три населенных пункта: есть раненый, также повреждены дома. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись 3 населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов пострадал человек.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Медики оказали помощь 41-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в городе Купянске 26 октября.
Чем атаковали россияне
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 1 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 fpv-дрон.
Последствия обстрелов Харьковщины
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Изюмском районе поврежден частный дом (поселок Боровая);
- в Харьковском районе поврежден многоквартирный дом (село Казачья Лопань).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 65 человек. Остались 36 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 9555 человек.
