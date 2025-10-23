Будут судить руководство компании, "отмывшее" 101 миллион гривен на закупке древесины для военных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя квартирно-эксплуатационного отдела Луганска и его сообщников. Они присвоили более 101 миллиона гривен при закупках топливной древесины для нужд Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Обвинительный акт направлен в суд.
По данным следствия, противоправную схему организовали бывший руководитель КЭО Луганска и его подчиненный. Они привлекли к сделке двух действующих должностных лиц подразделения, которое сейчас дислоцируется в Днепре, и частного предпринимателя.
Участники схемы обеспечили закупку топливной древесины объемом более 66 тысяч складометров по завышенным ценам, минуя процедуру открытых торгов. Договоры при этом заключались с косвенными поставщиками.
