Ветерана війни з інвалідністю могли побити військовослужбовці ТЦК на Черкащині: поліція почала розслідування

У селищі Стеблів Черкаської області військовослужбовці ТЦК, ймовірно, побили військового з 3 групою інвалідності під час заходів оповіщення. Поліція розпочала досудове розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Черкащини. 

Там кажуть, що суперечка була між військовими ТЦК, ветераном та його братом.

Зазначається, що 12 вересня до поліціянтів надійшло повідомлення про інцидент, що стався у селищі Стеблів Звенигородського району під час заходів оповіщення.

Попередньо встановлено, що між 46-річним потерпілим, його братом та працівниками РТЦК виникла суперечка, яка переросла у штовханину. У результаті чоловік дістав травми та звернувся по допомогу до медичного закладу.

За даним фактом працівниками Звенигородського районного відділу поліції здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повні обставини інциденту.

Зазначимо, що на сторінці "Корсунь-Шевченківська Січ" повідомляють, що військовослужбовці Городищенського ТЦК напали на захисника України, який має інвалідність 3 групи.

"Військового, що пройшов бої під Вугледаром та в інших гарячих точках, обприскали газовим балончиком та били ногами по шиї — саме в тому місці, де він переніс тяжку травму та операцію", - йдеться у дописі.

ТЦК ймовірно побили ветерана з інвалідністю у с. Стеблів: що відомо

ветерани (1124) побиття (998) ТЦК та СП (798) Черкаська область (128) Звенигородський район (6) Стеблів (1)
+29
Як там записи з "обов'язкових" бодікамер поживають?
15.09.2025 15:24 Відповісти
+21
Глобальний збій. Як в Старлінку.
15.09.2025 15:26 Відповісти
+18
Знову вороже іпсо та постановка, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях? Чи тцк таки покаже весь запис зі своїх бодікамер?
15.09.2025 15:26 Відповісти
В смарагдовій "Дії" деж "збій":
"У Дії стався збій: у свідоцтві про народження Костянтинівку Донецької області позначили як російське місто."
І тепер питання - це точно був збій, чи зелена мерзота просто трохи поспішає, щоб сподобатися справжньому хазяїну - ху#лу?
15.09.2025 16:25 Відповісти
Швидше за все їх вже видалили, а бодікамери спалили на вогнищі за поширення ворожого іпсо.
15.09.2025 15:27 Відповісти
була магнітна буря а сонці,так що як кажуть астрологи та тарологи-,,не судьба,,
15.09.2025 15:29 Відповісти
Справа в тому, що інструкціїї як її чіпляти мбуть не надали, тому можливі прикрі випадки коли вона висить камерою до одягу, а кришкою наперед.
15.09.2025 15:46 Відповісти
В цій новині чудово все.
15.09.2025 15:25 Відповісти
Знову вороже іпсо та постановка, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях? Чи тцк таки покаже весь запис зі своїх бодікамер?
15.09.2025 15:26 Відповісти
цим святим героям треба вірити на слово
15.09.2025 15:30 Відповісти
В цій структурі навіть командири 3,14дораси воювали на якихось фронтах
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
15.09.2025 15:54 Відповісти
а в кримінальному кодексі є таке поняття як ,,могли,,??вони або причетні або ні...хоча там вже все зрозуміло,ветеран війни з братом ображали та агресивно вели себе з інвалідами ...
15.09.2025 15:27 Відповісти
За більш аніж три роки ще жодного пі#ара з тцк не покарано.
15.09.2025 16:27 Відповісти
Ветерана- інваліда побили ветерани-інваліди? Чи все таки ряжені тітушки?
15.09.2025 15:27 Відповісти
Які ж ви, північні гості прудкі до теми "мобілізація в Україні". Вам би свою мобілізацію так обсмоктувати...
15.09.2025 17:42 Відповісти
Нах.
15.09.2025 17:56 Відповісти
ветерана бити неможна а брата можна,так??
15.09.2025 15:31 Відповісти
15.09.2025 15:34 Відповісти
до речі,форму 6 сам можеш показати бо від тебе тхне такою потужністю вирішуєш кого гнобити кого ні???
15.09.2025 15:35 Відповісти
Бо з таким відношенням влади, а конкретно верховної зесрані до мобілізації скоро не просто штовханина, а загони самооборони люди створювати будуть.
****, ну не можна ж так! Ну не по-людськи і не по-закону! Щоб кидали на землю, заламували руки, били, калічили, вбивали! Бо що ж з того?! такий "мобілізований" буде воювати? Піде на смерть, а за його спиною та вся нечисть?
та огляньтесь, що в нас твориться, які гульбища, розваги, вуличні перегони, бо ж маса непотребу заброньована, а по селах вже й тракториста не знайдеш. Будівництва зупиняються, бо нема кому вже й будувати, нема кому просто працювати. А нечисть всіляка недоторкана.
Жерти що будете? Америка вас, удобищ, нагодує?
15.09.2025 15:41 Відповісти
треба починати герілью проти зе
я не бачу іншого виходу
15.09.2025 15:51 Відповісти
Немає в Україні ВЖЕ ніякої "мобілізації" . Наразі вона перетворилася в тотальне беззаконня та викрадення людей.

Після війни - так звані "ТЦК " та їх методи - ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДІЮЧА ВЛАДА - будуть визнані злочинним діянням проти суспільства .

