БЕБ взялося за блогерів: Популярна інстаграм-блогерка отримала підозру в ухиленні від податків на 11,5 мільйона

Правоохоронці повідомили про підозру 30-річній інстаграм-блогерці в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведуть детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ), повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, жінка зареєстрована як ФОП і в за 2018-2022 роки отримала дохід на загальну суму понад 58 млн гривень.

При цьому податки та інші збори вона не сплачувала. Внаслідок цього бюджет недоотримав 10,5 млн гривень податків на прибуток та майже 900 тис. гривень військового збору.

"Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення блогерка мешкає за кордоном, відтак повідомлення про підозру їй оголошено заочно", – зазначається у повідомленні.

У прокуратурі також засудили блогерку за те, що в перші дні війни вона мовчала про своє ставлення до російської агресії проти України, а згодом робила "неоднозначні заяви".

"Зокрема, у жовтні 2022 року писала про те, що українці самі винні у масованих ракетних атаках по Україні, оскільки раділи ударам по РФ та Кримському мосту. Також вона рекламувала російських блогерів, переорієнтувавшись на російську аудиторію", – додали у прокуратурі.

Як правоохоронці зацікавилися моделями OnlyFans

Нагадаємо, на початку вересня минулого року голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив, що Державна податкова служба отримала дані про доходи українців на платформі OnlyFans. Тоді він наголосив, що вони мають сплатити податки, а порушникам загрожує штраф.

За отриманими податківцями даними, доходи від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans отримували близько 5000 громадян України, у 2022 році вони заробили $80 мільйонів.

Втім, група з 22 детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) через суд одразу ж отримала доступ до персональних даних українських моделей OnlyFans, які власники платформи надали на запит Держподаткової служби. Після цього працівники БЕБ почали приходити до моделей OnlyFans з обшуками. Окремо контрольні закупівлі на платформі регулярно здійснюють співробітники Нацполіції за статтею 301 Кримінального кодексу (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів).

