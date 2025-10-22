Отмывание более 11 млн грн, полученных при присвоении электроэнергии госпредприятия: разоблачена преступная группа, - Нацполиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачена преступная группа, участники которой отмывали средства через фиктивные компании. Должностные лица одной из таких фирм получали от конечного потребителя электроэнергии многомиллионные средства, которые после частичного расчета с государственным предприятием за поставленную потребителю электроэнергию направляли на счета других подконтрольных фирм и распределяли между участниками сделки.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины

Как отмечается, в результате таких действий государственному предприятию нанесен ущерб на более 39 миллионов гривен.

Как работала схема

Чтобы придать незаконно полученным средствам вид законных, злоумышленники создавали фиктивные предприятия, через которые проводили мнимые безналичные операции. На бумаге эти компании якобы покупали или продавали товары и/или услуги друг другу, хотя никакой реальной деятельности не осуществляли.

Сообщается, что через счета таких предприятий преступники перевели более 11,5 миллиона гривен, легализуя часть прибыли, полученной преступным путем. Часть этих средств они обналичивали, а остальные через сеть других фиктивных предприятий тратили на приобретение элитных вещей и собственные нужды.

Разоблачение участников сделки

Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований. Установлены участники преступной группы в полном составе - юристы, бухгалтеры, регистраторы и лица, которые специализировались на государственной регистрации субъектов хозяйствования.

Распределение "задач" в группе

Так, участники действовали по предварительному сговору и имели четкое распределение ролей.

Организатор подыскивал лиц, которые соглашались формально стать учредителями или директорами предприятий.

Другие участники занимались подготовкой документов и регистрацией обществ.

Бухгалтеры обеспечивали проведение мнимых финансовых операций между подконтрольными компаниями.

Проведение обысков

Полицейские провели ряд обысков по местам жительства и в автомобилях фигурантов.

Во время следственных действий изъяты документы, компьютерная техника, мобильные телефоны, черновые записи, бухгалтерская отчетность и другие вещественные доказательства, подтверждающие организацию фиктивных регистраций обществ и легализацию средств.

Что грозит участникам преступной группы

По результатам проведенных мероприятий семерым участникам группы сообщено о подозрении в создании или приобретении юридического лица с целью прикрытия незаконной деятельности (ч. 2 ст. 205¹ Уголовного кодекса Украины) и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).



За совершение этих преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

