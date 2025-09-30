Водитель Mercedes, который жестоко избил велосипедиста в Киеве, присвоил 25 млн грн из средств для ВСУ, - СМИ

Водитель внедорожника Mercedes, которого задержали за избиение велосипедиста в Киеве, подозревается в присвоении 25 миллионов гривен из бюджетных средств, выделенных на закупку униформы для 112-й бригады ТРО.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.

"Водителем "Кубика", который жестоко избил в Киеве велосипедиста, ехавшего по велодорожке, оказался Хилик Александр Витальевич 1981 г.р. Он уже задержан Нацполицией. Но неожиданно выяснилось, что такой же Хилик Александр Витальевич 1981 г.р. подозревается в краже 25.000.000, которые он, по версии следователей, украл у ВСУ. Вот фактаж:

"Директора ООО "Глобал Хил Икс Групп" Александра Хилика подозревают в присвоении 25 млн гривен из бюджетных средств, выделенных на закупку униформы для ТРО на деньги Киевского горсовета. Об этом редакция узнала из производства по ч. 5 ст. 191 УК", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветерана войны жестоко избили на Львовщине: полиция уже проводит проверку. ФОТО

Расследование установило, что Александр Хилик умышленно завладел денежными средствами 112-й бригады теробороны, которые выделялись на ее нужды решениями Киевского городского совета.

"Сделал он это путем поставки некачественной форменной одежды, которая не соответствует техническим условиям разработанных и введенных в действие Министерством обороны и не может использоваться по своему целевому назначению, под видом форменной одежды надлежащего качества.

Речь шла о поставке на сумму в 25,13 млн гривен зимних курток, ветровлагозащитных штанов, которые не соответствовали техническим условиям. Хилику объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК", - добавил журналист.

Смотрите также: Во Львове военных и волонтера обманули на более чем 2 миллиона гривен. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста