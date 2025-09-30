УКР
Водій Mercedes, який тяжко побив велосипедиста у Києві, привласнив 25 млн грн із коштів для ЗСУ, - ЗМІ

Водій позашляховика Mercedes, якого затримали за побиття велосипедиста у Києві, підозрюється у привласненні 25 мільйонів гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для 112-ї бригади ТРО.

Про це пише у фейсбуці журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.

"Водієм "Кубіка", який жорстоко побив в Києві велосипедиста, що їхав велодоріжкою, виявився Хілик Олександр Віталійович 1981 р.н. Він вже затриманий Нацполіцією. Але несподівано з'ясувалося, що такий самий Хілик Олександр Віталійович 1981 р.н. підозрюється у крадіжці 25.000.000, які він, за версію слідчих, вкрав у ЗСУ. Ось фактаж:

"Директора ТОВ "Глобал Хіл Ікс Груп" Олександра Хілика підозрюють в привласненні 25 млн гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для ТРО на гроші Київської міськради. Про це редакція дізналася з провадження за ч. 5 ст. 191 КК", - йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що Олександр Хілик умисно заволодів грошовими коштами 112-ї бригади тероборони, які виділялися на її потреби рішеннями Київської міської ради.

"Зробив він це шляхом поставки неякісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам розроблених та уведених у дію Міністерством оборони та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, під виглядом форменого одягу належної якості.

Мова йшла про поставку на суму у 25,13 млн гривень зимових курток, вітровологозахисних штанів, які не відповідали технічним умовам. Хілику оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК.", - додав журналіст.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста

+34
звічно, одне цікаво, а до цього його не шукали? він вільно пересувася країгл. на кубіку?!
показати весь коментар
30.09.2025 17:19 Відповісти
+19
Це глобальна проблема. Є командири, є тиловики ( забезпеченнці "снабженці") . Але всюди роблять гроші , за рахунок якості для наших Воїнів !!
А якщоб такі фабрики були державними, то просто б по іншій схемі крали б....
Не з цією владою вирішувати глобальні проблеми...
Бо він же казав - "єслі у нас будут своі свінарчукі...... "
показати весь коментар
30.09.2025 17:14 Відповісти
+19
Відпустять 100% . зелені своїх не судять, жодного такого вилупка не зачудили
показати весь коментар
30.09.2025 17:15 Відповісти
Це глобальна проблема. Є командири, є тиловики ( забезпеченнці "снабженці") . Але всюди роблять гроші , за рахунок якості для наших Воїнів !!
А якщоб такі фабрики були державними, то просто б по іншій схемі крали б....
Не з цією владою вирішувати глобальні проблеми...
Бо він же казав - "єслі у нас будут своі свінарчукі...... "
показати весь коментар
30.09.2025 17:14 Відповісти
Велосипедистам треба не по вулицях кататися, а йти на фронт і захищати Батьківщину, тоді їх не будуть хілики по голові бити. А то розвелося ухилєсів. Хілику можна не йти, в нього проблеми зі здоров'ям.
показати весь коментар
30.09.2025 17:14 Відповісти
Це ж очевидно!
Хіліку діагноз по фамілії поставили!
показати весь коментар
30.09.2025 17:16 Відповісти
По сумі вкраденого.
показати весь коментар
30.09.2025 17:17 Відповісти
Петручьо, похмелися боярою, бо гадиш під себе!!
показати весь коментар
30.09.2025 17:33 Відповісти
Мерсі, мон шер.
показати весь коментар
30.09.2025 17:36 Відповісти
тю, воно в Австрії, тож потрібно "яволь, майн фюрер"
показати весь коментар
30.09.2025 18:00 Відповісти
а що не так? я розумію, що це був сарказм про зелених тварюк.
показати весь коментар
30.09.2025 17:48 Відповісти
воно з Австрії сарказму не розуміє
показати весь коментар
30.09.2025 17:59 Відповісти
Не педалюйте: диванні пружини порвете!
показати весь коментар
30.09.2025 18:54 Відповісти
сарказм, чув таке?
показати весь коментар
30.09.2025 18:08 Відповісти
Велосипедистам нужно по улицам кататься. Будет от него польза на фронте, или нет, еще вопрос. А так на него, как на живца, такую рыбу поймали. Спецоперация НАБУ "велосипедист". Пусть жмут на педали в каждом городе, в каждом районе.
Так победим!!! (коррупцию и воровство)
показати весь коментар
30.09.2025 17:51 Відповісти
Нема слів шоб зацінити роботу правоохоронців.
показати весь коментар
30.09.2025 17:15 Відповісти
звічно, одне цікаво, а до цього його не шукали? він вільно пересувася країгл. на кубіку?!
показати весь коментар
30.09.2025 17:19 Відповісти
чому не шукали, шукали і знайшли, йому ж підозру оголосили по ч. 5 ст. 191 ККУ. але чому з такою підозро він на волі, от це питання.
показати весь коментар
30.09.2025 18:09 Відповісти
191 ч.5 КК України, від 7 до 12 позбавлення волі.
Тепер той хілік присяде мінімум на 7-ку за ляща велосипедисту.
Ну не дебіл?!
показати весь коментар
30.09.2025 17:15 Відповісти
Хто сказав, що сяде? Його суд не захотів навіть за такий злочин затримати, призначив нічний арешт
показати весь коментар
30.09.2025 17:24 Відповісти
Так він був на пів шляху "Тихонько в ліс піду", а тепер гучно нагадав про себе.
Ціна "лісу" зростає...
показати весь коментар
30.09.2025 17:29 Відповісти
Портновські судді, руки потерають, перед тим, як отримають від чесних адвокатів портновських, деньог з чєлавєка??
Місцева челядь райдержАдміністрації лупає очима, як це військовозобов'язаний і не на фронті, а гуляє з ними, по кабакам…??.
Невловимий ….був??
показати весь коментар
30.09.2025 17:38 Відповісти
даю 101 % справи будуть тягнутися довго, за побиття отримає умовно, виплатить постраждалому кошти, а розкродання будет справа тривати ще довго, оскільки без допомоги київ міськради гроші би не вкрав
показати весь коментар
30.09.2025 17:25 Відповісти
Відпустять 100% . зелені своїх не судять, жодного такого вилупка не зачудили
показати весь коментар
30.09.2025 17:15 Відповісти
Ви аналізували судову статистику. Чи так, аби ляпнути?
показати весь коментар
30.09.2025 17:21 Відповісти
Юрко, і тут вам вбачаються євреї??? Та шо ж це таке коїться? Ніде від них нема спокою!
Доречі, про що ви думаєте, коли бачите кірпіч? Ви думаєте про євреїв?
показати весь коментар
30.09.2025 18:03 Відповісти
Аналізуйте. Судова практика свідчить хто вкрав більше мільйона, того не судять, або судять роками, в потім відпускають у зв'язку з тим, що минув час покарання
показати весь коментар
30.09.2025 17:25 Відповісти
До чого тут статистика? Мова про конкретний випадок - у чувака вже ДРУГА кримінальна справа (причому, обидві серйозні), але в СІЗО його чомусь не садять.
показати весь коментар
30.09.2025 17:26 Відповісти
100% звязки в київській міськраді, в інакшому випадку тендер не виграти
показати весь коментар
30.09.2025 17:23 Відповісти
Норм так. Украл 25 миллионов. Купил Геллендваген. На сдачу заплатил судье чтобы вместо того чтобы очутиться в СИЗО - быть обязанным ночевать дома. Сколько в наше время у предприимчивого человека открывается возможностей.
показати весь коментар
30.09.2025 17:24 Відповісти
******** балет...
25 млн ...не знайдуть афериста, який їзде по Києву на спижженій баблом машині і товче людей.
Сон чи сюр
показати весь коментар
30.09.2025 17:25 Відповісти
Це Україна на четвертому році війни...
показати весь коментар
30.09.2025 17:26 Відповісти
У якому сенсі "не знайдуть"? У статті написано "Він вже затриманий Нацполіцією".
показати весь коментар
30.09.2025 17:28 Відповісти
Він вже затриманий після звірячого побиття велосипедиста. А до того його дійсно не могли знайти, бо він пресувався вночі і пішки, городами.
показати весь коментар
30.09.2025 18:54 Відповісти
Так знайшли. І суворо покарали - нічний домашній арешт.
показати весь коментар
30.09.2025 17:30 Відповісти
А як би не велосипедист - знайшли би?
показати весь коментар
30.09.2025 17:44 Відповісти
Операция НАБУ "велосипедист" Понимать надо.
показати весь коментар
30.09.2025 17:53 Відповісти
Тепер не сам поїде до бл.дєй на ніч, а мєнти обєспєчат доставку на дом
показати весь коментар
30.09.2025 17:59 Відповісти
Зелени покидьки розв'язали руки таким крадіям і вбивцям. Велосипедист лежить в комі, цей покидьок на свободі.
показати весь коментар
30.09.2025 17:27 Відповісти
Тепер ще років три судді будуть тяжко працювати, щоб вияснити, той це хілик, чи не той, просто однофамілець.
показати весь коментар
30.09.2025 17:27 Відповісти
Казковий довбойоб! Якщо вже маєш кримінальне провадження і все порішав, щоб та справа зам"ялась чи загубилась, чи тягнулась безкінечно по часу, то сиди і не відсвічуй але ж ні треба виїбнутись перед дівахою чи хто вона там йому приходиться. Відчуває себе "богом жизні", не завадило б тепер копнути глибше - чому він взагалі мав змогу вільно пересуватись і чи не було в нього зобов"язань по першому кримінальному провадженні.
показати весь коментар
30.09.2025 17:28 Відповісти
Він борзий по життю, відчув себе великим цабе раптово.
показати весь коментар
30.09.2025 17:29 Відповісти
Рівень правоохоронної системи в тилу, серед «заброньованих рішал» на посадах за гроші???? Генпрокурори, тихо рахують гроші і через рівні проміжки часу, з 2019 року, тікають з Украіни!! Суддя Чаус, свідок….
Зеленський, з татаровим і єрмаком, можуть це засвідчити, з умеровим!!
Західні Парнтнери, розкажуть ще більше!! Україна не Молдова!!
показати весь коментар
30.09.2025 17:44 Відповісти
Осі звідки у хілика "кубик". До того ж, ще й ухилянт, якщо глибше копнути. Щоб цього покидька затримати за попередні злочини він мав жорстоко побити людину. З ухилянтами треба розбиратися вчасно, щоб ця наволоч не наробила додаткової біди.
показати весь коментар
30.09.2025 17:29 Відповісти
яка "прекрасна" людина.... й всі її дії такі ж "прекрасні".... єдине питання, чому вона досі на волі та ще дозволяє собі бити оточуючих...
показати весь коментар
30.09.2025 17:34 Відповісти
Позивний "Колобок". Я від цього звинувачення піду, і від нового втечу.
показати весь коментар
30.09.2025 17:36 Відповісти
За то пропаганда волонтерства, яка в нас потужна!? За то - уряд закликає громадян : "Донатьте на ЗСУ" !?
А в цивілізованій державі - неспроможність уряду забезпечити власну армію розцінювалася б як саботаж!!!
показати весь коментар
30.09.2025 17:44 Відповісти
героя треба знати в лице

