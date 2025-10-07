РУС
Чиновники "Киевмедспецтранса" растратили почти 2 млн грн на закупку запчастей для карет скорой помощи, - прокуратура. ФОТО

Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику службы материально-технического обеспечения КО "Киевмедспецтранс", который по предварительному сговору с заместителем директора коммунального объединения и должностными лицами частного предприятия, завладели бюджетными средствами, выделенными из городского бюджета на закупку автозапчастей для карет скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, подозреваемому инкриминируется завладение бюджетными деньгами и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, УК Украины).

хищение на скорых
хищение на скорых

"Установлено, что должностные лица КО "Киевмедспецтранс" на основании проведенного тендера с привлечением подконтрольных предприятий, обеспечили победу в нем нужного предприятия. В дальнейшем с ним заключили договор на зальную сумму более 5,4 млн гривен. Установлено, что победитель тендера поставлял запчасти по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Своей черой, начальник службы материально-технического обеспечения, готовил и выдавал документы, на основании которых была завышена ожидаемая стоимость автозапчастей.

По результатам проведения комплексной транспортно-товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на сумму свыше 1,9 млн грн.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

Автор: 

На нуль. Щоб із зарплат віддали вкрадені гроші х 10. Помудрішають і совість пробудиться.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:15 Ответить
Голубий злодюжка.

Завгосп 2-го будинку Старсоцзабезу був сором'язний злодюга. Вся істота його протестувала проти крадіжок, але не красти він не міг. Він крав, і йому було соромно. Крав він завжди, завжди соромився, і через те його добре голені щічки завжди горіли рум'янцем замішання, сором'язності, ніяковості й конфузу. Завгоспа звали Олександром Яковичем, а дружину його - Олександрою Яківною. Він називав її Сашхен, вона звала його Альхен. Світ не бачив ще такого голубого злодюжки, як Олександр Якович.
("12 стільців")
показать весь комментарий
07.10.2025 11:19 Ответить
У прокуратури у підозрі не автомобілі екстреної медичної допомоги, а карети (мабуть на кінській тязі). Тоді які автозапчастини ще потрібні ?
показать весь комментарий
07.10.2025 11:19 Ответить
сплутали із підковами, мабуть...
показать весь комментарий
07.10.2025 11:24 Ответить
Скільки змогли - стільки й стибрили а то якось не комільфо - всі крадуть а ти випадаєш
показать весь комментарий
07.10.2025 11:23 Ответить
У наш час щоби не вкрасти треба бути повним ідіотом.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:27 Ответить
Які нахрєн "карети"? Альоу? Карет вже 100 років, як не має у використанні.
показать весь комментарий
07.10.2025 11:27 Ответить
В редакції ПДР до 2017 року була "карета швидкої медичної допомоги". Мабуть прокурори застрягли в тому часі
показать весь комментарий
07.10.2025 11:50 Ответить
 
 