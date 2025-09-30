РУС
РУС
8 232 56

Водитель Mercedes, который жестоко избил велосипедиста в Киеве, присвоил 25 млн грн из средств для ВСУ, - СМИ

Водитель внедорожника Mercedes, которого задержали за избиение велосипедиста в Киеве, подозревается в присвоении 25 миллионов гривен из бюджетных средств, выделенных на закупку униформы для 112-й бригады ТРО.

Об этом пишет в фейсбуке журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.

"Водителем "Кубика", который жестоко избил в Киеве велосипедиста, ехавшего по велодорожке, оказался Хилик Александр Витальевич 1981 г.р. Он уже задержан Нацполицией. Но неожиданно выяснилось, что такой же Хилик Александр Витальевич 1981 г.р. подозревается в краже 25.000.000, которые он, по версии следователей, украл у ВСУ. Вот фактаж:

"Директора ООО "Глобал Хил Икс Групп" Александра Хилика подозревают в присвоении 25 млн гривен из бюджетных средств, выделенных на закупку униформы для ТРО на деньги Киевского горсовета. Об этом редакция узнала из производства по ч. 5 ст. 191 УК", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветерана войны жестоко избили на Львовщине: полиция уже проводит проверку. ФОТО

Расследование установило, что Александр Хилик умышленно завладел денежными средствами 112-й бригады теробороны, которые выделялись на ее нужды решениями Киевского городского совета.

"Сделал он это путем поставки некачественной форменной одежды, которая не соответствует техническим условиям разработанных и введенных в действие Министерством обороны и не может использоваться по своему целевому назначению, под видом форменной одежды надлежащего качества.

Речь шла о поставке на сумму в 25,13 млн гривен зимних курток, ветровлагозащитных штанов, которые не соответствовали техническим условиям. Хилику объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК", - добавил журналист.

Смотрите также: Во Львове военных и волонтера обманули на более чем 2 миллиона гривен. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста

Автор: 

Поделиться:
звічно, одне цікаво, а до цього його не шукали? він вільно пересувася країгл. на кубіку?!
30.09.2025 17:19 Ответить
+16
Відпустять 100% . зелені своїх не судять, жодного такого вилупка не зачудили
30.09.2025 17:15 Ответить
+15
Це глобальна проблема. Є командири, є тиловики ( забезпеченнці "снабженці") . Але всюди роблять гроші , за рахунок якості для наших Воїнів !!
А якщоб такі фабрики були державними, то просто б по іншій схемі крали б....
Не з цією владою вирішувати глобальні проблеми...
Бо він же казав - "єслі у нас будут своі свінарчукі...... "
30.09.2025 17:14 Ответить
Це глобальна проблема. Є командири, є тиловики ( забезпеченнці "снабженці") . Але всюди роблять гроші , за рахунок якості для наших Воїнів !!
А якщоб такі фабрики були державними, то просто б по іншій схемі крали б....
Не з цією владою вирішувати глобальні проблеми...
Бо він же казав - "єслі у нас будут своі свінарчукі...... "
30.09.2025 17:14 Ответить
Велосипедистам треба не по вулицях кататися, а йти на фронт і захищати Батьківщину, тоді їх не будуть хілики по голові бити. А то розвелося ухилєсів. Хілику можна не йти, в нього проблеми зі здоров'ям.
30.09.2025 17:14 Ответить
Це ж очевидно!
Хіліку діагноз по фамілії поставили!
30.09.2025 17:16 Ответить
По сумі вкраденого.
30.09.2025 17:17 Ответить
Петручьо, похмелися боярою, бо гадиш під себе!!
30.09.2025 17:33 Ответить
Мерсі, мон шер.
30.09.2025 17:36 Ответить
тю, воно в Австрії, тож потрібно "яволь, майн фюрер"
30.09.2025 18:00 Ответить
а що не так? я розумію, що це був сарказм про зелених тварюк.
30.09.2025 17:48 Ответить
воно з Австрії сарказму не розуміє
30.09.2025 17:59 Ответить
сарказм, чув таке?
30.09.2025 18:08 Ответить
Велосипедистам нужно по улицам кататься. Будет от него польза на фронте, или нет, еще вопрос. А так на него, как на живца, такую рыбу поймали. Спецоперация НАБУ "велосипедист". Пусть жмут на педали в каждом городе, в каждом районе.
Так победим!!! (коррупцию и воровство)
Так победим!!! (коррупцию и воровство)
30.09.2025 17:51 Ответить
Нема слів шоб зацінити роботу правоохоронців.
30.09.2025 17:15 Ответить
звічно, одне цікаво, а до цього його не шукали? він вільно пересувався країгл. на кубіку?!
30.09.2025 17:19 Ответить
чому не шукали, шукали і знайшли, йому ж підозру оголосили по ч. 5 ст. 191 ККУ. але чому з такою підозро він на волі, от це питання.
30.09.2025 18:09 Ответить
191 ч.5 КК України, від 7 до 12 позбавлення волі.
Тепер той хілік присяде мінімум на 7-ку за ляща велосипедисту.
Ну не дебіл?!
30.09.2025 17:15 Ответить
Хто сказав, що сяде? Його суд не захотів навіть за такий злочин затримати, призначив нічний арешт
30.09.2025 17:24 Ответить
Так він був на пів шляху "Тихонько в ліс піду", а тепер гучно нагадав про себе.
Ціна "лісу" зростає...
Ціна "лісу" зростає...
30.09.2025 17:29 Ответить
Портновські судді, руки потерають, перед тим, як отримають від чесних адвокатів портновських, деньог з чєлавєка??
Місцева челядь райдержАдміністрації лупає очима, як це військовозобов'язаний і не на фронті, а гуляє з ними, по кабакам…??.
Невловимий ….був??
30.09.2025 17:38 Ответить
даю 101 % справи будуть тягнутися довго, за побиття отримає умовно, виплатить постраждалому кошти, а розкродання будет справа тривати ще довго, оскільки без допомоги київ міськради гроші би не вкрав
30.09.2025 17:25 Ответить
Відпустять 100% . зелені своїх не судять, жодного такого вилупка не зачудили
30.09.2025 17:15 Ответить
Ви аналізували судову статистику. Чи так, аби ляпнути?
30.09.2025 17:21 Ответить
всі вже давно проаналізували пейсату зелень!
30.09.2025 17:24 Ответить
"всі вже давно проаналізували пейсату зелень!"

