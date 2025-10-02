Чоловік побив жінку в магазині у Києві через чергу: її госпіталізовано з численними забоями та переломом щелепи, - Нацполіція. ФОТО

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який побив жінку у магазині Дніпровського району після того, як вона зробила йому зауваження за спробу пройти до каси без черги.

Про це повідомила поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався з 27-річною жінкою: нападник завдав їй кілька ударів по обличчю та тілу. Постраждала впала, проте чоловік продовжив бити, після чого втік. Жінку госпіталізували з численними забоями та переломом щелепи.

Зловмисника встановили як 23-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі оголосили йому підозру за ч. 1 ст. 122 КК України - умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!