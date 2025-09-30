Разоблачены мошенники, которые обманывали освобожденных из плена военных и похитили около миллиона гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские разоблачили преступную организацию, которая обманом завладевала средствами освобожденных из плена РФ военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Офис Генпрокурора, общая подтвержденная сумма ущерба составляет около миллиона гривен.

Мошенники получали из неустановленных источников персональные данные бывших военнопленных и звонили им, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов. Владея информацией о службе потерпевших в ВСУ, их пребывании в плену, мошенники злоупотребляли доверием и уязвимым психологическим состоянием военных.

Сделку разоблачили следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента киберполиции и Службы безопасности Украины в Харьковской области.

В ходе досудебного расследования установлено: мошенники убеждали потерпевших, что на их счета должны были поступить выплаты, но из-за "технических проблем" средства не были зачислены. Для "решения вопроса" мошенники выманивали одноразовые коды из SMS, с помощью которых входили в онлайн-банкинг и получали полный контроль над счетами. Задокументированы случаи, когда военнослужащего убедили отправить банковскую карточку по почте, после чего ее использовали для снятия наличных и приобретения товаров в ювелирных магазинах, торговых сетях электроники, продуктовых и алкогольных супермаркетах.

Фигурантами оказались родные братья из Одесской области, которые нигде не работали и тратили незаконно полученные средства на ювелирные изделия, мобильные телефоны, технику и продукты. Организатор в декабре 2024 года был осужден за аналогичные преступления к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком, однако находясь на испытательном сроке, продолжил преступную деятельность.

Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли мобильные телефоны, банковские карты, около 200 тысяч гривен в разной валюте и золотые украшения, приобретенные за счет военных. Оба брата задержаны: от действий злоумышленников пострадали по меньшей мере 10 украинских защитников.

Следователи полиции сообщили фигурантам о подозрении за создание и участие в преступной организации и мошенничество, совершенное преступной организацией в крупных размерах.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.















