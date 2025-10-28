Коррупция в оборонке: НАБУ и САП разоблачили хищение 90 млн грн на дронах. ВИДЕО

НАБУ и САП разоблачили схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БпЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.

Поставка дронов по завышенным ценам

По данным следствия, после принятия изменений в Государственный бюджет в 2023 году, Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн на закупку БпЛА. У руководителя одного из департаментов ведомства возник план растраты части этих средств.



Он предусматривал поставку дронов по завышенным ценам заранее определенными компаниями. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, имитировавшие конкуренцию, а также искаженные маркетинговые исследования.

Государству нанесен ущерб на более 90 млн грн

Таким образом, в мае-сентябре 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70-90%. В результате государству нанесен ущерб на более чем 90 млн грн.

Эти средства участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубежом.

Наложен арест на счета компаний за рубежом и в Украине

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП наложен арест на более 4 млн долл. США на счетах компаний за рубежом и 17 млн грн в Украине.

Подозрение получили должностные лица Госспецсвязи

Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщено о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах.

