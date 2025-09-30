Ветерана війни жорстоко побили на Львівщині: поліція вже проводить перевірку. ФОТО
У Львівській області невідомі жорстоко побили ветерана війни. Поліція розпочала перевірку і розшукує осіб, які могли завдати травм воїну ЗСУ.
Про це повідомили у поліції Львівщини, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що інцидент стався в місті Пустомити Львівського району. Допис про побиття поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж.
Офіційного звернення щодо цієї ситуації до територіальних підрозділів поліції Львівської області не надходило.
Правоохоронці зареєстрували дану інформацію та встановлюють обставини події й осіб, які завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Також вирішується питання правової кваліфікації.
Що передувало?
Напередодні у соцмережах повідомили про побиття ветерана ЗСУ Віктора Нерознака у місті Пустомити.
Авторка допису Наталія Вібла припустила, що в Україну "повертаються 90-ті", але зауважила, що постраждалий захисник вирішив не звертатись у поліцію.
За її словами, вночі 28 вересня на паркуванні у Пустомитах був жорстоко побитий ветеран війни. Окрім того, жінка розкрила імена нападників — Володимир Лящинський та Степан Сташко.
Вона стверджує, що ці чоловіки "по-звірськи напали" на захисника з битами. Унаслідок побиття ветеран дістав переломи щелепи, руки й ноги, а також гематоми на спині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нападники вже заочно на концерті Кобзона, так навіщо привертати увагу поліціянтів???
Вони не заслуговують називатись українською - Володя і Степанко - або як кажуть у нас Владзьо і Стефко.
Бандюки «заброньовані», керують в територіальній громаді місцевій і ніяким портновськими прокурорськими??
Ось якби вони УБИЛИ ветерана, ось тоді б, можливо, і замяли цю справу????
Зермак ніби ніпричому,але створює такі обставини,по яких самі-своїх.
Прикладів,хоч відбавляй.А мали би бути військові при всій почесті.
мабуть теж Зєрмаки? 👀