Коррупция в оборонке: НАБУ и САП разоблачили хищение 90 млн грн на дронах. ВИДЕО

НАБУ и САП разоблачили схему растраты более 90 млн грн при закупках дронов для Сил обороны. Чиновники Госспецсвязи вместе с представителями частных компаний завышали цены на БпЛА DJI и Autel и выводили средства за границу.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Поставка дронов по завышенным ценам

По данным следствия, после принятия изменений в Государственный бюджет в 2023 году, Госспецсвязи было выделено 30 млрд грн на закупку БпЛА. У руководителя одного из департаментов ведомства возник план растраты части этих средств.

Он предусматривал поставку дронов по завышенным ценам заранее определенными компаниями. Для их победы на тендерах привлекли подконтрольные фирмы, имитировавшие конкуренцию, а также искаженные маркетинговые исследования.

Государству нанесен ущерб на более 90 млн грн

Таким образом, в мае-сентябре 2023 года Госспецсвязи приобрело 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70-90%. В результате государству нанесен ущерб на более чем 90 млн грн.

Эти средства участники схемы вывели на счета подконтрольных компаний, в том числе за рубежом.

Наложен арест на счета компаний за рубежом и в Украине

Благодаря своевременным действиям НАБУ и САП наложен арест на более 4 млн долл. США на счетах компаний за рубежом и 17 млн грн в Украине.

Подозрение получили должностные лица Госспецсвязи

Двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний сообщено о подозрении в растрате средств в особо крупных размерах.

Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
28.10.2025 17:22 Ответить
+3
У попередника все склалося добре

показать весь комментарий
28.10.2025 17:12 Ответить
+2
Виробник дрона Mavic 3 - китайська компанія DJI (Dajiang Innovation Technology Co., Ltd), яка є одним із лідерів у виробництві квадрокоптерів.
Що саме виробляла Україна, так як узьки прикручувала на китайськи авто Лого Москвич
Іншими словами ні ку я. Добавляла 200% вартості і прикручувала гвинти до дронів
показать весь комментарий
28.10.2025 17:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
У попередника все склалося добре

показать весь комментарий
28.10.2025 17:12 Ответить
Виробник дрона Mavic 3 - китайська компанія DJI (Dajiang Innovation Technology Co., Ltd), яка є одним із лідерів у виробництві квадрокоптерів.
Що саме виробляла Україна, так як узьки прикручувала на китайськи авто Лого Москвич
Іншими словами ні ку я. Добавляла 200% вартості і прикручувала гвинти до дронів
показать весь комментарий
28.10.2025 17:14 Ответить
ловіть фламінгів !
вони нажористі, на міліард долярів

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:16 Ответить
так Нью Йорк пост каже

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:18 Ответить
Якось по бідному - на дронах і ракетах тільки лінивий не піднявся - Міндич не дасть збрехати
показать весь комментарий
28.10.2025 17:17 Ответить
Це не новини, це повсякденність.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:17 Ответить
Це все наклеп.Найвеличніша зегевара ясно й чітко сказала-"З корупцією у нас все чисто."
Про українську Мері Попінс я вже мовчу.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:18 Ответить
показать весь комментарий
28.10.2025 17:22 Ответить
Фламінгоносі дорвались до годівниці! І коли вони вде відлетять у вирій?
показать весь комментарий
28.10.2025 17:30 Ответить
скоро у прямому ефірі:
- гражданин ЗЄлєнскій, ви знаєте єтого гражданіна ?
- перший раз бачу, пане суддя !
вот вам хрест! дарма що в сінагогу не хожу

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:37 Ответить
звичайно наклеп! ви не змусите мені повірити що тільки 90 мільйонів з 30 мільярдів!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:54 Ответить
нагадайте, чим скінчилась історія крадівництва на дронах С.Гайдаєм та депутатом від Служок Уроду ?

С.Гайдай зараз дає інтерв'ю як поважний політолог

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:21 Ответить
А ще скільки не виявила!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:28 Ответить
виявили-добре,цікаво яким чином ця історія закінчиться???вже були і яйця,і міни,одяг,дрони,....просто було шумом
показать весь комментарий
28.10.2025 17:37 Ответить
Аааауууууу ,знесуни ви де ???
показать весь комментарий
28.10.2025 17:37 Ответить
#а прі чьом здєсь ЗЄлєнський...
до міндича

.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:54 Ответить
Пора повертати смертну кару, інакше діла не буде! Зелені несуни розкрадуть всю країну до чортової матері! А ми будемо стояти і дивитись?
показать весь комментарий
28.10.2025 17:52 Ответить
Свинарчууууууууук !!!!
показать весь комментарий
28.10.2025 17:52 Ответить
 
 