особенно Хілик Олександр Віталійович. еврей, не?
30.09.2025 17:46 Ответить
Юрко, і тут вам вбачаються євреї??? Та шо ж це таке коїться? Ніде від них нема спокою!
Доречі, про що ви думаєте, коли бачите кірпіч? Ви думаєте про євреїв?
30.09.2025 18:03 Ответить
Аналізуйте. Судова практика свідчить хто вкрав більше мільйона, того не судять, або судять роками, в потім відпускають у зв'язку з тим, що минув час покарання
30.09.2025 17:25 Ответить
До чого тут статистика? Мова про конкретний випадок - у чувака вже ДРУГА кримінальна справа (причому, обидві серйозні), але в СІЗО його чомусь не садять.
30.09.2025 17:26 Ответить
100% звязки в київській міськраді, в інакшому випадку тендер не виграти
30.09.2025 17:23 Ответить
Норм так. Украл 25 миллионов. Купил Геллендваген. На сдачу заплатил судье чтобы вместо того чтобы очутиться в СИЗО - быть обязанным ночевать дома. Сколько в наше время у предприимчивого человека открывается возможностей.
30.09.2025 17:24 Ответить
******** балет...
25 млн ...не знайдуть афериста, який їзде по Києву на спижженій баблом машині і товче людей.
Сон чи сюр
30.09.2025 17:25 Ответить
Це Україна на четвертому році війни...
30.09.2025 17:26 Ответить
У якому сенсі "не знайдуть"? У статті написано "Він вже затриманий Нацполіцією".
30.09.2025 17:28 Ответить
Так знайшли. І суворо покарали - нічний домашній арешт.
30.09.2025 17:30 Ответить
А як би не велосипедист - знайшли би?
30.09.2025 17:44 Ответить
Операция НАБУ "велосипедист" Понимать надо.
30.09.2025 17
Тепер не сам поїде до бл.дєй на ніч, а мєнти обєспєчат доставку на дом
30.09.2025 17:59 Ответить
Зелени покидьки розв'язали руки таким крадіям і вбивцям. Велосипедист лежить в комі, цей покидьок на свободі.
30.09.2025 17:27 Ответить
Тепер ще років три судді будуть тяжко працювати, щоб вияснити, той це хілик, чи не той, просто однофамілець.
30.09.2025 17:27 Ответить
Казковий довбойоб! Якщо вже маєш кримінальне провадження і все порішав, щоб та справа зам"ялась чи загубилась, чи тягнулась безкінечно по часу, то сиди і не відсвічуй але ж ні треба виїбнутись перед дівахою чи хто вона там йому приходиться. Відчуває себе "богом жизні", не завадило б тепер копнути глибше - чому він взагалі мав змогу вільно пересуватись і чи не було в нього зобов"язань по першому кримінальному провадженні.
30.09.2025 17:28 Ответить
Він борзий по життю, відчув себе великим цабе раптово.
30.09.2025 17:29 Ответить
Рівень правоохоронної системи в тилу, серед «заброньованих рішал» на посадах за гроші???? Генпрокурори, тихо рахують гроші і через рівні проміжки часу, з 2019 року, тікають з Украіни!! Суддя Чаус, свідок….
Зеленський, з татаровим і єрмаком, можуть це засвідчити, з умеровим!!
Західні Парнтнери, розкажуть ще більше!! Україна не Молдова!!
30.09.2025 17:44 Ответить
Осі звідки у хілика "кубик". До того ж, ще й ухилянт, якщо глибше копнути. Щоб цього покидька затримати за попередні злочини він мав жорстоко побити людину. З ухилянтами треба розбиратися вчасно, щоб ця наволоч не наробила додаткової біди.
30.09.2025 17:29 Ответить
яка "прекрасна" людина.... й всі її дії такі ж "прекрасні".... єдине питання, чому вона досі на волі та ще дозволяє собі бити оточуючих...
30.09.2025 17:34 Ответить
Позивний "Колобок". Я від цього звинувачення піду, і від нового втечу.
30.09.2025 17:36 Ответить
За то пропаганда волонтерства, яка в нас потужна!? За то - уряд закликає громадян : "Донатьте на ЗСУ" !?
А в цивілізованій державі - неспроможність уряду забезпечити власну армію розцінювалася б як саботаж!!!
30.09.2025 17:44 Ответить
героя треба знати в лице