Але мені саме цікаве те ,як в голові СОВКОПАТРІОТІВ вміщається ІДЕЯ .що СОВКОМОБІЛІЗАЦІЄЮ, СОВКОукраїнською армією можна перемогти СОВКОВОмоскальську армію? . СОВОК не може перемогти сам себе .

Але СОВКОмозок СОВКОукраїнського патріота не здатен на таке осмислення . Тому надія мабуть одна - що СОВКИ вимруть раніше чим закінчиться український нарід . Хоч я не дуже в цьому впевнений - більш ймовірний варіант - що Україна зникне - а совок залишиться. Можливо навіть совок у вишиванці.
15.09.2025 15:45 Відповісти
браво....
15.09.2025 15:47 Відповісти
Це мобілізація по УНРівськи. З тим же майбутнім результатом.
15.09.2025 16:17 Відповісти
та ти розумник,точно всі хто не дроче як ти боти та агенти кремля,ти ж ммоя голуба,чмонька *********,уті уті сховався під UА і вже патріот??мало тебе били в дитинстві,міг стати людиною чи краще чоловіком,але стася що сталося...
15.09.2025 15:46 Відповісти
Самокритично
15.09.2025 15:54 Відповісти
Попередньо встановлено, що між 46-річним потерпілим, його братом та працівниками РТЦК виникла суперечка,
Або брат ветерана ухилявся від мобілізації та був у розшуку.
15.09.2025 15:33 Відповісти
Ну то давай доб`ємо його брата-інваліда. Ну щоб боялись!
Про брата ухилянта чи не ухилянта тут ні слова не сказано, а от про те, що побли ветерана-інваліда ти так і не зміг осягнути.
15.09.2025 15:35 Відповісти
це спецдосвід читати лише те що вигідно і як вигідно
15.09.2025 15:37 Відповісти
Правоохоронці встановлюють повні обставини інциденту.
Натомість ти все обставини вже знаєш.
15.09.2025 15:39 Відповісти
де відео з камер??
15.09.2025 15:49 Відповісти
У правоохоронців. Піди попроси, особисто тобі покажуть.
15.09.2025 15:55 Відповісти
в цьому випадку інформація викладена не корректно та однобічно
а до того що скажуть так звані ,,правоохоронці,, в мене особисто довіри нема від слова ,,зовсім,, бо я не можу провести до жодного ,,органу,, як до правоохоронців,і якщо відсутні докази які можна рахувати за такі,то це пряме умисне трактування злочину у власних інтересах
15.09.2025 16:19 Відповісти
"брату-інваліду" треба було ДОПОМАГАТИ ТЦК а не лізти у бійку!
15.09.2025 15:41 Відповісти
Так били не того брата, що здоровий, а саме ветерана-інваліда! Чи ти тупий так, чи притворяєшся? Не доходить?
І подібне ж не якесь кацапське ІПСО, подібне всюди, щодня! Там побили, там покалічили, там просто вмер...
**** зелена, та візьми ж на себе хоч якусь відповідальність! Та наведи порядок в тому жахітті. Чи то має все закінчитись якимось кривавим побоїщем не на фронті, а тут? така в тої мерзоти ціль?
15.09.2025 15:46 Відповісти
в тебе є брат? я думаю ні
бо ти кінчена гніда якщо не поможеш рідному брату?
15.09.2025 15:52 Відповісти
то син воює а не ти, завались, ок?

я інвалід, нирки нема
брат інвалід, нема щитовидки

козел, мені ще воювати у 52 роки? чи брату у 48?
йди нах, ідіот

я не тікав, але хай мусора воюють спочатку
так зрозуміло
???
15.09.2025 16:05 Відповісти
Брат 3 ?
15.09.2025 15:35 Відповісти
А в тэцэка сидять кончені турботливі командири та охвіцери
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
15.09.2025 15:51 Відповісти
тцк то профанація
мій брат ходить до тцк вже півроку
не мають посади
... кретини
людина може дрони паяти або шахеди стріляти

на нуль не змогли відправити (видалена щитовидка)
тож не потрібен?
кінчена контора... людей їм мало...
нах вас нах
15.09.2025 15:55 Відповісти
А рекрутинг твому брату для чого? Є сайти підрозділів, там рекрутери проведуть до самого зарахування в списки частини.
15.09.2025 17:30 Відповісти
-Може побили, а може не побили...

По закінченню війни (вона ж колись закінчиться), поліцію мінять. Всю. Вони там всі сгнили.
15.09.2025 16:19 Відповісти
А про цей випадок з ветераном-інвалідом - мусорня мовчить та ніякого рослідування - цеж якими треба бути 3,14дарасами з присягою Україні шоб отак, в десятьох на одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
15.09.2025 16:27 Відповісти
Єто другоє, це вони так убезпечують.
15.09.2025 16:37 Відповісти
Со слов Президента в ТЦК служат фронтовики. То есть раненые и контуженные фронтовики побили фронтовика-инвалида.
15.09.2025 17:00 Відповісти
У тебя железные нервы, если слушаешь что мычит этот просроченный тухляк.
15.09.2025 17:22 Відповісти
Жесть коментатори. Ви навіть не намагаєтесь припустити, що конфлікт почався з боку цих братів)
15.09.2025 17:29 Відповісти
Є таке поняття як аксіома. Припускати тут нІчого. Навряд чи брати вимагали у пасажирів буса пред'явити військово-облікові документи.
15.09.2025 18:16 Відповісти
 
 