В Одессе прокуратура совместно с полицией ликвидировали инвестиционный call-центр, который обманывал граждан Казахстана. ВИДЕО+ФОТО

Прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении 9 лицам, которые через инвестиционную схему обманывали иностранцев.

Организатору, двум соорганизаторам и еще шести причастным инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе расследования выяснено, что уроженец Днепропетровской области организовал с сообщниками call-центр в многоэтажке на улице Генуэзской. Своих сотрудников обучал на специальных тренингах, мотивировал находить клиентов с инвестициями от 5000 долларов США.

Далее они звонили и представлялись работниками инвестплатформы "Skylex LTD". По телефону сообщали людям о быстром, прозрачном и весомом заработке.

Получив согласие от клиента, подозреваемые через аккаунт в мессенджере "Telegram" присылали ссылки для регистрации на веб-ресурсе. К этому сайту подвязан криптокошелек, на который потерпевшим предлагали перевести средства. После поступления денег в личном кабинете у человека якобы появлялась сумма, эквивалентная присланной на криптокошелек.

Достигнув цели по вложению, злоумышленники прекращали любой контакт с обманутым клиентом. Установлено, что пятеро граждан Республики Казахстан и двое граждан Украины стали жертвами мошенников и размер нанесенного им ущерба составляет более 92 тысяч долларов США.

Наряду с этим у правоохранительных органов есть информация о том, что от рук финансовых мошенников пострадали более 1500 иностранцев.

Казахстан (787) мошенничество (1284) Одесса (8043) Одесская область (3858) Нацполиция (16797) Офис Генпрокурора (2675) Одесский район (301)
"Так це ж було вже!".
03.10.2025 11:02 Ответить
"якщо зорі запалюють, то комусь це потрібно"

.
03.10.2025 11:07 Ответить
чому не саджають рядових працівників цих кол-центрів ?
адже вони чудово розуміють, що займаються шахрайством

.
03.10.2025 11:05 Ответить
А якби цей call-центер ошукував громадян Лаптєстану та Бульбостану, то браві спецпризначенці, місце доречи яким на фронті, теж от так би вломились чи прийшли і ввічливо дали кожному оператору по грамоті?
03.10.2025 11:05 Ответить
СБУ повинно замість арешту брати ці кол центри під своє керівництво і видурювати гроші у кацапів.

.
03.10.2025 11:10 Ответить
якби не казахи, то цей кол-центр, під прикриттям прокуратури або депутатів, працював і донині
03.10.2025 11:07 Ответить
Група осіб - «Підпільники-інваліди» з колЦентру, з якими боровся і катлєта??
03.10.2025 11:53 Ответить
Один прикрили, і то напевне тому, що налоги зі взяток не заплатили) Це ж просто смішно, показуха, тому що цих центрів працює буквально тисячи. І всі вони кришуються мєнтами.
03.10.2025 12:51 Ответить
 
 