Мужчина избил женщину в магазине в Киеве из-за очереди: она госпитализирована с многочисленными ушибами и переломом челюсти, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который избил женщину в магазине Днепровского района после того, как она сделала ему замечание за попытку пройти в кассу без очереди.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел с 27-летней женщиной: нападавший нанес ей несколько ударов по лицу и телу. Пострадавшая упала, однако мужчина продолжил избивать, после чего скрылся. Женщину госпитализировали с многочисленными ушибами и переломом челюсти.

Злоумышленника установили как 23-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

