Посадовці "Київмедспецтрансу" розікрали майже 2 млн грн на закупівлі запчастин до карет швидких, - прокуратура. ФОТО

Повідомлено про підозру начальнику служби матеріально-технічного забезпечення КО "Київмедспецтранс", який за попередньою змовою із заступником директора комунального об'єднання та посадовими особами приватного підприємства, заволоділи бюджетними коштами, виділеними з міського бюджету на закупівлю автозапчастин для карет швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, підозрюваному інкриміновано заволодіння бюджетними грошима та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, КК України).





"Встановлено, що посадовці КО "Київмедспецтранс" на підставі проведеного тендеру із залученням підконтрольних підприємств, забезпечили перемогу у ньому потрібного підприємства. Надалі з ним уклали договір на зальну суму понад 5,4 млн гривень. Встановлено, що переможець тендеру постачав запчастини за завищеними цінами", - йдеться у повідомленні.

Своєю черою, начальник служби матеріально-технічного забезпечення, готував та видавав документи, на підставі яких була завищена очікувана вартість автозапчастин.

За результатами проведення комплексної транспортно-товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на суму понад 1,9 млн грн.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Наразі досудове розслідування триває, встановлюються коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

