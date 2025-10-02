РУС
Задержан водитель Mercedes, который до потери сознания избил велосипедиста в Киеве: ему объявили новое подозрение. ФОТО

Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, задержан 2 октября в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Мужчине сообщили о подозрении по еще одной статье - оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание до 8 лет за решеткой.

Избиение велосипедиста: водителя Mercedes задержали по новому подозрению

"После того, как водитель нанес три удара в лицо велосипедисту, от которых тот потерял сознание и упал, водитель оттащил пострадавшего на обочину дороги и оставил в бессознательном состоянии. Сам подозреваемый уехал с места конфликта. После сообщения ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - напомнили в прокуратуре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина избил женщину в магазине в Киеве из-за очереди: она госпитализирована с многочисленными ушибами и переломом челюсти, - Нацполиция. ФОТО

Избиение велосипедиста: водителя Mercedes задержали по новому подозрению

Ранее ему инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Прокурор в суде ходатайствовал о его аресте, зато суд избрал ночной домашний арест.

Прокуратура обжаловала эту меру пресечения в апелляционном порядке.

Читайте также: Водитель Mercedes, который тяжело избил велосипедиста в Киеве, присвоил 25 млн грн из средств для ВСУ, - СМИ

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Били до смерти 4-летнего сына более четырех суток: на Днепропетровщине будут судить супругов, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Ще один, Слуга народу...
показать весь комментарий
02.10.2025 20:33
+14
А я не заперечував би щоб і з самим суддею , теж було б закономірно .
показать весь комментарий
02.10.2025 20:42
+13
Суддя, вочевидь, отримав через адвоката підозрюваного хабар - частину вкрадених у тероборонців коштів. Певне у крипті для конспірації. Щоби злодій зміг втікти за кордон.
Потрібно негайно провести обшук в того судді та відсторонити його від здійснення правосуддя.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:38
Ще один, Слуга народу...
показать весь комментарий
02.10.2025 20:33
Затримано вдруге

це як двічи герой в сересер, чи
два пожиттєвих терміни в сешеа

нон сенс

.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:06
Так він, ще й «НЕВЛОВИМИЙ», для осіб з Урядового кварталу!?!?!?
Патіхаму в лєс…???
Патіхаму в лєс…???
показать весь комментарий
02.10.2025 21:07
От якби з родичами того судді щось таке трапилося, як з тим велисопедистом...
показать весь комментарий
02.10.2025 20:34
А я не заперечував би щоб і з самим суддею , теж було б закономірно .
показать весь комментарий
02.10.2025 20:42
Не вийде, вони не їздять на лісапетах...
показать весь комментарий
02.10.2025 20:58
один пробував..
показать весь комментарий
02.10.2025 21:33
дайте йому заставу, гривень так 15 і 50 шагів, та і відпустить.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:37
19 гривень 73 шага.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:40
це багато і не по людськи.
не кожний розкрадач 25 млн гривень таку жорстоку заставу потягне.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:43
Удари не наносять. Наносять макіяж.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:37
Суддя, вочевидь, отримав через адвоката підозрюваного хабар - частину вкрадених у тероборонців коштів. Певне у крипті для конспірації. Щоби злодій зміг втікти за кордон.
Потрібно негайно провести обшук в того судді та відсторонити його від здійснення правосуддя.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:38
ділов то! на роботу в тцк переведуть. навіть без внесення застави.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:39
Я люблю свою стрАну я люблю свАю жАну я люблю свАю сАбаку я слугА нАродА ))))
показать весь комментарий
02.10.2025 20:43
До чого оце тут, Дмитрій? І яка у вас СТРАНА?
показать весь комментарий
02.10.2025 20:45
Яка проголосувала за актора серіалу, звідки ця пісня.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:02
Чого ж його за 25 лямів не закрили - велосипедиста не бив би
показать весь комментарий
02.10.2025 20:45
Бойові генерали за гратами, мародери на волі. І якби не публічний розголос про напад мародера-бандюка на людину, це мудило і сьогодні жило б своє найкраще життя.

Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3577532
показать весь комментарий
02.10.2025 20:45
А там ще курва сиділа в машині. Її би теж прихопити під статтю.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:51
По тій же самій - залишення в небезпеці. Якби співчувала - вийшла б і допомогла.
показать весь комментарий
02.10.2025 21:01
Одні затримують, інші відпускають, лавеха башляється, народ аплодує...всі довольні і щасливі (крім велосипедиста).
Країна мрій.
Країна мрій.
показать весь комментарий
02.10.2025 20:57
коли корчиш з себе обуреного метросексуала, особливо бику з гєліка, будь готовий втратити свідомість, та отримати переломи.
я не на стороні бидла.
я про бентежність та суворість життя!
я не на стороні бидла.
я про бентежність та суворість життя!
показать весь комментарий
02.10.2025 21:04
чого таку хєрню вічно пишуть відносно свіженькі аккаунти? хочеш дорости до свого хазяїна?
показать весь комментарий
02.10.2025 21:35
Всього лише, щоби у громадян була зброя задля безпеки, коли на тебе пре бик його тре зупинити револьвером
показать весь комментарий
02.10.2025 21:41
Дивні справи правоохоронних структур щодо затриманого злочинця ??
«Портновські» на гроші вийшли на крові??
показать весь комментарий
02.10.2025 21:10
 
 