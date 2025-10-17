РУС
Неправомерное получение $31 тыс., предназначенных для закупки дронов: задержан руководитель общественной организации, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Задержан руководитель общественной организации, который осуществлял влияние на начальника воинской части с целью возвращения части из переданных одной из громад 2,4 млн грн, предназначенных для закупки дронов. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, руководитель общественной организации планировал присвоить средства, которые якобы при его содействии органы местной власти должны были выделять на закупку дронов. Таким образом, фактическая поставка беспилотников военным не планировалась, а выделенные средства должны были распределяться между участниками схемы.

Так, в 2025 году военная часть Бориспольского района Киевской области получила 2,4 млн грн от органов местного самоуправления на закупку дронов. В июле этого же года руководитель общественной организации обратился к командиру части с требованием вернуть 1,4 млн грн из полученных средств.

Задержан руководитель общественной организации по выманиванию средств

Сообщается, что 15 октября оперативники задержали злоумышленника во время получения 31 тысячи долларов. Ранее он уже получил 100 тысяч гривен. Денежные средства изъяты на месте происшествия, а мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Задержан руководитель общественной организации по выманиванию средств

За получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом и подстрекательство к растрате бюджетных средств мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие продолжается под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Совість не гризе - суду не бояться - Бога не бояться - шо стало з нашими людьми?
17.10.2025 15:26 Ответить
Притулу перевірте. Під керівництво тещі (Сопєльнік) він вже мільярдером став...
17.10.2025 15:29 Ответить
Цілком можливо. І не тільки він.
Бо звітів вже ніде немає.
І дронів не має.
Справжня грабіжницька лихоманка, пошесть!
17.10.2025 15:31 Ответить
Так а шо ті звіти?
20% від надходжень?
17.10.2025 15:53 Ответить
Суки!
Грабую бо знають, що відмажуться саме рішеннями суддів!
Тварюки!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вже час влаштовувати марафони онлай і цілодобово показувати як ті що крадуть живуть на зоні, пашуть.як воли, а їх майно реалізовується на торгах у фонд підтримки АРМІЇ!!
17.10.2025 15:30 Ответить
 
 