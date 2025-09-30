У Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від очевидців, про те, що на вулиці Межигірській у Подільському районі водій позашляховика Mercedes тяжко побив велосипедиста. На місце події виїхали слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції.
Як інформує Цензор.НЕТ, правоохоронці встановили, що внаслідок нападу постраждав 40-річний киянин, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки. Наразі він у важкому стані перебуває у лікарні.
У ході розшукових заходів правоохоронці Подільського управління поліції за участі аналітиків кримінального аналізу встановили напрямок руху автомобіля та за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення затримали підозрюваного — ним виявився 44-річний підприємець, який проживає на Київщині.
Поліцейські встановили, що між чоловіками стався конфлікт через припаркований автомобіль, який перешкоджав руху велосипедиста по велодоріжці. Відтак, почувши зауваження на свою адресу, водій позашляховика декілька разів вдарив чоловіка у голову, а коли той впав на землю – відтягнув непритомного потерпілого з проїжджої частини на узбіччя та втік з місця події.
Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
