Ветерана войны с инвалидностью могли избить военнослужащие ТЦК в Черкасской области: полиция начала расследование
В поселке Стеблев Черкасской области военнослужащие ТЦК, вероятно, избили военного с 3 группой инвалидности во время меры оповещения. Полиция начала досудебное расследование.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черкасской области.
Там говорят, что спор был между военными ТЦК, ветераном и его братом.
Отмечается, что 12 сентября в полицию поступило сообщение об инциденте, произошедшем в поселке Стеблев Звенигородского района во время мер оповещения.
Предварительно установлено, что между 46-летним потерпевшим, его братом и работниками РТЦК возникла ссора, которая переросла в потасовку. В результате мужчина получил травмы и обратился за помощью в медицинское учреждение.
По данному факту работниками Звенигородского районного отдела полиции осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства инцидента.
Отметим, что на странице "Корсунь-Шевченковская Сечь" сообщают, что военнослужащие Городищенского ТЦК напали на защитника Украины, который имеет инвалидность 3 группы.
"Военного, прошедшего бои под Угледаром и в других горячих точках, опрыскали газовым баллончиком и били ногами по шее - именно в том месте, где он перенес тяжелую травму и операцию", - говорится в заметке.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"У Дії стався збій: у свідоцтві про народження Костянтинівку Донецької області позначили як російське місто."
І тепер питання - це точно був збій, чи зелена мерзота просто трохи поспішає, щоб сподобатися справжньому хазяїну - ху#лу?
3,14дорасивоювали на якихось фронтах
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
****, ну не можна ж так! Ну не по-людськи і не по-закону! Щоб кидали на землю, заламували руки, били, калічили, вбивали! Бо що ж з того?! такий "мобілізований" буде воювати? Піде на смерть, а за його спиною та вся нечисть?
та огляньтесь, що в нас твориться, які гульбища, розваги, вуличні перегони, бо ж маса непотребу заброньована, а по селах вже й тракториста не знайдеш. Будівництва зупиняються, бо нема кому вже й будувати, нема кому просто працювати. А нечисть всіляка недоторкана.
Жерти що будете? Америка вас, удобищ, нагодує?
я не бачу іншого виходу
Після війни - так звані "ТЦК " та їх методи - ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКИХ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДІЮЧА ВЛАДА - будуть визнані злочинним діянням проти суспільства .
Але мені саме цікаве те ,як в голові СОВКОПАТРІОТІВ вміщається ІДЕЯ .що СОВКОМОБІЛІЗАЦІЄЮ, СОВКОукраїнською армією можна перемогти СОВКОВОмоскальську армію? . СОВОК не може перемогти сам себе .
Але СОВКОмозок СОВКОукраїнського патріота не здатен на таке осмислення . Тому надія мабуть одна - що СОВКИ вимруть раніше чим закінчиться український нарід . Хоч я не дуже в цьому впевнений - більш ймовірний варіант - що Україна зникне - а совок залишиться. Можливо навіть совок у вишиванці.
Або брат ветерана ухилявся від мобілізації та був у розшуку.
Про брата ухилянта чи не ухилянта тут ні слова не сказано, а от про те, що побли ветерана-інваліда ти так і не зміг осягнути.
Натомість ти все обставини вже знаєш.
а до того що скажуть так звані ,,правоохоронці,, в мене особисто довіри нема від слова ,,зовсім,, бо я не можу провести до жодного ,,органу,, як до правоохоронців,і якщо відсутні докази які можна рахувати за такі,то це пряме умисне трактування злочину у власних інтересах
І подібне ж не якесь кацапське ІПСО, подібне всюди, щодня! Там побили, там покалічили, там просто вмер...
**** зелена, та візьми ж на себе хоч якусь відповідальність! Та наведи порядок в тому жахітті. Чи то має все закінчитись якимось кривавим побоїщем не на фронті, а тут? така в тої мерзоти ціль?
бо ти кінчена гніда якщо не поможеш рідному брату?
я інвалід, нирки нема
брат інвалід, нема щитовидки
козел, мені ще воювати у 52 роки? чи брату у 48?
йди нах, ідіот
я не тікав, але хай мусора воюють спочатку
так зрозуміло
???
конченітурботливі командири та охвіцери
https://www.youtube.com/watch?v=W8Lb82BLpqA
мій брат ходить до тцк вже півроку
не мають посади
... кретини
людина може дрони паяти або шахеди стріляти
на нуль не змогли відправити (видалена щитовидка)
тож не потрібен?
кінчена контора... людей їм мало...
нах вас нах
По закінченню війни (вона ж колись закінчиться), поліцію мінять. Всю. Вони там всі сгнили.