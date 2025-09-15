РУС
Ветерана войны с инвалидностью могли избить военнослужащие ТЦК в Черкасской области: полиция начала расследование

В поселке Стеблев Черкасской области военнослужащие ТЦК, вероятно, избили военного с 3 группой инвалидности во время меры оповещения. Полиция начала досудебное расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Там говорят, что спор был между военными ТЦК, ветераном и его братом.

Отмечается, что 12 сентября в полицию поступило сообщение об инциденте, произошедшем в поселке Стеблев Звенигородского района во время мер оповещения.

Предварительно установлено, что между 46-летним потерпевшим, его братом и работниками РТЦК возникла ссора, которая переросла в потасовку. В результате мужчина получил травмы и обратился за помощью в медицинское учреждение.

По данному факту работниками Звенигородского районного отдела полиции осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства инцидента.

Отметим, что на странице "Корсунь-Шевченковская Сечь" сообщают, что военнослужащие Городищенского ТЦК напали на защитника Украины, который имеет инвалидность 3 группы.

"Военного, прошедшего бои под Угледаром и в других горячих точках, опрыскали газовым баллончиком и били ногами по шее - именно в том месте, где он перенес тяжелую травму и операцию", - говорится в заметке.

ТЦК вероятно избили ветерана с инвалидностью в с. Стеблев: что известно

+27
Як там записи з "обов'язкових" бодікамер поживають?
15.09.2025 15:24 Ответить
15.09.2025 15:24 Ответить
+19
Глобальний збій. Як в Старлінку.
15.09.2025 15:26 Ответить
15.09.2025 15:26 Ответить
+17
Знову вороже іпсо та постановка, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях? Чи тцк таки покаже весь запис зі своїх бодікамер?
15.09.2025 15:26 Ответить
15.09.2025 15:26 Ответить
Як там записи з "обов'язкових" бодікамер поживають?
15.09.2025 15:24 Ответить
15.09.2025 15:24 Ответить
Глобальний збій. Як в Старлінку.
15.09.2025 15:26 Ответить
15.09.2025 15:26 Ответить
В смарагдовій "Дії" деж "збій":
"У Дії стався збій: у свідоцтві про народження Костянтинівку Донецької області позначили як російське місто."
І тепер питання - це точно був збій, чи зелена мерзота просто трохи поспішає, щоб сподобатися справжньому хазяїну - ху#лу?
15.09.2025 16:25 Ответить
15.09.2025 16:25 Ответить
Швидше за все їх вже видалили, а бодікамери спалили на вогнищі за поширення ворожого іпсо.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:27 Ответить
була магнітна буря а сонці,так що як кажуть астрологи та тарологи-,,не судьба,,
показать весь комментарий
15.09.2025 15:29 Ответить
Справа в тому, що інструкціїї як її чіпляти мбуть не надали, тому можливі прикрі випадки коли вона висить камерою до одягу, а кришкою наперед.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:46 Ответить
В цій новині чудово все.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:25 Ответить
Знову вороже іпсо та постановка, знята талановитими акторами Мосфільму на окупованих територіях? Чи тцк таки покаже весь запис зі своїх бодікамер?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:26 Ответить
цим святим героям треба вірити на слово
показать весь комментарий
15.09.2025 15:30 Ответить
В цій структурі навіть командири 3,14дораси воювали на якихось фронтах
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
показать весь комментарий
15.09.2025 15:54 Ответить
а в кримінальному кодексі є таке поняття як ,,могли,,??вони або причетні або ні...хоча там вже все зрозуміло,ветеран війни з братом ображали та агресивно вели себе з інвалідами ...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:27 Ответить
За більш аніж три роки ще жодного пі#ара з тцк не покарано.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:27 Ответить
Ветерана- інваліда побили ветерани-інваліди? Чи все таки ряжені тітушки?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:27 Ответить
Які ж ви, північні гості прудкі до теми "мобілізація в Україні". Вам би свою мобілізацію так обсмоктувати...
показать весь комментарий
15.09.2025 17:42 Ответить
ветерана бити неможна а брата можна,так??
показать весь комментарий
15.09.2025 15:31 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 15:34 Ответить
до речі,форму 6 сам можеш показати бо від тебе тхне такою потужністю вирішуєш кого гнобити кого ні???
показать весь комментарий
15.09.2025 15:35 Ответить
Бо з таким відношенням влади, а конкретно верховної зесрані до мобілізації скоро не просто штовханина, а загони самооборони люди створювати будуть.
****, ну не можна ж так! Ну не по-людськи і не по-закону! Щоб кидали на землю, заламували руки, били, калічили, вбивали! Бо що ж з того?! такий "мобілізований" буде воювати? Піде на смерть, а за його спиною та вся нечисть?
та огляньтесь, що в нас твориться, які гульбища, розваги, вуличні перегони, бо ж маса непотребу заброньована, а по селах вже й тракториста не знайдеш. Будівництва зупиняються, бо нема кому вже й будувати, нема кому просто працювати. А нечисть всіляка недоторкана.
Жерти що будете? Америка вас, удобищ, нагодує?
15.09.2025 15:41 Ответить
15.09.2025 15:41 Ответить
треба починати герілью проти зе
я не бачу іншого виходу
показать весь комментарий
15.09.2025 15:51 Ответить
Немає в Україні ВЖЕ ніякої "мобілізації" . Наразі вона перетворилася в тотальне беззаконня та викрадення людей.

