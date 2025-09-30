УКР
6 102 47

У Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від очевидців, про те, що на вулиці Межигірській у Подільському районі водій позашляховика Mercedes тяжко побив велосипедиста. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.

Як інформує Цензор.НЕТ, правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.

У ході розшукових заходів правоохоронці Подільського управління поліції за участі аналітиків кримінального аналізу встановили напрямок руху автомобіля та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного — ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.

Поліцейські встановили, що між чоловіками стався конфлікт через припаркований автомобіль, який перешкоджав руху велосипедиста по велодоріжці. Відтак, почувши зауваження на свою адресу, водій позашляховика декілька разів вдарив чоловіка у голову, а коли той впав на землю – відтягнув непритомного потерпілого з проїжджої частини на узбіччя та втік з місця події.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

побиття
затримання (4387) побиття (1003) Київ (20219) Нацполіція (15521) водії (439)
Топ коментарі
+22
нажаль такого бидла багато, замість того щоб просто поїхати воно почало "аргументувати" кулаками
30.09.2025 13:07 Відповісти
+20
виявився 44-річний підприємець....вік відповідний для мобілізації...
30.09.2025 13:07 Відповісти
+14
Бачу каяття на його обличчі
30.09.2025 13:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
нажаль такого бидла багато, замість того щоб просто поїхати воно почало "аргументувати" кулаками
30.09.2025 13:07 Відповісти
обох ухилянтів мобілізувати
30.09.2025 13:24 Відповісти
І з проломленою головою? А сам воюєш?
30.09.2025 13:39 Відповісти
виявився 44-річний підприємець....вік відповідний для мобілізації...
30.09.2025 13:07 Відповісти
Вік відповідний, соціальний статус - ні. А от у велосипедиста...
30.09.2025 13:09 Відповісти
якщо в СІЗО не закриють, а не завадило б і без права застави, то мобілізується щоб не сісти, тут реально строк світить. бидло купило кубика і думає, що все можна.
30.09.2025 13:11 Відповісти
Яке сізо, Ви про що?? Він вже вдома, справедливий суд призначив йому нічний домашній арешт.
Швиденько все порішає і отримає макимум умовно 3 роки з іспитовим терміном.
30.09.2025 13:27 Відповісти
На 0 і сплачувати аліменти...з тюрем тепер відмлвляються виходити по УДЗ..бо на виході одразу приймає тцк
30.09.2025 13:59 Відповісти
Roman Stambul може внього і вік відповідний для мобілізації, але якщо в нього сержантське або офіцерське звання, то ти згоден под його командуванням воювати ?
30.09.2025 13:25 Відповісти
Крайнє потрібен дієвий механізм масового розжалування офіцерів.
Наскільки я знаю, ті звання на тих кафедрах у вузах дають автоматом всім, іноді ще й всі заносять конверти. І в вузи в нас останні років 25 йдуть майже всі випускники шкіл, а в більшості державних вузів є військові кафедри, то ж офіцерів в нас дуже багато. І при цьому їх чомусь не вистачає. Парадокс? Зовсім ні, з огляду на все те неподобство, що відбувається!
Якщо офіцер придатний і не воює, за 4 роки війни так жодного разу і не був ніде задіяний (а таких більшість, то чекають воса один в один, то з моря погоди і їх чомусь не мобілізують), чи якщо це молодий відставник, який не виконує норму минулорічного мобілізаційного закону і не йде до ТЦК і не стає на облік, то такого офіцера треба розжалувати і позбавити ранньої пенсії, якщо таку отримує. На разі, як казала Третьякова, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
І 85% ще й ніде не працює, середній вік 45-47 років. Пенсія в них вища за середню, а толку з них ніякого, десятиріччями за наш рахунок вчились воювати, і тепер сидять на нашій шиї, коли йде війна. Ще дуже багато повтікали закордон, і ще півтора роки тому тут писали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть тут вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню).
Чи якщо офіцер не має, або навіть і не мав тих навичок і вмінь, що йому належить мати? Треба їм всім влаштувати іспит. І це зовсім не чиясь примха чи заздрість, бо їм довіряють багато людських життів. Як не здав - теж в рядові.
Це все знижує боєздатність країни (коли не воюють найбільш підготовлені і здорові), демотивує решту людей, які це бачать, тому, вважаю, це неприпустимим.
Які зараз, взагалі, офіцери запасу, коли ж той запас задіювати, як не зараз?
Також заброньовані 90-100% силовиків. Це нонсенс в нинішніх умовах.
30.09.2025 13:46 Відповісти
Офіційно: "Відповідно до статистики ПФУ, у червні 2025 року пенсійні виплати отримувало 160 859 військових віком від 45 до 60 років. Йдеться, зокрема, про колишніх службовців МВС, СБУ, Нацгвардії, військовослужбовців ЗСУ та прикордонників".
