2 633 16

Избивали до смерти 4-летнего сына более четырех суток: в Днепропетровской области будут судить супружескую пару, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Днепропетровской области будут судить супружескую пару, которая в течение более четырех суток систематически издевалась над своим 4-летним сыном.

Об этом сообщила областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области будут судить супругов за смерть 4-летнего сына

По данным следствия, родители били мальчика руками, ногами и металлической трубой из-за непослушания и того, что ребенок взял хлеб и печенье без разрешения. Часть издевательств зафиксировано в присутствии других детей.

На теле малыша обнаружили по меньшей мере 12 телесных повреждений в области головы, более 10 - на туловище и конечностях, а также перелом руки и вывих плеча. По заключению экспертов, ребенок умер от травматического шока.

В Днепропетровской области будут судить супругов за смерть 4-летнего сына

Супружеская пара находятся под стражей без права внесения залога. Им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 115 УК Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в суде рассматривается иск о лишении родительских прав в отношении других двух детей супругов.

