РУС
653 2

Будут судить руководство компании, "отмывшее" 101 миллион гривен на закупке древесины для военных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и его сообщников. Они присвоили более 101 миллиона гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Обвинительный акт направлен в суд.

По данным следствия, противоправную схему организовали бывший руководитель КЭО Луганска и его подчиненный. Они привлекли к сделке двух действующих должностных лиц подразделения, которое сейчас дислоцируется в Днепре, и частного предпринимателя.

Участники схемы обеспечили закупку топливной древесины объемом более 66 тысяч складометров по завышенным ценам, минуя процедуру открытых торгов. Договоры при этом заключались с косвенными поставщиками.

дбр
дбр
дбр

Смотрите также: Неправомерное получение $31 тыс., предназначенных для закупки дронов: задержан руководитель общественной организации, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

закупки (834) ГБР (3256) хищения (165) Луганская область (6561)
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Донецьк порожняк не гонить!"
Луганськ схоже теж....
показать весь комментарий
23.10.2025 12:48 Ответить
Нічого нового і надзвичайного...
показать весь комментарий
23.10.2025 13:23 Ответить
 
 