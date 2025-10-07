УКР
536 9

Посадовці "Київмедспецтрансу" розікрали майже 2 млн грн на закупівлі запчастин до карет швидких, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс", який за попередньою змовою із заступником директора комунального об'єднання та посадовими особами приватного підприємства, заволоділи бюджетними коштами, виділеними з міського бюджету на закупівлю автозапчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, підозрюваному інкриміновано заволодіння бюджетними грошима та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України).

розкрадання на швидких
розкрадання на швидких

"Встановлено, що посадовці КО "Київмедспецтранс" на підставі проведеного тендеру із залученням підконтрольних підприємств, забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства. Надалі з ним уклали договір на зальну суму понад 5,4 млн гривень. Встановлено, що переможець тендеру постачав запчастини за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.

Своєю черою, начальник служби матеріально-технічного забезпечення, готував та видавав документи, на підставі яких була завищена очікувана вартість автозапчастин.

За результатами проведення комплексної транспортно-товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на суму понад 1,9 млн грн.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Київ (20252) прокуратура (3758) швидка (269) розкрадання (287)
На нуль. Щоб із зарплат віддали вкрадені гроші х 10. Помудрішають і совість пробудиться.
показати весь коментар
07.10.2025 11:15 Відповісти
Голубий злодюжка.

Завгосп 2-го будинку Старсоцзабезу був сором'язний злодюга. Вся істота його протестувала проти крадіжок, але не красти він не міг. Він крав, і йому було соромно. Крав він завжди, завжди соромився, і через те його добре голені щічки завжди горіли рум'янцем замішання, сором'язності, ніяковості й конфузу. Завгоспа звали Олександром Яковичем, а дружину його - Олександрою Яківною. Він називав її Сашхен, вона звала його Альхен. Світ не бачив ще такого голубого злодюжки, як Олександр Якович.
("12 стільців")
показати весь коментар
07.10.2025 11:19 Відповісти
У прокуратури у підозрі не автомобілі екстреної медичної допомоги, а карети (мабуть на кінській тязі). Тоді які автозапчастини ще потрібні ?
показати весь коментар
07.10.2025 11:19 Відповісти
сплутали із підковами, мабуть...
показати весь коментар
07.10.2025 11:24 Відповісти
Скільки змогли - стільки й стибрили а то якось не комільфо - всі крадуть а ти випадаєш
показати весь коментар
07.10.2025 11:23 Відповісти
У наш час щоби не вкрасти треба бути повним ідіотом.
показати весь коментар
07.10.2025 11:27 Відповісти
Які нахрєн "карети"? Альоу? Карет вже 100 років, як не має у використанні.
показати весь коментар
07.10.2025 11:27 Відповісти
В редакції ПДР до 2017 року була "карета швидкої медичної допомоги". Мабуть прокурори застрягли в тому часі
показати весь коментар
07.10.2025 11:50 Відповісти
Ютуб завалено роликами з мольбами від бійців про донати на техніку, а там владі пофіг, знають, що гроші будуть вкрадені і все одо за відкатик виділяють.
показати весь коментар
07.10.2025 12:55 Відповісти
 
 