показати весь коментар
30.09.2025 17:52 Відповісти
Як з гусака вода .
показати весь коментар
30.09.2025 17:54 Відповісти
Афігєть! Йому мало було велосипедиста? Ще й гроші ЗСУ тиріть?
показати весь коментар
30.09.2025 17:58 Відповісти
Не та послідовність. Йому мало, що гроші в ЗСУ сп.здив, ще й велосипедиста мало не вбив?
показати весь коментар
30.09.2025 18:05 Відповісти
В ЗСУ гроші тирять всі кому не ліньки. Це не новина. А ось велосипедистів киздити.. це вже новина
показати весь коментар
30.09.2025 18:39 Відповісти
Влада гроші роздає наліво-направо без всліляких зобов'язань, то чому не красти? А спіймають, суддя за копійчину відпустить. Київська міська влада відкатик не слабенький отримала, чи не так?
показати весь коментар
30.09.2025 18:07 Відповісти
ТОВ "ГЛОБАЛ ХІЛ ІКС ГРУП" зареєстроване Донецька обл., Краматорський р-н, місто Костянтинівка, вул.Білих Янголів, основний вид діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель, інші - Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
На якій підставі київська міськрада виділила тому хілику 25 млн. на закупівлю уніформи для ТРО, якщо його компанія немає ніякого відношення до пошиття уніформи
показати весь коментар
30.09.2025 18:17 Відповісти
цей хілик ще має декілька підприємств у власності:
-БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄВРО ОПЕН"» Білоцерківський р-н, Київська обл., село Фурси, вулиця Європейська, будинок 59, дата заснування 19.05.2023
-ТОВ «Цвітень Груп» , Львівська обл., м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017
-ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «МІЖНАРОДНО-ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛАТА» 01032, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 101 офіс 1 дата заснування 06.12.2017
показати весь коментар
30.09.2025 18:31 Відповісти
Так і виглядає типовий беніфіціар цієї війни ! Просто цей - зовсій маленький , а є ті , хто заробляє мільярди !
показати весь коментар
30.09.2025 18:44 Відповісти
ЗРК власного виробництва нема. Зате геліків стільки, що велосипеду ніде пропхатися. Навіщо країні ЗРК, якщо замість згорілого під дронами Геліка мона придбати новий. Навіщо завозити на склади дрова і брикети заздалегідь, якщо взимку акушерка фон дер Ляєн на нові геліки видасть готівку.
показати весь коментар
30.09.2025 18:18 Відповісти
Ну, Львів оперує значно більшими цифрами, у десятки разів більші розкрадання. Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич вважається одним із найбільших постачальників Міністерства оборони
Компанії, що контролюються цією сім'єю, виграли 23 тендери на постачання одягу, білизни та форми для ЗСУ на суму понад 1,5 млрд гривень.
Слідство встановило, що частина контрактів взагалі не була виконана; за деякими договорами постачання було частковим, але підприємці отримали оплату як за повне виконання.
Також виявлені випадки завищення вартості товарів, а фірми, які брали участь у тендерах, не мали власних виробничих чи складських потужностей, що викликає сумніви щодо якості та відповідності товару вимогам.
За оцінками слідства, лише встановлені збитки бюджету становлять близько 1,2 млрд гривень.
Окрім постачання одягу та білизни, підозрюють порушення за якістю та строками поставок, а за низкою контрактів - зрив строків на 3-5 місяців.
показати весь коментар
30.09.2025 18:39 Відповісти
Фактично саме у Львові цей Хілик Олександр Віталійович працює з 2017 року:
ТОВ «Цвітень Груп», м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017

