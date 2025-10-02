РУС
Новости Фото Мужчина избил женщину в Киеве
6 066 35

Мужчина избил женщину в магазине в Киеве из-за очереди: она госпитализирована с многочисленными ушибами и переломом челюсти, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который избил женщину в магазине Днепровского района после того, как она сделала ему замечание за попытку пройти в кассу без очереди.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве мужчина избил женщину в магазине

Инцидент произошел с 27-летней женщиной: нападавший нанес ей несколько ударов по лицу и телу. Пострадавшая упала, однако мужчина продолжил избивать, после чего скрылся. Женщину госпитализировали с многочисленными ушибами и переломом челюсти.

Злоумышленника установили как 23-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Топ комментарии
+20
гєнофон нації, їх потрібно берегти
02.10.2025 14:51 Ответить
+16
Ох це ж 23-х річний хлопчик в трусиках, ігенофонд нації який потрібно берегти для виборів і нашого майбутнього
02.10.2025 14:56 Ответить
+16
У магазині охоронців не було ??? А чоловіків навкруж ??? Малятко у 23 рочки ще не здатене на фронтові подвиги, а ось ковтнути алкоголю і побити ближнього - це ратна справа.
02.10.2025 14:56 Ответить
гєнофон нації, їх потрібно берегти
02.10.2025 14:51 Ответить
Гівнофонд.
02.10.2025 15:18 Ответить
Отправить его на фронт где-то под Покровск, в тюрьме с него все равно толку никакого не будет! Зато может на войне себя покажет!
02.10.2025 14:54 Ответить
На якому боці?
02.10.2025 15:03 Ответить
на лівому або правому
02.10.2025 16:20 Ответить
Ему 23 только. Это же дети. Им еще гулять и гулять, а не по траншеям грязным сидеть. Это же наше будущее
02.10.2025 15:04 Ответить
навіщо побив, покалічив, п'яний рєбьонок,
молоду жінку?
москворотий, це може і ваше будущєє,
але воно таке нахкому потрібне..
02.10.2025 16:03 Ответить
Ну чё очько ещё не старое за такое и на зоне поработает
02.10.2025 15:12 Ответить
Чёта я не узнаю "Улицы разбитых фонарей"? Нет.
"Ментовские войны"? Нет, нет.
Узнал. Инокентий Смоктуновский, Кеша перестроечный фильм "Беспредел".
Вы были у хозяина? Откуда, ну откуда вы знаете, что на зоне больше делать нечего как пердолить друг друга в зад.
За такие поступки (а это и есть беспридел) тебя самого опустят.
Исключение, малолетка, там другие понятия
02.10.2025 16:06 Ответить
звісно, що покаже..
там також без черги буде рватись на штурм
02.10.2025 15:58 Ответить
Ох це ж 23-х річний хлопчик в трусиках, ігенофонд нації який потрібно берегти для виборів і нашого майбутнього
02.10.2025 14:56 Ответить
У магазині охоронців не було ??? А чоловіків навкруж ??? Малятко у 23 рочки ще не здатене на фронтові подвиги, а ось ковтнути алкоголю і побити ближнього - це ратна справа.
02.10.2025 14:56 Ответить
магазині Дніпровського району

якась мутна історія!!!
а, де ділась черга?
де охорона?
де камери спостереження?

чи, що це за разлівайка у дніпровському районі, з великою чергою?
02.10.2025 14:56 Ответить
Близенько, Рукавичка та інші подібні - без охорони. Якщо АТБ, то там в основному якийсь пенсіонер стоїть в охоронi і максимум що - це викликає поліцію.
02.10.2025 15:07 Ответить
В АТБ що біля мого будинку в охороні жінки
02.10.2025 15:51 Ответить
Так, там у них більше організаційні обов'язки по самому маркету, а якщо там якийсь ахтунг, то їх завдання просто викликати вже реальних охоронців
02.10.2025 16:16 Ответить
Молода поросль, гібрід опзж і слуг зеленского...
02.10.2025 14:57 Ответить
Жінку госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи. І за це 23-х річному хлопчику всього до 3-х рочків світить а значить що скоріш за все дадуть умовний термін. Впевнений що зараз багатьом чоловікам в Україні хотілося б зламати щелепу судді чи комусь із цієї влади і отримати до 3-х рочків замість відправки на фронт на невизначений період
02.10.2025 15:01 Ответить
то не чоловік ,а димофрадіт
02.10.2025 15:01 Ответить
димофрадіт - від слова "дим", тобто обкурений?
02.10.2025 15:21 Ответить
від слова діма..
02.10.2025 16:05 Ответить
І ніхто не вступися - якась дичина
02.10.2025 15:03 Ответить
А хто всту3питься? Ви багато мужчин непенсійного віку бачите тепер на вулицях?
02.10.2025 16:40 Ответить
бити жінок є сили а воювати немає? терміново потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18и!
02.10.2025 15:07 Ответить
Залишимо збоку негідника з новини.

громов віталій мав силу втекти аж до Бельгії, має силу і завзяття стукати по клавіатурі і відправляти інших воювати, а самому воювати сили немає??? Терміново треба повернути воїна громова віталія з Бельгії, Україна потребає такого захисника!!!
02.10.2025 15:14 Ответить
Вітаємо з новим ніком та з днем відродження
02.10.2025 15:24 Ответить
Я ще забув свій старий нік, не нагадаєш?
02.10.2025 15:26 Ответить
щоб за такого усера,
що всрався,
воював..?
02.10.2025 16:08 Ответить
В нас закон на стороні убивць і крадіїв.
02.10.2025 15:12 Ответить
Нещодавно була стаття, як водій мерса кубік побив чоловіка на байку. Йього знайшли, заарештували. Там щей діло проти нього відкрито - на 25 лимонів нагрівся на ЗСУ. Так от суддя по отим побоям дав йьому - невгадаєте - нічний домашній арешт. А ночю взагалі коменданська година - то взагалі нічого. Якось Цицерон сказав - Чим ближче роспад недоімперії, тим ганебніщи закони та рішення вона приймає.
02.10.2025 15:14 Ответить
Найогидніше, що ця шантрапа била-била жінку - і втекло потім.
Тобто - шанрапа боялася бути впійманою. Тобто - поц.
Після війни ця шантрапа буде правити бал на вулицях. Сміливі дієві чоловіки або поранені, або загиблі.
А залишилася мовчазна ялова маса. Яка не здатні ні на спроті влаті, ні на спротив шантрапі.
02.10.2025 15:15 Ответить
Найбільш дивує поведінка черги.
02.10.2025 15:22 Ответить
невірю-''он же мальчік в трусіках пєпєсєлєнєц із бамбасу''
02.10.2025 15:32 Ответить
пдрс зламав дівчині щелепу. а йому дадуть умовно. в камеру пдра до ''ТОРНАДО''
02.10.2025 15:35 Ответить
що він мав робити? за кордон не випускають в ЗСУ йти не треба
02.10.2025 16:10 Ответить
 
 