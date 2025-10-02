Задержан водитель Mercedes, который до потери сознания избил велосипедиста в Киеве: ему объявили новое подозрение. ФОТО
Водитель Mercedes-Benz, который в Киеве на Подоле на днях избил велосипедиста до потери сознания за замечание о парковке и оставил его в опасности, задержан 2 октября в Белой Церкви. Ему сообщили о новом подозрении.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Мужчине сообщили о подозрении по еще одной статье - оставление человека в опасности (ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Эта статья предусматривает наказание до 8 лет за решеткой.
"После того, как водитель нанес три удара в лицо велосипедисту, от которых тот потерял сознание и упал, водитель оттащил пострадавшего на обочину дороги и оставил в бессознательном состоянии. Сам подозреваемый уехал с места конфликта. После сообщения ему о подозрении будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - напомнили в прокуратуре.
Ранее ему инкриминируется совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, то есть умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.
Прокурор в суде ходатайствовал о его аресте, зато суд избрал ночной домашний арест.
Прокуратура обжаловала эту меру пресечения в апелляционном порядке.
Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который тяжело избил велосипедиста.
"Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был 44-летний Александр Хилик, который является обвиняемым по делу растраты 25 миллионов гривен на закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны.
