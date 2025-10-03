Фиктивные диагнозы для незаконного пересечения границы: во Львове будут судить пятерых человек

Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы и двух врачей, которые не входили в ее состав, за содействие незаконному пересечению государственной границы и подделке документов.

По данным следствия, в состав организованной группы входили житель Львовской области и двое жителей Тернопольщины. За 5-15 тысяч долларов США с человека они помогали военнообязанным мужчинам избегать призыва и выезжать за пределы Украины. К преступной деятельности привлекли двух врачей, которые оформляли фиктивное стационарное лечение в медицинских учреждениях, информирует Цензор.НЕТ.

В дальнейшем мужчинам изготавливали фиктивные медицинские документы с несуществующими диагнозами. На основе этих фальшивых медицинских выписок военно-учетные документы менялись: мужчин признавали непригодными и снимали с воинского учета. Это открывало им путь для беспрепятственного пересечения границы. В некоторых случаях организатор самостоятельно подделывал документы.

По данным следствия, услугами подозреваемых воспользовались по меньшей мере 18 мужчин. По ходатайству прокуратуры всем членам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Врачи уволены с должностей.

