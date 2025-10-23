Судитимуть керівництво компанії, яке "відмило" 101 мільйон гривень на закупівлі деревини для військових. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього керівника квартирно-експлуатаційного відділу Луганська та його спільників. Вони привласнили понад 101 мільйон гривень під час закупівель паливної деревини для потреб Збройних Сил України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За даними слідства, протиправну схему організували колишній керівник КЕВ Луганська та його підлеглий. Вони залучили до оборудки двох чинних посадовців підрозділу, який зараз дислокується у Дніпрі, та приватного підприємця.

Читайте: Відмивання понад 11 млн грн, отриманих на привласненні електроенергії держпідприємства: викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Учасники схеми забезпечили закупівлю паливної деревини обсягом понад 66 тисяч складометрів за завищеними цінами, оминаючи процедуру відкритих торгів. Договори при цьому укладалися з непрямими постачальниками.







Також читайте: Викрали 24 т пального в частині на Харківщині: затримало двох військових та їхнього спільника, - ДБР. ФОТОрепортаж