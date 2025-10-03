Фиктивные диагнозы для незаконного пересечения границы: во Львове будут судить пятерых человек
Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы и двух врачей, которые не входили в ее состав, за содействие незаконному пересечению государственной границы и подделке документов.
По данным следствия, в состав организованной группы входили житель Львовской области и двое жителей Тернопольщины. За 5-15 тысяч долларов США с человека они помогали военнообязанным мужчинам избегать призыва и выезжать за пределы Украины. К преступной деятельности привлекли двух врачей, которые оформляли фиктивное стационарное лечение в медицинских учреждениях, информирует Цензор.НЕТ.
В дальнейшем мужчинам изготавливали фиктивные медицинские документы с несуществующими диагнозами. На основе этих фальшивых медицинских выписок военно-учетные документы менялись: мужчин признавали непригодными и снимали с воинского учета. Это открывало им путь для беспрепятственного пересечения границы. В некоторых случаях организатор самостоятельно подделывал документы.
По данным следствия, услугами подозреваемых воспользовались по меньшей мере 18 мужчин. По ходатайству прокуратуры всем членам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Врачи уволены с должностей.
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?