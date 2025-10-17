Неправомерное получение $31 тыс., предназначенных для закупки дронов: задержан руководитель общественной организации, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Задержан руководитель общественной организации, который осуществлял влияние на начальника воинской части с целью возвращения части из переданных одной из громад 2,4 млн грн, предназначенных для закупки дронов. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, руководитель общественной организации планировал присвоить средства, которые якобы при его содействии органы местной власти должны были выделять на закупку дронов. Таким образом, фактическая поставка беспилотников военным не планировалась, а выделенные средства должны были распределяться между участниками схемы.



Так, в 2025 году военная часть Бориспольского района Киевской области получила 2,4 млн грн от органов местного самоуправления на закупку дронов. В июле этого же года руководитель общественной организации обратился к командиру части с требованием вернуть 1,4 млн грн из полученных средств.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разоблачена схема хищения миллионов на закупках армейского имущества на Львовщине, - ГБР. ФОТО

Сообщается, что 15 октября оперативники задержали злоумышленника во время получения 31 тысячи долларов. Ранее он уже получил 100 тысяч гривен. Денежные средства изъяты на месте происшествия, а мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фиктивная закупка генераторов для ВСУ на более 31 млн грн: на Львовщине раскрыта схема, - ГБР. ФОТОрепортаж

За получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом и подстрекательство к растрате бюджетных средств мужчине может грозить до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Следствие продолжается под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.