Неправомірне одержання $31 тис., призначених для закупівлі дронів: затримано керівника громадської організації, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано керівника громадської організації, який здійснював вплив на начальника військової частини з метою повернення частини з переданих однією з громад 2,4 млн грн, призначених для закупівлі дронів. Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, керівник громадської організації планував привласнити кошти, які нібито за його сприяння органи місцевої влади мали виділяти на закупівлю дронів. Таким чином, фактична поставка безпілотників військовим не планувалася, а виділені кошти мали розподілятися між учасниками схеми.



Так, у 2025 році військова частина Бориспільського району Київської області отримала 2,4 млн грн від органів місцевого самоврядування на закупівлю дронів. У липні цього ж року керівник громадської організації звернувся до командира частини з вимогою повернути 1,4 млн грн з отриманих коштів.

Повідомляється, що 15 жовтня оперативники затримали зловмисника під час одержання 31 тисячі доларів. Раніше він уже отримав 100 тисяч гривень. Грошові кошти вилучено на місці події, а чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою та підбурювання до розтрати бюджетних коштів чоловіку може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.