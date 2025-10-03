Заволодіння коштами під час постачання пального для прикордонників – 3 особам повідомлено про підозру. ФОТО
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру одного з складів пального ДПСУ, головному бухгалтеру цієї ж частини та директору приватного товариства.
Розслідуванням встановлено, що у березні–квітні 2022 року між військовою частиною та приватним підприємством укладено п’ять договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів на понад 16,6 мільйона гривень, інформує Цензор.НЕТ.
Всупереч постанові Кабінету Міністрів України до їхньої вартості незаконно включили податок на додану вартість у сумі 1,5 мільйона гривень, з яких понад 152 тисяч було відшкодовано з державного бюджету.
Крім того, директор товариства під час постачання палива іншій військовій частині заволодів ще понад 258 тисячами гривень. Надалі він компенсував державі завдані збитки у повному обсязі.
На даний час за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжний захід.
Так у держслужбовців Держприкордонслужби і з'являються млн грн ….