30.09.2025 17:52 Ответить
Як з гусака вода .
30.09.2025 17:54 Ответить
Афігєть! Йому мало було велосипедиста? Ще й гроші ЗСУ тиріть?
30.09.2025 17:58 Ответить
Не та послідовність. Йому мало, що гроші в ЗСУ сп.здив, ще й велосипедиста мало не вбив?
30.09.2025 18:05 Ответить
В ЗСУ гроші тирять всі кому не ліньки. Це не новина. А ось велосипедистів киздити.. це вже новина
30.09.2025 18:39 Ответить
Влада гроші роздає наліво-направо без всліляких зобов'язань, то чому не красти? А спіймають, суддя за копійчину відпустить. Київська міська влада відкатик не слабенький отримала, чи не так?
30.09.2025 18:07 Ответить
ТОВ "ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП" зареєстроване Донецька обл., Краматорський р-н, місто Костянтинівка, вул.Білих Янголів, основний вид діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель, інші - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
На якій підставі київська міськрада виділила тому хілику 25 млн. на закупівлю уніформи для ТРО, якщо його компанія немає ніякого відношення до пошиття уніформи
30.09.2025 18:17 Ответить
цей хілик ще має декілька підприємств у власності:
-БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄВРО ОПЕН"» Білоцерківський р-н, Київська обл., село Фурси, вулиця Європейська, будинок 59, дата заснування 19.05.2023
-ТОВ «Цвітень Груп» , Львівська обл., м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017
-ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «МІЖНАРОДНО-ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛАТА» 01032, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 101 офіс 1 дата заснування 06.12.2017
30.09.2025 18:31 Ответить
Так і виглядає типовий беніфіціар цієї війни ! Просто цей - зовсій маленький , а є ті , хто заробляє мільярди !
30.09.2025 18:44 Ответить
ЗРК власного виробництва нема. Зате геліків стільки, що велосипеду ніде пропхатися. Навіщо країні ЗРК, якщо замість згорілого під дронами Геліка мона придбати новий. Навіщо завозити на склади дрова і брикети заздалегідь, якщо взимку акушерка фон дер Ляєн на нові геліки видасть готівку.
30.09.2025 18:18 Ответить
Ну, Львів оперує значно більшими цифрами, у десятки разів більші розкрадання. Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич вважається одним із найбільших постачальників Міністерства оборони
Компанії, що контролюються цією сім'єю, виграли 23 тендери на постачання одягу, білизни та форми для ЗСУ на суму понад 1,5 млрд гривень.
Слідство встановило, що частина контрактів взагалі не була виконана; за деякими договорами постачання було частковим, але підприємці отримали оплату як за повне виконання.
Також виявлені випадки завищення вартості товарів, а фірми, які брали участь у тендерах, не мали власних виробничих чи складських потужностей, що викликає сумніви щодо якості та відповідності товару вимогам.
За оцінками слідства, лише встановлені збитки бюджету становлять близько 1,2 млрд гривень.
Окрім постачання одягу та білизни, підозрюють порушення за якістю та строками поставок, а за низкою контрактів - зрив строків на 3-5 місяців.
30.09.2025 18:39 Ответить
Фактично саме у Львові цей Хілик Олександр Віталійович працює з 2017 року:
ТОВ «Цвітень Груп», м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017

Тобто Ігор Гринкевич та Хілик Олександр теж мабуть будуть підтримані Львівською обл.радою з клопотанням надати їм звання героїв України
30.09.2025 18:42 Ответить
 
 