Після війни - так звані "ТЦК " та їх методи - ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДІЮЧА ВЛАДА - будуть визнані злочинним діянням проти суспільства .

Але мені саме цікаве те ,як в голові СОВКОПАТРІОТІВ вміщається ІДЕЯ .що СОВКОМОБІЛІЗАЦІЄЮ, СОВКОукраїнською армією можна перемогти СОВКОВОмоскальську армію? . СОВОК не може перемогти сам себе .

Але СОВКОмозок СОВКОукраїнського патріота не здатен на таке осмислення . Тому надія мабуть одна - що СОВКИ вимруть раніше чим закінчиться український нарід . Хоч я не дуже в цьому впевнений - більш ймовірний варіант - що Україна зникне - а совок залишиться. Можливо навіть совок у вишиванці.
15.09.2025 15:45 Ответить
15.09.2025 15:45 Ответить
браво....
показать весь комментарий
15.09.2025 15:47 Ответить
Це мобілізація по УНРівськи. З тим же майбутнім результатом.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:17 Ответить
та ти розумник,точно всі хто не дроче як ти боти та агенти кремля,ти ж ммоя голуба,чмонька *********,уті уті сховався під UА і вже патріот??мало тебе били в дитинстві,міг стати людиною чи краще чоловіком,але стася що сталося...
показать весь комментарий
15.09.2025 15:46 Ответить
Самокритично
показать весь комментарий
15.09.2025 15:54 Ответить
Попередньо встановлено, що між 46-річним потерпілим, його братом та працівниками РТЦК виникла суперечка, Джерело: https://censor.net/ua/n3574162
Або брат ветерана ухилявся від мобілізації та був у розшуку.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:33 Ответить
Ну то давай доб`ємо його брата-інваліда. Ну щоб боялись!
Про брата ухилянта чи не ухилянта тут ні слова не сказано, а от про те, що побли ветерана-інваліда ти так і не зміг осягнути.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:35 Ответить
це спецдосвід читати лише те що вигідно і як вигідно
показать весь комментарий
15.09.2025 15:37 Ответить
Правоохоронці встановлюють повні обставини інциденту. Джерело: https://censor.net/ua/n3574162
Натомість ти все обставини вже знаєш.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:39 Ответить
де відео з камер??
показать весь комментарий
15.09.2025 15:49 Ответить
У правоохоронців. Піди попроси, особисто тобі покажуть.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:55 Ответить
в цьому випадку інформація викладена не корректно та однобічно
а до того що скажуть так звані ,,правоохоронці,, в мене особисто довіри нема від слова ,,зовсім,, бо я не можу провести до жодного ,,органу,, як до правоохоронців,і якщо відсутні докази які можна рахувати за такі,то це пряме умисне трактування злочину у власних інтересах
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
"брату-інваліду" треба було ДОПОМАГАТИ ТЦК а не лізти у бійку!
показать весь комментарий
15.09.2025 15:41 Ответить
Так били не того брата, що здоровий, а саме ветерана-інваліда! Чи ти тупий так, чи притворяєшся? Не доходить?
І подібне ж не якесь кацапське ІПСО, подібне всюди, щодня! Там побили, там покалічили, там просто вмер...
**** зелена, та візьми ж на себе хоч якусь відповідальність! Та наведи порядок в тому жахітті. Чи то має все закінчитись якимось кривавим побоїщем не на фронті, а тут? така в тої мерзоти ціль?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:46 Ответить
в тебе є брат? я думаю ні
бо ти кінчена гніда якщо не поможеш рідному брату?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:52 Ответить
то син воює а не ти, завались, ок?

я інвалід, нирки нема
брат інвалід, нема щитовидки

козел, мені ще воювати у 52 роки? чи брату у 48?
йди нах, ідіот

я не тікав, але хай мусора воюють спочатку
так зрозуміло
???
показать весь комментарий
15.09.2025 16:05 Ответить
Брат 3 ?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:35 Ответить
А в тэцэка сидять кончені турботливі командири та охвіцери
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
показать весь комментарий
15.09.2025 15:51 Ответить
тцк то профанація
мій брат ходить до тцк вже півроку
не мають посади
... кретини
людина може дрони паяти або шахеди стріляти

на нуль не змогли відправити (видалена щитовидка)
тож не потрібен?
кінчена контора... людей їм мало...
нах вас нах
показать весь комментарий
15.09.2025 15:55 Ответить
А рекрутинг твому брату для чого? Є сайти підрозділів, там рекрутери проведуть до самого зарахування в списки частини.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:30 Ответить
-Може побили, а може не побили...

По закінченню війни (вона ж колись закінчиться), поліцію мінять. Всю. Вони там всі сгнили.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
А про цей випадок з ветераном-інвалідом - мусорня мовчить та ніякого рослідування - цеж якими треба бути 3,14дарасами з присягою Україні шоб отак, в десятьох на одного інваліда війни - https://www.youtube.com/shorts/XOpRsn58_dA
показать весь комментарий
15.09.2025 16:27 Ответить
Єто другоє, це вони так убезпечують.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:37 Ответить
Со слов Президента в ТЦК служат фронтовики. То есть раненые и контуженные фронтовики побили фронтовика-инвалида.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:00 Ответить
У тебя железные нервы, если слушаешь что мычит этот просроченный тухляк.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:22 Ответить
Жесть коментатори. Ви навіть не намагаєтесь припустити, що конфлікт почався з боку цих братів)
показать весь комментарий
15.09.2025 17:29 Ответить
 
 