4 381 28

Били до смерті 4-річного сина понад чотири доби: на Дніпропетровщині судитимуть подружжя, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області судитимуть подружжя, яке протягом понад чотирьох діб систематично знущалося над своїм 4-річним сином.

Про це повідомила обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині судитимуть подружжя за смерть 4-річного сина

За даними слідства, батьки били хлопчика руками, ногами та металевою трубою через непослух і те, що дитина взяла хліб і печиво без дозволу. Частину знущань зафіксовано у присутності інших дітей.

На тілі малюка виявили щонайменше 12 тілесних ушкоджень у ділянці голови, понад 10 - на тулубі та кінцівках, а також перелом руки та вивих плеча. За висновками експертів, дитина померла від травматичного шоку.

На Дніпропетровщині судитимуть подружжя за смерть 4-річного сина

Подружжя перебуває під вартою без права внесення застави. Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство малолітньої дитини з особливою жорстокістю. Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Окрім того, у суді розглядається позов про позбавлення батьківських прав стосовно інших двох дітей подружжя.

Топ коментарі
+24
у мене зараз лопне мозок... я не здатна це не тільки зрозуміти, а й просто сприйняти... це якийсь кінець світу. він же маленький, він же плакав...
02.10.2025 13:22 Відповісти
+10
Нелюди...для таких має бути повернено смертну кару...
02.10.2025 13:24 Відповісти
+9
Їбучі алканафти
02.10.2025 13:19 Відповісти
Їбучі алканафти
02.10.2025 13:19 Відповісти
І з чого ти це взяв?
можливо це охоронець з АТБ і вчителька кацапського язьіка?
02.10.2025 13:48 Відповісти
По статистиці алканафти або наріки.
02.10.2025 13:52 Відповісти
Покажи статистику вбиства малолітніх дітей алконавтами, охоронцями АТБ і вчительками кацапського язьіка.
02.10.2025 14:02 Відповісти
У тебе гугл зламався чи мозок равлика не вміє ним користуватись.
02.10.2025 14:16 Відповісти
Статисти не буде.
02.10.2025 14:23 Відповісти
А що алканафти?Що з них взяти,там кукуха відсутня.Питання до служби у справах дітей.На них найбільша відповідальність в даній ситуації.Їх бездіяльність призвела до трагедії.
02.10.2025 13:50 Відповісти
у мене зараз лопне мозок... я не здатна це не тільки зрозуміти, а й просто сприйняти... це якийсь кінець світу. він же маленький, він же плакав...
02.10.2025 13:22 Відповісти
Нелюди...для таких має бути повернено смертну кару...
02.10.2025 13:24 Відповісти
нелюди! крім тюремного строку таким потрібно проводити обов'язкову стерилізацію...
02.10.2025 13:29 Відповісти
це якесь божевілля нелюдей. вони з рашці чи лугондонії?
02.10.2025 13:29 Відповісти
Кончені.
02.10.2025 13:30 Відповісти
Зря вышак отменили.
02.10.2025 13:32 Відповісти
****, Нахера ви на світ народилася уроди «батьки»…
02.10.2025 13:36 Відповісти
Ранійше була за соціальни доплати батькам при народжині дітей. Зараз - ні. Бо, є такі що народжують заради грошей, а потім виміщають на дітях зло за клопіт по догляду за ними. Не знаю, може я і неправа.
02.10.2025 13:42 Відповісти
Дитинка захотіла їсти і її бити? Ногами?? Трубою??? А інші діти чули плач або це все бачили????
це не тварі, ці дві істоти не мають назви. Щоб ви мучилися до кінця своїх нікчемних днів.
02.10.2025 13:46 Відповісти
Він заважав їм бухать. Іншого пояснення я не бачу.
02.10.2025 14:06 Відповісти
Випивохи - не завжди злочинці. Випивша людина робить те, про що не хоче визнатись у тверезому стані.
02.10.2025 14:39 Відповісти
Боже, які мерзоти, бідна дитинонька.
02.10.2025 13:50 Відповісти
За такое отиезать мозг!дыбилам нет места!
02.10.2025 13:59 Відповісти
100% кацапи...
02.10.2025 14:00 Відповісти
4 роки, беззахисний, не свідомий, не пізнавший світ... мабуть, був ще й голодний. А вони, не батьки, а чисте зло. І до них ніякої толерантності. Зло повинно бути покаране жорстоко. В камеру до ман'яків і щоб довго мучились і просили смерті.
02.10.2025 14:04 Відповісти
Що ж не пишете- кацапскій мір, бо своїх виродків вистачає. І кара повинна бути- смертна кара через повішення на центральній площі перед людьми, бо тварюки навіть кулю в затилок не заслуговують.
02.10.2025 14:08 Відповісти
У тварин інстинкти, а це... я не лікар. А на рахунок повішання на площі, згоден. Тільки добавити трансляцію по ТБ і з підписами '' дітовбивці, які по звірськи закатували свого 4річного сина''.
02.10.2025 14:29 Відповісти
стерилізувати треба..., навіщо вони взагалі розмножувались...
02.10.2025 14:10 Відповісти
хімічна кастрація обох. було б добре.
02.10.2025 14:17 Відповісти
Поперше в Дніпробласті достатньо їжі, а подруге батькі не виглядають виснаженими від голоду. Такі і інших дітей переб'ють. Позбавлення батьківських прав
02.10.2025 14:35 Відповісти
Ох і мерзенні падлюки.
02.10.2025 14:38 Відповісти
 
 