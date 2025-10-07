Чиновники "Киевмедспецтранса" растратили почти 2 млн грн на закупку запчастей для карет скорой помощи, - прокуратура. ФОТО

Прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику службы материально-технического обеспечения КО "Киевмедспецтранс", который по предварительному сговору с заместителем директора коммунального объединения и должностными лицами частного предприятия, завладели бюджетными средствами, выделенными из городского бюджета на закупку автозапчастей для карет скорой медицинской помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, подозреваемому инкриминируется завладение бюджетными деньгами и служебный подлог (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, УК Украины).





"Установлено, что должностные лица КО "Киевмедспецтранс" на основании проведенного тендера с привлечением подконтрольных предприятий, обеспечили победу в нем нужного предприятия. В дальнейшем с ним заключили договор на зальную сумму более 5,4 млн гривен. Установлено, что победитель тендера поставлял запчасти по завышенным ценам", - говорится в сообщении.

Своей черой, начальник службы материально-технического обеспечения, готовил и выдавал документы, на основании которых была завышена ожидаемая стоимость автозапчастей.

По результатам проведения комплексной транспортно-товароведческой и судебной экономической экспертизы установлено завышение цен на сумму свыше 1,9 млн грн.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

