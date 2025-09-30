В Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста. ВИДЕО+ФОТО

На днях в полицию Киева поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Межигорской в Подольском районе водитель внедорожника Mercedes тяжело избил велосипедиста. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.

Как информирует Цензор.НЕТ, правоохранители установили, что в результате нападения пострадал 40-летний киевлянин, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.

В ходе розыскных мер правоохранители Подольского управления полиции при участии аналитиков криминального анализа установили направление движения автомобиля и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали подозреваемого - им оказался 44-летний предприниматель, проживающий на Киевщине.

Полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля, который препятствовал движению велосипедиста по велодорожке. Следовательно, услышав замечание в свой адрес, водитель внедорожника несколько раз ударил мужчину в голову, а когда тот упал на землю - оттащил потерпевшего без сознания с проезжей части на обочину и скрылся с места происшествия.

Следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.





Смотрите: Разоблачены мошенники, которые обманывали освобожденных из плена военных и похитили около миллиона гривен. ВИДЕО + фоторепортаж