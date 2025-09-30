Водій Mercedes, який тяжко побив велосипедиста у Києві, привласнив 25 млн грн із коштів для ЗСУ, - ЗМІ

Водій позашляховика Mercedes, якого затримали за побиття велосипедиста у Києві, підозрюється у привласненні 25 мільйонів гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для 112-ї бригади ТРО.

"Водієм "Кубіка", який жорстоко побив в Києві велосипедиста, що їхав велодоріжкою, виявився Хілик Олександр Віталійович 1981 р.н. Він вже затриманий Нацполіцією. Але несподівано з'ясувалося, що такий самий Хілик Олександр Віталійович 1981 р.н. підозрюється у крадіжці 25.000.000, які він, за версію слідчих, вкрав у ЗСУ. Ось фактаж:

"Директора ТОВ "Глобал Хіл Ікс Груп" Олександра Хілика підозрюють в привласненні 25 млн гривень з бюджетних коштів, виділених на закупівлю уніформи для ТРО на гроші Київської міськради. Про це редакція дізналася з провадження за ч. 5 ст. 191 КК", - йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що Олександр Хілик умисно заволодів грошовими коштами 112-ї бригади тероборони, які виділялися на її потреби рішеннями Київської міської ради.

"Зробив він це шляхом поставки неякісного форменого одягу який не відповідає технічним умовам розроблених та уведених у дію Міністерством оборони та не може використовуватись за своїм цільовим призначенням, під виглядом форменого одягу належної якості.

Мова йшла про поставку на суму у 25,13 млн гривень зимових курток, вітровологозахисних штанів, які не відповідали технічним умовам. Хілику оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК.", - додав журналіст.

