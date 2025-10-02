УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9603 відвідувача онлайн
Новини Фото Чоловік побив жінку в Києві
6 680 36

Чоловік побив жінку в магазині у Києві через чергу: її госпіталізовано з численними забоями та переломом щелепи, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який побив жінку у магазині Дніпровського району після того, як вона зробила йому зауваження за спробу пройти до каси без черги.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

У Києві чоловік побив жінку в магазині

Інцидент стався з 27-річною жінкою: нападник завдав їй кілька ударів по обличчю та тілу. Постраждала впала, проте чоловік продовжив бити, після чого втік. Жінку госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи.

Зловмисника встановили як 23-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

побиття (1007) Київ (20227)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
гєнофон нації, їх потрібно берегти
показати весь коментар
02.10.2025 14:51 Відповісти
+17
Ох це ж 23-х річний хлопчик в трусиках, ігенофонд нації який потрібно берегти для виборів і нашого майбутнього
показати весь коментар
02.10.2025 14:56 Відповісти
+16
У магазині охоронців не було ??? А чоловіків навкруж ??? Малятко у 23 рочки ще не здатене на фронтові подвиги, а ось ковтнути алкоголю і побити ближнього - це ратна справа.
показати весь коментар
02.10.2025 14:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гєнофон нації, їх потрібно берегти
показати весь коментар
02.10.2025 14:51 Відповісти
Гівнофонд.
показати весь коментар
02.10.2025 15:18 Відповісти
Отправить его на фронт где-то под Покровск, в тюрьме с него все равно толку никакого не будет! Зато может на войне себя покажет!
показати весь коментар
02.10.2025 14:54 Відповісти
На якому боці?
показати весь коментар
02.10.2025 15:03 Відповісти
на лівому або правому
показати весь коментар
02.10.2025 16:20 Відповісти
Ему 23 только. Это же дети. Им еще гулять и гулять, а не по траншеям грязным сидеть. Это же наше будущее
показати весь коментар
02.10.2025 15:04 Відповісти
навіщо побив, покалічив, п'яний рєбьонок,
молоду жінку?
москворотий, це може і ваше будущєє,
але воно таке нахкому потрібне..
показати весь коментар
02.10.2025 16:03 Відповісти
Ну чё очько ещё не старое за такое и на зоне поработает
показати весь коментар
02.10.2025 15:12 Відповісти
Чёта я не узнаю "Улицы разбитых фонарей"? Нет.
"Ментовские войны"? Нет, нет.
Узнал. Инокентий Смоктуновский, Кеша перестроечный фильм "Беспредел".
Вы были у хозяина? Откуда, ну откуда вы знаете, что на зоне больше делать нечего как пердолить друг друга в зад.
За такие поступки (а это и есть беспридел) тебя самого опустят.
Исключение, малолетка, там другие понятия
показати весь коментар
02.10.2025 16:06 Відповісти
звісно, що покаже..
там також без черги буде рватись на штурм
показати весь коментар
02.10.2025 15:58 Відповісти
Ох це ж 23-х річний хлопчик в трусиках, ігенофонд нації який потрібно берегти для виборів і нашого майбутнього
показати весь коментар
02.10.2025 14:56 Відповісти
У магазині охоронців не було ??? А чоловіків навкруж ??? Малятко у 23 рочки ще не здатене на фронтові подвиги, а ось ковтнути алкоголю і побити ближнього - це ратна справа.
показати весь коментар
02.10.2025 14:56 Відповісти
магазині Дніпровського району

якась мутна історія!!!
а, де ділась черга?
де охорона?
де камери спостереження?

