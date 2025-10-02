Били до смерті 4-річного сина понад чотири доби: на Дніпропетровщині судитимуть подружжя, - прокуратура. ФОТОрепортаж
У Дніпропетровській області судитимуть подружжя, яке протягом понад чотирьох діб систематично знущалося над своїм 4-річним сином.
Про це повідомила обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, батьки били хлопчика руками, ногами та металевою трубою через непослух і те, що дитина взяла хліб і печиво без дозволу. Частину знущань зафіксовано у присутності інших дітей.
На тілі малюка виявили щонайменше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови, понад 10 - на тулубі та кінцівках, а також перелом руки та вивих плеча. За висновками експертів, дитина померла від травматичного шоку.
Подружжя перебуває під вартою без права внесення застави. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.
Окрім того, у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей подружжя.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
можливо це охоронець з АТБ і вчителька кацапського язьіка?
це не тварі, ці дві істоти не мають назви. Щоб ви мучилися до кінця своїх нікчемних днів.