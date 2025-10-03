УКР
Фіктивні діагнози для незаконного перетину кордону: у Львові судитимуть п’ятьох осіб

Судитимуть організовану групу та лікарів за допомогу ухилянтам

Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо трьох членів організованої злочинної групи та двох лікарів, які не входили до її складу, за сприяння незаконному перетинанню державного кордону та підробці документів.

За даними слідства, до складу організованої групи входили мешканець Львівської області та двоє жителів Тернопільщини. За 5-15 тисяч доларів США з особи вони допомагали військовозобов’язаним чоловікам уникати призову та виїжджати за межі України. До злочинної діяльності залучили двох лікарів, які оформлювали фіктивне стаціонарне лікування в медичних закладах, інформує Цензор.НЕТ.

В подальшому чоловікам виготовляли фіктивні медичні документи з неіснуючими діагнозами. На основі цих фальшивих медичних виписок військово-облікові документи змінювалися: чоловіків визнавали непридатними та знімали з військового обліку. Це відкривало їм шлях для безперешкодного перетину кордону. У деяких випадках організатор самостійно підробляв документи.

За даними слідства,послугами підозрюваних скористалися щонайменше 18 чоловіків. За клопотанням прокуратури всім членам організованої групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Лікарів звільнено з посад.

30% мужиков условно переплыли Тису, 20% им в этом помогли и нехило заработали, 20% сбежало с фронта. Но кому-то этого показалось мало и они выпустили 28-22. 5% держат фронт. На долго-ли?
показати весь коментар
03.10.2025 11:25 Відповісти
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
показати весь коментар
03.10.2025 11:37 Відповісти
Именно так. И не Свириденко. а Зе. Она лишь взяла на себя ответственность.
показати весь коментар
03.10.2025 12:04 Відповісти
Генпрокурор з доброчесністю, теж «дивно мовчить», читаючи запис у трудовій книжці!! Сирійці, набагато дієвіше реагують на очевидні злочини башарівської влади!!
показати весь коментар
03.10.2025 13:28 Відповісти
Геніально
показати весь коментар
03.10.2025 11:31 Відповісти
 
 