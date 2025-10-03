УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10478 відвідувачів онлайн
Новини Фото Розкрадання коштів
272 4

Заволодіння коштами під час постачання пального для прикордонників – 3 особам повідомлено про підозру. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому командиру одного з складів пального ДПСУ, головному бухгалтеру цієї ж частини та директору приватного товариства.

Розслідуванням встановлено, що у березні–квітні 2022 року між військовою частиною та приватним підприємством укладено п’ять договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів на понад 16,6 мільйона гривень, інформує Цензор.НЕТ.

Всупереч постанові Кабінету Міністрів України до їхньої вартості незаконно включили податок на додану вартість у сумі 1,5 мільйона гривень, з яких понад 152 тисяч було відшкодовано з державного бюджету.

Крім того, директор товариства під час постачання палива іншій військовій частині заволодів ще понад 258 тисячами гривень. Надалі він компенсував державі завдані збитки у повному обсязі.

На даний час за клопотанням сторони обвинувачення підозрюваним обрано запобіжний захід.

прокурори

Читайте: Фіктивні діагнози для незаконного перетину кордону: у Львові судитимуть п’ятьох осіб

Автор: 

прикордонники (1128) ДБР (3755) Офіс Генпрокурора (3472)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
там якийсь головний прикордонник, дофіга багатий?
показати весь коментар
03.10.2025 15:13 Відповісти
24 бер. 2022 р. - Нагадаємо, що тільки за перші шість днів війни, за словами керівника«Енергоатому» Петра Котіна, компанія зазнала збитків на суму близько 18 ...
https://glavcom.ua/news/viceprezident-energoatoma-vtik-do-nimechchini-yogo-uzhe-vidstoronili-832538.html
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/topmenedzher-energoatomu-vtik-z-ukrajini-vijihav-za-kordon-nibito-u-vidpustku-y-ne-povernuvsya-18012024-494404

https://www.dsnews.ua › Головна › Держава


18 січ. 2024 р. - Виконачвчий директор з персоналу НАЕК "Енергоатом" Олег Бояринцев у січні 2023 року виїхав у відпустку в Польщу, там звільнився і в Україну ..
Так у держслужбовців Держприкордонслужби і з'являються млн грн ….
показати весь коментар
03.10.2025 15:27 Відповісти
Україна виконала всі умови до вступу в ЕС. Самім не смішно з цього анекдоту.
показати весь коментар
03.10.2025 15:57 Відповісти
І хто народжує таку нечисть саранчу суспільства
показати весь коментар
03.10.2025 16:06 Відповісти
 
 