Викрали 24 т пального в частині на Харківщині: затримало двох військових та їхнього спільника, - ДБР. ФОТОрепортаж

Затримано та повідомлено про підозру двом військовим з Харківської області та їхньому цивільному спільнику, які крали дизельне пальне з військової частини для продажу.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, військові вносили в звітну документацію щодо виїзду транспорту підрозділу неправдиві дані щодо пройдених маршрутів, тим самим створюючи надлишки невикористаного пального.

Потім це пальне вони збували великими партіями на території Харківської області за ціною 35 гривень за 1 літр. Задокументовано продаж 24 тонн пального (три партії по 8 тон) на суму майже 1 млн грн.

Затримання та обшуки

Під час продажу третьої партії пального фігурантів було затримано. Проведено обшуки за місцями проживання ділків та у транспортних засобах, які вони використовували.

Під час обшуків вилучено значні суми готівкою, документацію щодо використання палива, чорнові записи викрадених об’ємів палива та розподілу грошей, два транспортні засоби та спеціальні прилади для скручування пробігу транспортного засобу.

Що загрожує зловмисникам

Двом військовим та їхньому цивільному спільнику повідомлено про підозру у викраденні військового майна в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Зауважується, що в процесі досудового розслідування викрадене паливо буде повернуто до Збройних Сил України.