"Наразі ця категорія може виконувати у лавах ЗСУ штабну, технічну або інженерну роботу. Водночас Генштаб ЗСУ не розкриває статистику, скільки колишніх службовців нині перебуває на військовій службі. Однак відомо, що 98 120 військових пенсіонерів рахуються офіційно безробітними. Ще 47 091 продовжують трудову діяльність поза армією та силовими структурами. Натомість 15 544 військових пенсіонери досі служать. Лише 104 колишніх службовця нині рахуються мобілізованими до ЗСУ або добровольцями."
30.09.2025 14:01 Відповісти
Ну не автоматом. У нас хлопця відрахували за шпаргалку під час іспиту.
30.09.2025 14:15 Відповісти
Підприємці теж заброньовані?
30.09.2025 13:40 Відповісти
Типове «заброньоване» бидло, з отих істот з антиМайдану!?!?
«Незамінний» у тилу, бо прутін нападе….??
30.09.2025 13:08 Відповісти
На блокпостах такі автомобілі навіть не зупиняють. Давно відомо, що водії таких автівок поголовно дуже хворі та регулярно вагітні пенсіонери.
30.09.2025 14:04 Відповісти
Бачу каяття на його обличчі
30.09.2025 13:09 Відповісти
гопота єпана! зедрузі херові. це хворі, дуже хворі з підтверджуючими ксівами від ВЛК та незамінні заброньовані менеджери.
30.09.2025 13:11 Відповісти
Може бути хорошим бійцем в рукопашному бою. Негайно відішліть його у навчальний центр.А автівку зразу на фронт.
30.09.2025 13:13 Відповісти
Цікаво, що ніхто не зупинився.
30.09.2025 13:13 Відповісти
.... "вони не цікавляться політикою"
30.09.2025 13:16 Відповісти
Гелік - це діагноз! Притомна людина таке не купить, навіть якщо купу грошей має, бо є адекватні альтернативи...
30.09.2025 13:16 Відповісти
Мабуть, він ще і «пенсіонер-інвалід», з довідкою від МСЕК, або має «лист-охоронний», як «аген від ГУР МОУ», , на кшалт абдристовича з РПГ-7 у багажнику ??
30.09.2025 13:29 Відповісти
Мне одному напоминает Колю Котлету?
30.09.2025 13:16 Відповісти
Сначала показалось странным ситуация, что из-за какого-то велосипедиста завалили этого быка. А через минуту всё встал на свои места-владельца такой телеги можно вытрясти на приличные бабки. Всё объяснение.
30.09.2025 13:17 Відповісти
Таких військовозобов'язаний у Києві та Київській області, на три бригади без проблемно стачить!! Але ж керівники місцевих рда та Зеленський (Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації...)
Тому зеленський за бездіяльність має відповідати разом з умеровим!!
30.09.2025 13:22 Відповісти
Цікаво...чувак збрився до Австрії і звідти віщає, де там на бригади вистачить...не хочешь повернутися до України і вступити в ряди однієї з цих бригад?
30.09.2025 13:25 Відповісти
А шо там з іншими збиттями велосипедистів?
30.09.2025 13:26 Відповісти
То все кацапське іпсо, і взагалі - навіщо Ви про це говорите в публічному просторі!
30.09.2025 13:29 Відповісти
Буряти збили б їх двічі.
30.09.2025 13:29 Відповісти
А він ще й інших велосипедистів збивав?? Може, воно кончене якесь?
30.09.2025 13:30 Відповісти
Ні то котики-муркотики!
30.09.2025 13:45 Відповісти
Зіпсовав товар.
30.09.2025 14:12 Відповісти
В нас ввлодоріжки відбійниками відокремлювати треба..
30.09.2025 13:31 Відповісти
и так проехать невозможно из-за ваших отбойников, велодорожек, полос общественного транспорта, парковочных столбов и бесконечных ремонтов. Человечников настроить мозгов хватило. Вы это умышленно делаете всё для снижения пропускной способности
30.09.2025 13:38 Відповісти
я бы ему не простил и наказал !!!бойтесь ,суки !!!(((
30.09.2025 13:31 Відповісти
явно зеленского слуга и любимец, прямо орк-сво-герой, изподтишка, предательски, подло, трусливо брать и месить человека своими засраными вонючими слабенькими кулачками
30.09.2025 13:35 Відповісти
Грошей в нього багато, зрозуміло, що цей бик, неодмінно буде намагатися вплинути на суд і слідство, щоб зробити так, що це саме потерпілий бився головою в його кулак і завдав йому тілесних ушкоджень, а потім навмисно впав на асфальт і навмисно знепритомнів, щоб приховати свої дії і взагалі це все сам підлаштував, бо він шахрай. Сподіваюся, його реально закриють на 8 років.
30.09.2025 13:43 Відповісти
Хто близько - поковиряйте цьому ублюдку мерса так щоб він міг тільки педалі з велосипеда поставити на нього і хай круте.В Європі на перехрестях ,а також для заїзду до місця парковки водій авто зобов'язаний пропустити велосипедиста.Цього лося ще лишити водійського посвідчення.
30.09.2025 13:44 Відповісти
Ну в Україні велосипедиста ніхто не зобов'язаний ніде пропускати згідно ПДД, але паркуватися на велодоріжці - так, порушення.
30.09.2025 14:01 Відповісти
Цих "крутеликів" об*єднує одна річ: після своїх "геройств" вони завжди втікають, і ховаються, якщо встигають...
30.09.2025 13:51 Відповісти
ТЦК чому воно не на фронті?
І скільки коштують у вас відпускні?
30.09.2025 13:51 Відповісти
Під'їдьте спитайте.
30.09.2025 14:17 Відповісти
Він просто не знав що збиття і побиття велосипедистів то виключно прероготива і монополія TSSКА !
30.09.2025 13:51 Відповісти
Чому ТЦК не призиває такого агрессивного бійця?
30.09.2025 14:00 Відповісти
Може, не тих людей тут прозвали сцикунами?
30.09.2025 14:08 Відповісти
Таке враження останнім часом, що всі нормальні загинули на війні, воюють, або виїхали. Кількість кінчених биків (особливо на Б/в шних БМВ та мерсах) росте на очах...
30.09.2025 14:16 Відповісти
 
 