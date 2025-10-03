В Одессе прокуратура совместно с полицией ликвидировали инвестиционный call-центр, который обманывал граждан Казахстана. ВИДЕО+ФОТО

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении 9 лицам, которые через инвестиционную схему обманывали иностранцев.

Организатору, двум соорганизаторам и еще шести причастным инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе расследования выяснено, что уроженец Днепропетровской области организовал с сообщниками call-центр в многоэтажке на улице Генуэзской. Своих сотрудников обучал на специальных тренингах, мотивировал находить клиентов с инвестициями от 5000 долларов США.

Далее они звонили и представлялись работниками инвестплатформы "Skylex LTD". По телефону сообщали людям о быстром, прозрачном и весомом заработке.

Получив согласие от клиента, подозреваемые через аккаунт в мессенджере "Telegram" присылали ссылки для регистрации на веб-ресурсе. К этому сайту подвязан криптокошелек, на который потерпевшим предлагали перевести средства. После поступления денег в личном кабинете у человека якобы появлялась сумма, эквивалентная присланной на криптокошелек.

Достигнув цели по вложению, злоумышленники прекращали любой контакт с обманутым клиентом. Установлено, что пятеро граждан Республики Казахстан и двое граждан Украины стали жертвами мошенников и размер нанесенного им ущерба составляет более 92 тысяч долларов США.

Наряду с этим у правоохранительных органов есть информация о том, что от рук финансовых мошенников пострадали более 1500 иностранцев.





































