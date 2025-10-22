Похитили 24 т топлива в части на Харьковщине: задержали двух военных и их сообщника, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны и сообщено о подозрении двум военным из Харьковской области и их гражданскому сообщнику, которые воровали дизельное топливо из воинской части для продажи.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, военные вносили в отчетную документацию по выезду транспорта подразделения ложные данные о пройденных маршрутах, тем самым создавая излишки неиспользованного горючего.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа военных нелегально продала более 27 тысяч литров топлива на Киевщине, - ГБР. ФОТО

Затем это топливо они сбывали крупными партиями на территории Харьковской области по цене 35 гривен за 1 литр. Задокументирована продажа 24 тонн топлива (три партии по 8 тонн) на сумму почти 1 млн грн.

Задержание и обыски

Во время продажи третьей партии горючего фигуранты были задержаны. Проведены обыски по местам жительства дельцов и в транспортных средствах, которые они использовали.

Также смотрите: Чиновник воинской части из Николаевской области разворовал сотни тонн топлива, предназначенного для ВСУ. Убытки государства - более 24 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Во время обысков изъяты значительные суммы наличными, документация по использованию топлива, черновые записи похищенных объемов топлива и распределения денег, два транспортных средства и специальные приборы для скручивания пробега транспортного средства.

Также смотрите: Нацполиция объявила подозрение 18 работникам Локомотивного ДЕПО Тернополь за хищение топлива. ФОТОрепортаж

Что грозит злоумышленникам

Двум военным и их гражданскому сообщнику сообщено о подозрении в похищении военного имущества в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что в процессе досудебного расследования похищенное топливо будет возвращено в Вооруженные Силы Украины.







