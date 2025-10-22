Відмивання понад 11 млн грн, отриманих на привласненні електроенергії держпідприємства: викрито злочинну групу, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Викрито злочинну групу, учасники якої відмивали кошти через фіктивні компанії. Посадовці однієї з таких фірм отримували від кінцевого споживача електроенергії багатомільйонні кошти, які після часткового розрахунку з державним підприємством за поставлену споживачу електроенергію спрямовували на рахунки інших підконтрольних фірм і розподіляли між учасниками оборудки.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок таких дій державному підприємству завдано збитків на понад 39 мільйонів гривень.

Як працювала схема

Щоб надати незаконно отриманим коштам вигляд законних, зловмисники створювали фіктивні підприємства, через які проводили удавані безготівкові операції. На папері ці компанії нібито купували чи продавали товари та/або послуги одна одній, хоча жодної реальної діяльності не здійснювали.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Повідомляється, що через рахунки таких підприємств злочинці перевели понад 11,5 мільйона гривень, легалізуючи частину прибутку, отриманого злочинним шляхом. Частину цих коштів вони переводили в готівку, а решту через мережу інших фіктивних підприємств витрачали на придбання елітних речей та власні потреби.

Викриття учасників оборудки

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань. Встановлено учасників злочинної групи у повному складі - юристів, бухгалтерів, реєстраторів та осіб, які спеціалізувалися на державній реєстрації суб’єктів господарювання.

Також читайте: НАБУ і САП повідомили про підозру "слузі народу" Шевченку в справі щодо легалізації понад 9 млн грн

Розподіл "завдань" у групі

Так, учасники діяли за попередньою змовою та мали чіткий розподіл ролей.

Організатор підшуковував осіб, які погоджувалися формально стати засновниками або директорами підприємств.

Інші учасники займалися підготовкою документів і реєстрацією товариств.

Бухгалтери забезпечували проведення удаваних фінансових операцій між підконтрольними компаніями.

Проведення обшуків

Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.

Також дивіться: Неправомірне одержання $31 тис., призначених для закупівлі дронів: затримано керівника громадської організації, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час слідчих дій вилучено документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, бухгалтерську звітність та інші речові докази, що підтверджують організацію фіктивних реєстрацій товариств і легалізацію коштів.

Що загрожує учасникам злочинної групи

За результатами проведених заходів сімом учасникам групи повідомлено про підозру у створенні або придбанні юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності (ч. 2 ст. 205¹ Кримінального кодексу України) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).



За вчинення цих злочинів передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Читайте: Посадовці "Київмедспецтрансу" розікрали майже 2 млн грн на закупівлі запчастин до карет швидких, - прокуратура. ФОТО



















