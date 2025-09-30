РУС
В Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста. ВИДЕО+ФОТО

На днях в полицию Киева поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Межигорской в Подольском районе водитель внедорожника Mercedes тяжело избил велосипедиста. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, правоохранители установили, что в результате нападения пострадал 40-летний киевлянин, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В ходе розыскных мер правоохранители Подольского управления полиции при участии аналитиков криминального анализа установили направление движения автомобиля и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали подозреваемого - им оказался 44-летний предприниматель, проживающий на Киевщине.

Полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля, который препятствовал движению велосипедиста по велодорожке. Следовательно, услышав замечание в свой адрес, водитель внедорожника несколько раз ударил мужчину в голову, а когда тот упал на землю - оттащил потерпевшего без сознания с проезжей части на обочину и скрылся с места происшествия.

Следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

+19
нажаль такого бидла багато, замість того щоб просто поїхати воно почало "аргументувати" кулаками
30.09.2025 13:07 Ответить
+17
виявився 44-річний підприємець....вік відповідний для мобілізації...
30.09.2025 13:07 Ответить
+12
Бачу каяття на його обличчі
30.09.2025 13:09 Ответить
30.09.2025 13:07 Ответить
обох ухилянтів мобілізувати
30.09.2025 13:24 Ответить
І з проломленою головою? А сам воюєш?
показать весь комментарий
30.09.2025 13:39 Ответить
виявився 44-річний підприємець....вік відповідний для мобілізації...
30.09.2025 13:07 Ответить
Вік відповідний, соціальний статус - ні. А от у велосипедиста...
показать весь комментарий
30.09.2025 13:09 Ответить
якщо в СІЗО не закриють, а не завадило б і без права застави, то мобілізується щоб не сісти, тут реально строк світить. бидло купило кубика і думає, що все можна.
30.09.2025 13:11 Ответить
Яке сізо, Ви про що?? Він вже вдома, справедливий суд призначив йому нічний домашній арешт.
Швиденько все порішає і отримає макимум умовно 3 роки з іспитовим терміном.
30.09.2025 13:27 Ответить
На 0 і сплачувати аліменти...з тюрем тепер відмлвляються виходити по УДЗ..бо на виході одразу приймає тцк
30.09.2025 13:59 Ответить
Roman Stambul може внього і вік відповідний для мобілізації, але якщо в нього сержантське або офіцерське звання, то ти згоден под його командуванням воювати ?
30.09.2025 13:25 Ответить
Крайнє потрібен дієвий механізм масового розжалування офіцерів.
Наскільки я знаю, ті звання на тих кафедрах у вузах дають автоматом всім, іноді ще й всі заносять конверти. І в вузи в нас останні років 25 йдуть майже всі випускники шкіл, а в більшості державних вузів є військові кафедри, то ж офіцерів в нас дуже багато. І при цьому їх чомусь не вистачає. Парадокс? Зовсім ні, з огляду на все те неподобство, що відбувається!
Якщо офіцер придатний і не воює, за 4 роки війни так жодного разу і не був ніде задіяний (а таких більшість, то чекають воса один в один, то з моря погоди і їх чомусь не мобілізують), чи якщо це молодий відставник, який не виконує норму минулорічного мобілізаційного закону і не йде до ТЦК і не стає на облік, то такого офіцера треба розжалувати і позбавити ранньої пенсії, якщо таку отримує. На разі, як казала Третьякова, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
І 85% ще й ніде не працює, середній вік 45-47 років. Пенсія в них вища за середню, а толку з них ніякого, десятиріччями за наш рахунок вчились воювати, і тепер сидять на нашій шиї, коли йде війна. Ще дуже багато повтікали закордон, і ще півтора роки тому тут писали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть тут вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню).
Чи якщо офіцер не має, або навіть і не мав тих навичок і вмінь, що йому належить мати? Треба їм всім влаштувати іспит. І це зовсім не чиясь примха чи заздрість, бо їм довіряють багато людських життів. Як не здав - теж в рядові.
Це все знижує боєздатність країни (коли не воюють найбільш підготовлені і здорові), демотивує решту людей, які це бачать, тому, вважаю, це неприпустимим.
Які зараз, взагалі, офіцери запасу, коли ж той запас задіювати, як не зараз?
Також заброньовані 90-100% силовиків. Це нонсенс в нинішніх умовах.
30.09.2025 13:46 Ответить
Офіційно: "Відповідно до статистики ПФУ, у червні 2025 року пенсійні виплати отримувало 160 859 військових віком від 45 до 60 років. Йдеться, зокрема, про колишніх службовців МВС, СБУ, Нацгвардії, військовослужбовців ЗСУ та прикордонників".
