Чоловік побив жінку в магазині у Києві через чергу: її госпіталізовано з численними забоями та переломом щелепи, - Нацполіція. ФОТО
У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який побив жінку у магазині Дніпровського району після того, як вона зробила йому зауваження за спробу пройти до каси без черги.
Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався з 27-річною жінкою: нападник завдав їй кілька ударів по обличчю та тілу. Постраждала впала, проте чоловік продовжив бити, після чого втік. Жінку госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи.
Зловмисника встановили як 23-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.
Vitaliy Enron
02.10.2025 14:51
ALEX SUROVV #593022
02.10.2025 14:56
Ihor Ihor #577453
02.10.2025 14:56
молоду жінку?
москворотий, це може і ваше будущєє,
але воно таке нахкому потрібне..
"Ментовские войны"? Нет, нет.
Узнал.
Инокентий Смоктуновский, Кешаперестроечный фильм "Беспредел".
Вы были у хозяина? Откуда, ну откуда вы знаете, что на зоне больше делать нечего как пердолить друг друга в зад.
За такие поступки (а это и есть беспридел) тебя самого опустят.
Исключение, малолетка, там другие понятия
там також без черги буде рватись на штурм
якась мутна історія!!!
а, де ділась черга?
де охорона?
де камери спостереження?
чи, що це за разлівайка у дніпровському районі, з великою чергою?
громов віталій мав силу втекти аж до Бельгії, має силу і завзяття стукати по клавіатурі і відправляти інших воювати, а самому воювати сили немає??? Терміново треба повернути воїна громова віталія з Бельгії, Україна потребає такого захисника!!!
що всрався,
воював..?
Тобто - шанрапа боялася бути впійманою. Тобто - поц.
Після війни ця шантрапа буде правити бал на вулицях. Сміливі дієві чоловіки або поранені, або загиблі.
А залишилася мовчазна ялова маса. Яка не здатні ні на спроті влаті, ні на спротив шантрапі.