Тобто Ігор Гринкевич та Хілик Олександр теж мабуть будуть підтримані Львівською обл.радою з клопотанням надати їм звання героїв України
показати весь коментар
30.09.2025 18:42 Відповісти
Покидьки ошаліли від тоталльної безкарності, корупції і кумівства і уявили себе королями, царями і богами, вже кидаються на людей.
показати весь коментар
30.09.2025 19:11 Відповісти
З фупу:
Після приходу до влади тих, хто обіцяв їздити на велосипеді, знову почались перекриття вулиць в Києві (не знаю, як в інших містах).

Іноді можна було хвилин 10 чекати.

Але останні місці - взагалі стало нестерпно, якщо хтось поважний хоче транспортувати своє тіло в іншу точку міста.
показати весь коментар
30.09.2025 19:16 Відповісти
на кого не плюнь - всі крадуть при зєлі
показати весь коментар
30.09.2025 19:20 Відповісти
І будьте впевнені, це бидло і не сяде і в армію не піде, бо такі виродки потрібні ЗЕ владі щоб мародерити ЗСУ та відкатувати "нівчьомнєвінаватому" ЗЕлупє частку вкраденого. Тому воно й бикує, бо знає що прикритий з усіх боків.
показати весь коментар
30.09.2025 19:24 Відповісти
ездил на кубике- теперь яйца ему сделать в виде кубика
показати весь коментар
30.09.2025 19:33 Відповісти
 
 