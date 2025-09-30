В Киеве полиция задержала водителя Mercedes, который жестоко избил велосипедиста. ВИДЕО+ФОТО
На днях в полицию Киева поступило сообщение от очевидцев о том, что на улице Межигорской в Подольском районе водитель внедорожника Mercedes тяжело избил велосипедиста. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.
Как информирует Цензор.НЕТ, правоохранители установили, что в результате нападения пострадал 40-летний киевлянин, которого госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости. Сейчас он в тяжелом состоянии находится в больнице.
В ходе розыскных мер правоохранители Подольского управления полиции при участии аналитиков криминального анализа установили направление движения автомобиля и при силовой поддержке бойцов полка полиции особого назначения задержали подозреваемого - им оказался 44-летний предприниматель, проживающий на Киевщине.
Полицейские установили, что между мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля, который препятствовал движению велосипедиста по велодорожке. Следовательно, услышав замечание в свой адрес, водитель внедорожника несколько раз ударил мужчину в голову, а когда тот упал на землю - оттащил потерпевшего без сознания с проезжей части на обочину и скрылся с места происшествия.
Следователи при процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении - умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Швиденько все порішає і отримає макимум умовно 3 роки з іспитовим терміном.
Наскільки я знаю, ті звання на тих кафедрах у вузах дають автоматом всім, іноді ще й всі заносять конверти. І в вузи в нас останні років 25 йдуть майже всі випускники шкіл, а в більшості державних вузів є військові кафедри, то ж офіцерів в нас дуже багато. І при цьому їх чомусь не вистачає. Парадокс? Зовсім ні, з огляду на все те неподобство, що відбувається!
Якщо офіцер придатний і не воює, за 4 роки війни так жодного разу і не був ніде задіяний (а таких більшість, то чекають воса один в один, то з моря погоди і їх чомусь не мобілізують), чи якщо це молодий відставник, який не виконує норму минулорічного мобілізаційного закону і не йде до ТЦК і не стає на облік, то такого офіцера треба розжалувати і позбавити ранньої пенсії, якщо таку отримує. На разі, як казала Третьякова, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників.
https://enovosty.com/uk/news-ukr/news_society-ukr/full/2203-sluzhit-u-zsu-1-iz-40-v-ukraini-200-tisyach-vijskovix-pensioneriv-nardep
І 85% ще й ніде не працює, середній вік 45-47 років. Пенсія в них вища за середню, а толку з них ніякого, десятиріччями за наш рахунок вчились воювати, і тепер сидять на нашій шиї, коли йде війна. Ще дуже багато повтікали закордон, і ще півтора роки тому тут писали, що їх навіть випускали, і тепер ще й там продовжують сидіти на нашій шиї, іноді отримуючи звідси навіть гігантські спецпенсії, і плювати на присягу, ще й зловтішатись (таких навіть тут вже вистачає, ще й закликати до розстрілів всіх без розбору та писати іншу маячню).
Чи якщо офіцер не має, або навіть і не мав тих навичок і вмінь, що йому належить мати? Треба їм всім влаштувати іспит. І це зовсім не чиясь примха чи заздрість, бо їм довіряють багато людських життів. Як не здав - теж в рядові.
Це все знижує боєздатність країни (коли не воюють найбільш підготовлені і здорові), демотивує решту людей, які це бачать, тому, вважаю, це неприпустимим.
Які зараз, взагалі, офіцери запасу, коли ж той запас задіювати, як не зараз?
Також заброньовані 90-100% силовиків. Це нонсенс в нинішніх умовах.
"Наразі ця категорія може виконувати у лавах ЗСУ штабну, технічну або інженерну роботу. Водночас Генштаб ЗСУ не розкриває статистику, скільки колишніх службовців нині перебуває на військовій службі. Однак відомо, що 98 120 військових пенсіонерів рахуються офіційно безробітними. Ще 47 091 продовжують трудову діяльність поза армією та силовими структурами. Натомість 15 544 військових пенсіонери досі служать. Лише 104 колишніх службовця нині рахуються мобілізованими до ЗСУ або добровольцями."
«Незамінний» у тилу, бо прутін нападе….??
Тому зеленський за бездіяльність має відповідати разом з умеровим!!
І скільки коштують у вас відпускні?