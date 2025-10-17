УКР
Неправомірне одержання $31 тис., призначених для закупівлі дронів: затримано керівника громадської організації, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано керівника громадської організації, який здійснював вплив на начальника військової частини з метою повернення частини з переданих однією з громад 2,4 млн грн, призначених для закупівлі дронів. Йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Національній поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, керівник громадської організації планував привласнити кошти, які нібито за його сприяння органи місцевої влади мали виділяти на закупівлю дронів. Таким чином, фактична поставка безпілотників військовим не планувалася, а виділені кошти мали розподілятися між учасниками схеми.

Так, у 2025 році військова частина Бориспільського району Київської області отримала 2,4 млн грн від органів місцевого самоврядування на закупівлю дронів. У липні цього ж року керівник громадської організації звернувся до командира частини з вимогою повернути 1,4 млн грн з отриманих коштів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито схему розкрадання мільйонів на закупівлях армійського майна на Львівщині, - ДБР. ФОТО

Затримано керівника громадської організації на виманганні коштів

Повідомляється, що 15 жовтня оперативники затримали зловмисника під час одержання 31 тисячі доларів. Раніше він уже отримав 100 тисяч гривень. Грошові кошти вилучено на місці події, а чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) та ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фіктивна закупівля генераторів для ЗСУ на понад 31 млн грн: на Львівщині викрито схему, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано керівника громадської організації на виманганні коштів

За одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою та підбурювання до розтрати бюджетних коштів чоловіку може загрожувати до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

громадські організації (88) Нацполіція (15584) розкрадання (290)
Совість не гризе - суду не бояться - Бога не бояться - шо стало з нашими людьми?
показати весь коментар
17.10.2025 15:26 Відповісти
Притулу перевірте. Під керівництво тещі (Сопєльнік) він вже мільярдером став...
показати весь коментар
17.10.2025 15:29 Відповісти
Цілком можливо. І не тільки він.
Бо звітів вже ніде немає.
І дронів не має.
Справжня грабіжницька лихоманка, пошесть!
показати весь коментар
17.10.2025 15:31 Відповісти
Так а шо ті звіти?
20% від надходжень?
показати весь коментар
17.10.2025 15:53 Відповісти
Суки!
Грабую бо знають, що відмажуться саме рішеннями суддів!
Тварюки!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вже час влаштовувати марафони онлай і цілодобово показувати як ті що крадуть живуть на зоні, пашуть.як воли, а їх майно реалізовується на торгах у фонд підтримки АРМІЇ!!
показати весь коментар
17.10.2025 15:30 Відповісти
 
 