чи, що це за разлівайка у дніпровському районі, з великою чергою?
показати весь коментар
02.10.2025 14:56 Відповісти
Близенько, Рукавичка та інші подібні - без охорони. Якщо АТБ, то там в основному якийсь пенсіонер стоїть в охоронi і максимум що - це викликає поліцію.
показати весь коментар
02.10.2025 15:07 Відповісти
В АТБ що біля мого будинку в охороні жінки
показати весь коментар
02.10.2025 15:51 Відповісти
Так, там у них більше організаційні обов'язки по самому маркету, а якщо там якийсь ахтунг, то їх завдання просто викликати вже реальних охоронців
показати весь коментар
02.10.2025 16:16 Відповісти
Молода поросль, гібрід опзж і слуг зеленского...
показати весь коментар
02.10.2025 14:57 Відповісти
Жінку госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи. І за це 23-х річному хлопчику всього до 3-х рочків світить а значить що скоріш за все дадуть умовний термін. Впевнений що зараз багатьом чоловікам в Україні хотілося б зламати щелепу судді чи комусь із цієї влади і отримати до 3-х рочків замість відправки на фронт на невизначений період
показати весь коментар
02.10.2025 15:01 Відповісти
то не чоловік ,а димофрадіт
показати весь коментар
02.10.2025 15:01 Відповісти
димофрадіт - від слова "дим", тобто обкурений?
показати весь коментар
02.10.2025 15:21 Відповісти
від слова діма..
показати весь коментар
02.10.2025 16:05 Відповісти
І ніхто не вступися - якась дичина
показати весь коментар
02.10.2025 15:03 Відповісти
А хто всту3питься? Ви багато мужчин непенсійного віку бачите тепер на вулицях?
показати весь коментар
02.10.2025 16:40 Відповісти
бити жінок є сили а воювати немає? терміново потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18и!
показати весь коментар
02.10.2025 15:07 Відповісти
Залишимо збоку негідника з новини.

громов віталій мав силу втекти аж до Бельгії, має силу і завзяття стукати по клавіатурі і відправляти інших воювати, а самому воювати сили немає??? Терміново треба повернути воїна громова віталія з Бельгії, Україна потребає такого захисника!!!
показати весь коментар
02.10.2025 15:14 Відповісти
Вітаємо з новим ніком та з днем відродження
показати весь коментар
02.10.2025 15:24 Відповісти
Я ще забув свій старий нік, не нагадаєш?
показати весь коментар
02.10.2025 15:26 Відповісти
щоб за такого усера,
що всрався,
воював..?
показати весь коментар
02.10.2025 16:08 Відповісти
Це про кого мова?
показати весь коментар
02.10.2025 17:21 Відповісти
В нас закон на стороні убивць і крадіїв.
показати весь коментар
02.10.2025 15:12 Відповісти
Нещодавно була стаття, як водій мерса кубік побив чоловіка на байку. Йього знайшли, заарештували. Там щей діло проти нього відкрито - на 25 лимонів нагрівся на ЗСУ. Так от суддя по отим побоям дав йьому - невгадаєте - нічний домашній арешт. А ночю взагалі коменданська година - то взагалі нічого. Якось Цицерон сказав - Чим ближче роспад недоімперії, тим ганебніщи закони та рішення вона приймає.
показати весь коментар
02.10.2025 15:14 Відповісти
Найогидніше, що ця шантрапа била-била жінку - і втекло потім.
Тобто - шанрапа боялася бути впійманою. Тобто - поц.
Після війни ця шантрапа буде правити бал на вулицях. Сміливі дієві чоловіки або поранені, або загиблі.
А залишилася мовчазна ялова маса. Яка не здатні ні на спроті влаті, ні на спротив шантрапі.
показати весь коментар
02.10.2025 15:15 Відповісти
Найбільш дивує поведінка черги.
показати весь коментар
02.10.2025 15:22 Відповісти
невірю-''он же мальчік в трусіках пєпєсєлєнєц із бамбасу''
показати весь коментар
02.10.2025 15:32 Відповісти
пдрс зламав дівчині щелепу. а йому дадуть умовно. в камеру пдра до ''ТОРНАДО''
показати весь коментар
02.10.2025 15:35 Відповісти
що він мав робити? за кордон не випускають в ЗСУ йти не треба
показати весь коментар
02.10.2025 16:10 Відповісти
 
 