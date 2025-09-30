Викрито шахраїв, які ошукували звільнених з полону військових та викрали близько мільйона гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліцейські викрили злочинну організацію, яка обманом заволодівала коштами звільнених з полону РФ військовослужбовців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Офіс Генпрокурора, загальна підтверджена сума збитків становить близько мільйона гривень.
Шахраї отримували з невстановлених джерел персональні дані колишніх військовополонених і телефонували їм, представляючись співробітниками банківських установ або правоохоронних органів. Володіючи інформацією про службу потерпілих у ЗСУ, їх перебування у полоні, шахраї зловживали довірою та вразливим психологічним станом військових.
Оборудку викрили слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції та Служби безпеки України в Харківській області.
У ході досудового розслідування встановлено: шахраї переконували потерпілих, що на їхні рахунки мали надійти виплати, але через "технічні проблеми" кошти не були зараховані. Для "вирішення питання" шахраї виманювали одноразові коди з SMS, за допомогою яких входили в онлайн-банкінг та отримували повний контроль над рахунками. Задокументовано випадки, коли військовослужбовця переконали відправити банківську картку поштою, після чого її використовували для зняття готівки та придбання товарів у ювелірних магазинах, торгівельних мережах електроніки, продуктових і алкогольних супермаркетах.
Фігурантами виявилися рідні брати з Одещини, які ніде не працювали та витрачали незаконно отримані кошти на ювелірні вироби, мобільні телефони, техніку та продукти. Організатор у грудні 2024 року був засуджений за аналогічні злочини до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком, проте перебуваючи на випробувальному терміні, продовжив злочинну діяльність.
Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних та вилучили мобільні телефони, банківські картки, близько 200 тисяч гривень у різній валюті й золоті прикраси, придбані коштом військових. Обох братів затримано: від дій зловмисників постраждали щонайменше 10 українських захисників.
Слідчі поліції повідомили фігурантам про підозру за створення та участь у злочинній організації та шахрайство, вчинене злочинною організацією у великих розмірах.
За вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Найближчим часом суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Вішати цю наволоч треба! У Тцк на медкомісіях, їх «чомусь» і не бачили?? Зеленський з стефанчуком та умеровим, глибоко зхвильовані???
цікаво, як це?
де зберігаються ці данні?
хто має доступ до цих даних?
зелений дегенерат фьодоров, теж нє в курсє?
так як знаходяться всі дані наших людей😕
вони просять невеликі передоплати по 100-200 грн, щоб на заяви не реагував ніхто. Я мав необережність кинути 100 грн, то приватбанк аж через 10 днів мені позвонив після скарги. Скоріше всього їх служба бепеки в долі. А колись одразу реагували.
Заяви в поліцію у нас в місті розглядаються роками, тих слідчих ніколи немає на місці, постійно десь на курсах. Знайома подала була заяву так і нікуди воно не пішло.
Зараз в цьому бардаці рай для аферистів.
Аферист якому я скинув передоплату за 10 днів навіть нік свій в телеграмі не змінив, дає з тим же ніком оголошення, відчуває безкарність.