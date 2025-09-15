Ветерана війни з інвалідністю могли побити військовослужбовці ТЦК на Черкащині: поліція почала розслідування

У селищі Стеблів Черкаської області військовослужбовці ТЦК, ймовірно, побили військового з 3 групою інвалідності під час заходів оповіщення. Поліція розпочала досудове розслідування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в поліції Черкащини.

Там кажуть, що суперечка була між військовими ТЦК, ветераном та його братом.

Зазначається, що 12 вересня до поліціянтів надійшло повідомлення про інцидент, що стався у селищі Стеблів Звенигородського району під час заходів оповіщення.

Попередньо встановлено, що між 46-річним потерпілим, його братом та працівниками РТЦК виникла суперечка, яка переросла у штовханину. У результаті чоловік дістав травми та звернувся по допомогу до медичного закладу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бодікамери ТЦК вже зафіксували низку правопорушень: матеріали передані до правоохоронних органів. ВIДЕО

За даним фактом працівниками Звенигородського районного відділу поліції здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють повні обставини інциденту.

Зазначимо, що на сторінці "Корсунь-Шевченківська Січ" повідомляють, що військовослужбовці Городищенського ТЦК напали на захисника України, який має інвалідність 3 групи.

"Військового, що пройшов бої під Вугледаром та в інших гарячих точках, обприскали газовим балончиком та били ногами по шиї — саме в тому місці, де він переніс тяжку травму та операцію", - йдеться у дописі.

Також читайте: Поліцейські затримали чоловіка, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ Харкові. ФОТО