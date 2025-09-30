Водій Mercedes, який тяжко побив велосипедиста у Києві, привласнив 25 млн грн із коштів для ЗСУ, - ЗМІ
Водій позашляховика Mercedes, якого затримали за побиття велосипедиста у Києві, підозрюється у привласненні 25 мільйонів гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для 112-ї бригади ТРО.
Про це пише у фейсбуці журналіст Єгор Чечеринда, інформує Цензор.НЕТ.
"Водієм "Кубіка", який жорстоко побив в Києві велосипедиста, що їхав велодоріжкою, виявився Хілик Олександр Віталійович 1981 р.н. Він вже затриманий Нацполіцією. Але несподівано з'ясувалося, що такий самий Хілик Олександр Віталійович 1981 р.н. підозрюється у крадіжці 25.000.000, які він, за версію слідчих, вкрав у ЗСУ. Ось фактаж:
"Директора ТОВ "Глобал Хіл Ікс Груп" Олександра Хілика підозрюють в привласненні 25 млн гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для ТРО на гроші Київської міськради. Про це редакція дізналася з провадження за ч. 5 ст. 191 КК", - йдеться у повідомленні.
Розслідування встановило, що Олександр Хілик умисно заволодів грошовими коштами 112-ї бригади тероборони, які виділялися на її потреби рішеннями Київської міської ради.
"Зробив він це шляхом поставки неякісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам розроблених та уведених у дію Міністерством оборони та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, під виглядом форменого одягу належної якості.
Мова йшла про поставку на суму у 25,13 млн гривень зимових курток, вітровологозахисних штанів, які не відповідали технічним умовам. Хілику оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК.", - додав журналіст.
Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста
На якій підставі київська міськрада виділила тому хілику 25 млн. на закупівлю уніформи для ТРО, якщо його компанія немає ніякого відношення до пошиття уніформи
-БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЄВРО ОПЕН"» Білоцерківський р-н, Київська обл., село Фурси, вулиця Європейська, будинок 59, дата заснування 19.05.2023
-ТОВ «Цвітень Груп» , Львівська обл., м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017
-ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «МІЖНАРОДНО-ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛАТА» 01032, м.Київ, вулиця Саксаганського, будинок 101 офіс 1 дата заснування 06.12.2017
Компанії, що контролюються цією сім'єю, виграли 23 тендери на постачання одягу, білизни та форми для ЗСУ на суму понад 1,5 млрд гривень.
Слідство встановило, що частина контрактів взагалі не була виконана; за деякими договорами постачання було частковим, але підприємці отримали оплату як за повне виконання.
Також виявлені випадки завищення вартості товарів, а фірми, які брали участь у тендерах, не мали власних виробничих чи складських потужностей, що викликає сумніви щодо якості та відповідності товару вимогам.
За оцінками слідства, лише встановлені збитки бюджету становлять близько 1,2 млрд гривень.
Окрім постачання одягу та білизни, підозрюють порушення за якістю та строками поставок, а за низкою контрактів - зрив строків на 3-5 місяців.
ТОВ «Цвітень Груп», м.Львів вулиця Полуботка П., будинок 31 дата заснування 17.05.2017
Тобто Ігор Гринкевич та Хілик Олександр теж мабуть будуть підтримані Львівською обл.радою з клопотанням надати їм звання героїв України
