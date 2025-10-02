Мужчина избил женщину в магазине в Киеве из-за очереди: она госпитализирована с многочисленными ушибами и переломом челюсти, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который избил женщину в магазине Днепровского района после того, как она сделала ему замечание за попытку пройти в кассу без очереди.
Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел с 27-летней женщиной: нападавший нанес ей несколько ударов по лицу и телу. Пострадавшая упала, однако мужчина продолжил избивать, после чего скрылся. Женщину госпитализировали с многочисленными ушибами и переломом челюсти.
Злоумышленника установили как 23-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи объявили ему подозрение по ч. 1 ст. 122 УК Украины - умышленное средней тяжести телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
молоду жінку?
москворотий, це може і ваше будущєє,
але воно таке нахкому потрібне..
"Ментовские войны"? Нет, нет.
Узнал.
Инокентий Смоктуновский, Кешаперестроечный фильм "Беспредел".
Вы были у хозяина? Откуда, ну откуда вы знаете, что на зоне больше делать нечего как пердолить друг друга в зад.
За такие поступки (а это и есть беспридел) тебя самого опустят.
Исключение, малолетка, там другие понятия
там також без черги буде рватись на штурм
якась мутна історія!!!
а, де ділась черга?
де охорона?
де камери спостереження?
чи, що це за разлівайка у дніпровському районі, з великою чергою?
громов віталій мав силу втекти аж до Бельгії, має силу і завзяття стукати по клавіатурі і відправляти інших воювати, а самому воювати сили немає??? Терміново треба повернути воїна громова віталія з Бельгії, Україна потребає такого захисника!!!
що всрався,
воював..?
Тобто - шанрапа боялася бути впійманою. Тобто - поц.
Після війни ця шантрапа буде правити бал на вулицях. Сміливі дієві чоловіки або поранені, або загиблі.
А залишилася мовчазна ялова маса. Яка не здатні ні на спроті влаті, ні на спротив шантрапі.