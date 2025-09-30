УКР
Новини
Викрито шахраїв, які ошукували звільнених з полону військових та викрали близько мільйона гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили злочинну організацію, яка обманом заволодівала коштами звільнених з полону РФ військовослужбовців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Офіс Генпрокурора, загальна підтверджена сума збитків становить близько мільйона гривень.

Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Володіючи інформацією про службу потерпілих у ЗСУ, їх перебування у полоні, шахраї зловживали довірою та вразливим психологічним станом військових.

Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України в Харківській області.

У ході досудового розслідування встановлено: шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через "технічні проблеми" кошти не були зараховані. Для "вирішення питання" шахраї виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками. Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових і алкогольних супермаркетах.

Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти. Організатор у грудні 2024 року був засуджений за аналогічні злочини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком, проте перебуваючи на випробувальному терміні, продовжив злочинну діяльність.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тисяч гривень у різній валюті й золоті прикраси, придбані коштом військових. Обох братів затримано: від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників.

Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене злочинною організацією у великих розмірах.

За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Читайте: На Одещині прикордонники затримали 6 чоловіків призовного віку: вони їхали до Молдови. ФОТО

Автор: 

військовополонені (1068) шахрайство (1160) Одеська область (3506) Нацполіція (15521) СБУ (13414) кіберполіція (417) Офіс Генпрокурора (3460)
Топ коментарі
+10
Даже по забрюлених рилах видно, що це молоді відгодовані кнурі, але чомусь ТЦК оминула їх увагою. Читаючи те, що ці кнуряки зуміли домовитися з "найчеснішими з найчесніших" суддями і відповідно з "інвалідами" прокурорами, то не здогадатися, що і з ТЦК якось теж "порішали". ІМХО.
показати весь коментар
30.09.2025 12:22 Відповісти
+8
Дякуємо за виконану роботу з виявлення цього лайна!!
Вішати цю наволоч треба! У Тцк на медкомісіях, їх «чомусь» і не бачили?? Зеленський з стефанчуком та умеровим, глибоко зхвильовані???
показати весь коментар
30.09.2025 12:18 Відповісти
+6
"Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані" - шикарний анекдот.
показати весь коментар
30.09.2025 12:39 Відповісти
Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані

цікаво, як це?
де зберігаються ці данні?
хто має доступ до цих даних?
зелений дегенерат фьодоров, теж нє в курсє?
показати весь коментар
30.09.2025 12:22 Відповісти
,,Дія" зеленої школоти в дії ,
так як знаходяться всі дані наших людей😕
показати весь коментар
30.09.2025 12:41 Відповісти
повісити ********* на центральній площі
показати весь коментар
30.09.2025 14:18 Відповісти
Извините конечно, но что за страна. Шахрай на шахрае.
показати весь коментар
30.09.2025 12:31 Відповісти
у вас таких більше
показати весь коментар
30.09.2025 12:34 Відповісти
Ці колцентри тепер безкарно себе почувають, недавно шукав бу телефон родичам, попросили і це просто якись сюр, 80% на олх продають шахраї, причому їх ніхто не банить,
вони просять невеликі передоплати по 100-200 грн, щоб на заяви не реагував ніхто. Я мав необережність кинути 100 грн, то приватбанк аж через 10 днів мені позвонив після скарги. Скоріше всього їх служба бепеки в долі. А колись одразу реагували.

Заяви в поліцію у нас в місті розглядаються роками, тих слідчих ніколи немає на місці, постійно десь на курсах. Знайома подала була заяву так і нікуди воно не пішло.

Зараз в цьому бардаці рай для аферистів.

Аферист якому я скинув передоплату за 10 днів навіть нік свій в телеграмі не змінив, дає з тим же ніком оголошення, відчуває безкарність.
показати весь коментар
30.09.2025 12:46 Відповісти
Це піздєц...
показати весь коментар
30.09.2025 13:03 Відповісти
Кого там мобілізувати? Та вони в перший же день на фронті продадуть наших москалям! Це мародери! Бидло кончене!!!
показати весь коментар
30.09.2025 13:04 Відповісти
Здорові молоді бугаї ,"заброньовані та щасливі",скоріш за все з посвідками,що вони хворі на рахіт чи золотуху...І ці паскуди обрали собі шлях збагачуватись на людях,які роками відчували приниження та катування в полоні...Це ж якою безпринципною твариною треба бути,щоб опуститись до такої ганьби. Жах...Ще й пики їх заблюрили,Цих виродків має знати вся країна.
показати весь коментар
30.09.2025 13:44 Відповісти
цигани не миті
показати весь коментар
30.09.2025 13:58 Відповісти
Тут, блт, тільки обидві руки відрубувати і язик
показати весь коментар
30.09.2025 14:13 Відповісти
 
 