Ветерана війни жорстоко побили на Львівщині: поліція вже проводить перевірку. ФОТО

У Львівській області невідомі жорстоко побили ветерана війни. Поліція розпочала перевірку і розшукує осіб, які могли завдати травм воїну ЗСУ.

Про це повідомили у поліції Львівщини.

Зазначається, що інцидент стався в місті Пустомити Львівського району. Допис про побиття поліціянти виявили під час моніторингу соціальних мереж.

Офіційного звернення щодо цієї ситуації до територіальних підрозділів поліції Львівської області не надходило.

Правоохоронці зареєстрували дану інформацію та встановлюють обставини події й осіб, які завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Також вирішується питання правової кваліфікації.

Що передувало?

Напередодні у соцмережах повідомили про побиття ветерана ЗСУ Віктора Нерознака у місті Пустомити.

Авторка допису Наталія Вібла припустила, що в Україну "повертаються 90-ті", але зауважила, що постраждалий захисник вирішив не звертатись у поліцію.

За її словами, вночі 28 вересня на паркуванні у Пустомитах був жорстоко побитий ветеран війни. Окрім того, жінка розкрила імена нападників — Володимир Лящинський та Степан Сташко.

Вона стверджує, що ці чоловіки "по-звірськи напали" на захисника з битами. Унаслідок побиття ветеран дістав переломи щелепи, руки й ноги, а також гематоми на спині.