"Наразі ця категорія може виконувати у лавах ЗСУ штабну, технічну або інженерну роботу. Водночас Генштаб ЗСУ не розкриває статистику, скільки колишніх службовців нині перебуває на військовій службі. Однак відомо, що 98 120 військових пенсіонерів рахуються офіційно безробітними. Ще 47 091 продовжують трудову діяльність поза армією та силовими структурами. Натомість 15 544 військових пенсіонери досі служать. Лише 104 колишніх службовця нині рахуються мобілізованими до ЗСУ або добровольцями."
30.09.2025 14:01 Ответить
Підприємці теж заброньовані?
30.09.2025 13:40 Ответить
Типове «заброньоване» бидло, з отих істот з антиМайдану!?!?
«Незамінний» у тилу, бо прутін нападе….??
30.09.2025 13:08 Ответить
На блокпостах такі автомобілі навіть не зупиняють. Давно відомо, що водії таких автівок поголовно дуже хворі та регулярно вагітні пенсіонери.
30.09.2025 14:04 Ответить
Бачу каяття на його обличчі
30.09.2025 13:09 Ответить
гопота єпана! зедрузі херові. це хворі, дуже хворі з підтверджуючими ксівами від ВЛК та незамінні заброньовані менеджери.
30.09.2025 13:11 Ответить
Може бути хорошим бійцем в рукопашному бою. Негайно відішліть його у навчальний центр.А автівку зразу на фронт.
30.09.2025 13:13 Ответить
Цікаво, що ніхто не зупинився.
30.09.2025 13:13 Ответить
.... "вони не цікавляться політикою"
30.09.2025 13:16 Ответить
Гелік - це діагноз! Притомна людина таке не купить, навіть якщо купу грошей має, бо є адекватні альтернативи...
30.09.2025 13:16 Ответить
Мабуть, він ще і «пенсіонер-інвалід», з довідкою від МСЕК, або має «лист-охоронний», як «аген від ГУР МОУ», , на кшалт абдристовича з РПГ-7 у багажнику ??
30.09.2025 13:29 Ответить
Мне одному напоминает Колю Котлету?
30.09.2025 13:16 Ответить
Сначала показалось странным ситуация, что из-за какого-то велосипедиста завалили этого быка. А через минуту всё встал на свои места-владельца такой телеги можно вытрясти на приличные бабки. Всё объяснение.
30.09.2025 13:17 Ответить
Таких військовозобов'язаний у Києві та Київській області, на три бригади без проблемно стачить!! Але ж керівники місцевих рда та Зеленський (Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - Кабінетом Міністрів України; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації...)
Тому зеленський за бездіяльність має відповідати разом з умеровим!!
30.09.2025 13:22 Ответить
Цікаво...чувак збрився до Австрії і звідти віщає, де там на бригади вистачить...не хочешь повернутися до України і вступити в ряди однієї з цих бригад?
30.09.2025 13:25 Ответить
А шо там з іншими збиттями велосипедистів?
30.09.2025 13:26 Ответить
То все кацапське іпсо, і взагалі - навіщо Ви про це говорите в публічному просторі!
30.09.2025 13:29 Ответить
Буряти збили б їх двічі.
30.09.2025 13:29 Ответить
А він ще й інших велосипедистів збивав?? Може, воно кончене якесь?
30.09.2025 13:30 Ответить
Ні то котики-муркотики!
30.09.2025 13:45 Ответить
В нас ввлодоріжки відбійниками відокремлювати треба..
30.09.2025 13:31 Ответить
и так проехать невозможно из-за ваших отбойников, велодорожек, полос общественного транспорта, парковочных столбов и бесконечных ремонтов. Человечников настроить мозгов хватило. Вы это умышленно делаете всё для снижения пропускной способности
30.09.2025 13:38 Ответить
я бы ему не простил и наказал !!!бойтесь ,суки !!!(((
30.09.2025 13:31 Ответить
явно зеленского слуга и любимец, прямо орк-сво-герой, изподтишка, предательски, подло, трусливо брать и месить человека своими засраными вонючими слабенькими кулачками
30.09.2025 13:35 Ответить
Грошей в нього багато, зрозуміло, що цей бик, неодмінно буде намагатися вплинути на суд і слідство, щоб зробити так, що це саме потерпілий бився головою в його кулак і завдав йому тілесних ушкоджень, а потім навмисно впав на асфальт і навмисно знепритомнів, щоб приховати свої дії і взагалі це все сам підлаштував, бо він шахрай. Сподіваюся, його реально закриють на 8 років.
30.09.2025 13:43 Ответить
Хто близько - поковиряйте цьому ублюдку мерса так щоб він міг тільки педалі з велосипеда поставити на нього і хай круте.В Європі на перехрестях ,а також для заїзду до місця парковки водій авто зобов'язаний пропустити велосипедиста.Цього лося ще лишити водійського посвідчення.
30.09.2025 13:44 Ответить
Ну в Україні велосипедиста ніхто не зобов'язаний ніде пропускати згідно ПДД, але паркуватися на велодоріжці - так, порушення.
30.09.2025 14:01 Ответить
Цих "крутеликів" об*єднує одна річ: після своїх "геройств" вони завжди втікають, і ховаються, якщо встигають...
30.09.2025 13:51 Ответить
ТЦК чому воно не на фронті?
І скільки коштують у вас відпускні?
30.09.2025 13:51 Ответить
Він просто не знав що збиття і побиття велосипедистів то виключно прероготива і монополія TSSКА !
30.09.2025 13:51 Ответить
Чому ТЦК не призиває такого агрессивного бійця?
30.09.2025 14:00 Ответить
Може, не тих людей тут прозвали сцикунами?
30.09.2025 14:08 Ответить
 
 