РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11293 посетителя онлайн
Новости Незаконное пересечение границы Подлог документов
466 4

Фиктивные диагнозы для незаконного пересечения границы: во Львове будут судить пятерых человек

Будут судить организованную группу и врачей за помощь уклоняющимся от призыва

Львовская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной преступной группы и двух врачей, которые не входили в ее состав, за содействие незаконному пересечению государственной границы и подделке документов.

По данным следствия, в состав организованной группы входили житель Львовской области и двое жителей Тернопольщины. За 5-15 тысяч долларов США с человека они помогали военнообязанным мужчинам избегать призыва и выезжать за пределы Украины. К преступной деятельности привлекли двух врачей, которые оформляли фиктивное стационарное лечение в медицинских учреждениях, информирует Цензор.НЕТ.

В дальнейшем мужчинам изготавливали фиктивные медицинские документы с несуществующими диагнозами. На основе этих фальшивых медицинских выписок военно-учетные документы менялись: мужчин признавали непригодными и снимали с воинского учета. Это открывало им путь для беспрепятственного пересечения границы. В некоторых случаях организатор самостоятельно подделывал документы.

По данным следствия, услугами подозреваемых воспользовались по меньшей мере 18 мужчин. По ходатайству прокуратуры всем членам организованной группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Врачи уволены с должностей.

Также смотрите: В Одессе прокуратура совместно с полицией ликвидировали инвестиционный call-центр, который обманывал граждан Казахстана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Львов (4646) Офис Генпрокурора (2675) Львовская область (3030) Львовский район (108)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
30% мужиков условно переплыли Тису, 20% им в этом помогли и нехило заработали, 20% сбежало с фронта. Но кому-то этого показалось мало и они выпустили 28-22. 5% держат фронт. На долго-ли?
показать весь комментарий
03.10.2025 11:25 Ответить
Ну, а якже готували та приймали, таке недолуге рішення, без врахування цього критерію у КМУ та ВРУ (держсекретарі КМУ і фахова експертиза міністерств, Секретаріату КМУ, Комітетів ВРУ,….)!
Умеров з РНБОУ, зрозуміле діло, нерухомістю заклопотаний був у Філадельфії США, теж не близький Світ, та й бюрократія США щодо таких грошей, звідки, умови …
А щодо Особливо періоду та московської війни в Україні, з 2014 року, ніяка голова на посадах в Урядовому кварталі, навіть не подумала про https://zakon.rada.gov.ua/go/607-2014-%D0%BF Про затвердження структури військового резерву ...https://zakon.rada.gov.ua › ...
12 лист. 2014 р. - Мобілізаційний людський резерв включає військовозобов'язаних, які призначені для комплектування вищих військових навчальних закладів, навчальни ...
Виходить, що це зроблено урядовцями Свириденко навмисно, для нанесення Україні шкоди!?!?
показать весь комментарий
03.10.2025 11:37 Ответить
Именно так. И не Свириденко. а Зе. Она лишь взяла на себя ответственность.
показать весь комментарий
03.10.2025 12:04 Ответить
Геніально
показать весь комментарий
03.10.2025 11:31 Ответить
 
 