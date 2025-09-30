Водитель Mercedes, который жестоко избил велосипедиста в Киеве, присвоил 25 млн грн из средств для ВСУ, - СМИ
Водитель внедорожника Mercedes, которого задержали за избиение велосипедиста в Киеве, подозревается в присвоении 25 миллионов гривен из бюджетных средств, выделенных на закупку униформы для 112-й бригады ТРО.
Об этом пишет в фейсбуке журналист Егор Чечеринда, информирует Цензор.НЕТ.
"Водителем "Кубика", который жестоко избил в Киеве велосипедиста, ехавшего по велодорожке, оказался Хилик Александр Витальевич 1981 г.р. Он уже задержан Нацполицией. Но неожиданно выяснилось, что такой же Хилик Александр Витальевич 1981 г.р. подозревается в краже 25.000.000, которые он, по версии следователей, украл у ВСУ. Вот фактаж:
"Директора ООО "Глобал Хил Икс Групп" Александра Хилика подозревают в присвоении 25 млн гривен из бюджетных средств, выделенных на закупку униформы для ТРО на деньги Киевского горсовета. Об этом редакция узнала из производства по ч. 5 ст. 191 УК", - говорится в сообщении.
Расследование установило, что Александр Хилик умышленно завладел денежными средствами 112-й бригады теробороны, которые выделялись на ее нужды решениями Киевского городского совета.
"Сделал он это путем поставки некачественной форменной одежды, которая не соответствует техническим условиям разработанных и введенных в действие Министерством обороны и не может использоваться по своему целевому назначению, под видом форменной одежды надлежащего качества.
Речь шла о поставке на сумму в 25,13 млн гривен зимних курток, ветровлагозащитных штанов, которые не соответствовали техническим условиям. Хилику объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК", - добавил журналист.
Ранее сообщалось, что в Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста
А якщоб такі фабрики були державними, то просто б по іншій схемі крали б....
Не з цією владою вирішувати глобальні проблеми...
Бо він же казав - "єслі у нас будут своі свінарчукі...... "
Хіліку діагноз по фамілії поставили!
Так победим!!! (коррупцию и воровство)
Тепер той хілік присяде мінімум на 7-ку за ляща велосипедисту.
Ну не дебіл?!
Ціна "лісу" зростає...
Місцева челядь райдержАдміністрації лупає очима, як це військовозобов'язаний і не на фронті, а гуляє з ними, по кабакам…??.
Невловимий ….був??
особенно Хілик Олександр Віталійович. еврей, не?
Доречі, про що ви думаєте, коли бачите кірпіч? Ви думаєте про євреїв?
25 млн ...не знайдуть афериста, який їзде по Києву на спижженій баблом машині і товче людей.
Сон чи сюр
Зеленський, з татаровим і єрмаком, можуть це засвідчити, з умеровим!!
Західні Парнтнери, розкажуть ще більше!! Україна не Молдова!!
А в цивілізованій державі - неспроможність уряду забезпечити власну армію розцінювалася б як саботаж!!!
На якій підставі київська міськрада виділила тому хілику 25 млн. на закупівлю уніформи для ТРО, якщо його компанія немає ніякого відношення до пошиття уніформи
-БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄВРО ОПЕН"» Білоцерківський р-н, Київська обл., село Фурси, вулиця Європейська, будинок 59, дата заснування 19.05.2023
-ТОВ «Цвітень Груп» , Львівська обл., м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017
-ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «МІЖНАРОДНО-ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛАТА» 01032, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 101 офіс 1 дата заснування 06.12.2017
Компанії, що контролюються цією сім'єю, виграли 23 тендери на постачання одягу, білизни та форми для ЗСУ на суму понад 1,5 млрд гривень.
Слідство встановило, що частина контрактів взагалі не була виконана; за деякими договорами постачання було частковим, але підприємці отримали оплату як за повне виконання.
Також виявлені випадки завищення вартості товарів, а фірми, які брали участь у тендерах, не мали власних виробничих чи складських потужностей, що викликає сумніви щодо якості та відповідності товару вимогам.
За оцінками слідства, лише встановлені збитки бюджету становлять близько 1,2 млрд гривень.
Окрім постачання одягу та білизни, підозрюють порушення за якістю та строками поставок, а за низкою контрактів - зрив строків на 3-5 місяців.
ТОВ «Цвітень Груп», м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017
Тобто Ігор Гринкевич та Хілик Олександр теж мабуть будуть підтримані Львівською обл.радою з клопотанням надати їм звання героїв України