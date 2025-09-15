Ветерана войны с инвалидностью могли избить военнослужащие ТЦК в Черкасской области: полиция начала расследование

В поселке Стеблев Черкасской области военнослужащие ТЦК, вероятно, избили военного с 3 группой инвалидности во время меры оповещения. Полиция начала досудебное расследование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Черкасской области.

Там говорят, что спор был между военными ТЦК, ветераном и его братом.

Отмечается, что 12 сентября в полицию поступило сообщение об инциденте, произошедшем в поселке Стеблев Звенигородского района во время мер оповещения.

Предварительно установлено, что между 46-летним потерпевшим, его братом и работниками РТЦК возникла ссора, которая переросла в потасовку. В результате мужчина получил травмы и обратился за помощью в медицинское учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бодикамеры ТЦК уже зафиксировали ряд правонарушений: материалы переданы в правоохранительные органы. ВИДЕО

По данному факту работниками Звенигородского районного отдела полиции осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают полные обстоятельства инцидента.

Отметим, что на странице "Корсунь-Шевченковская Сечь" сообщают, что военнослужащие Городищенского ТЦК напали на защитника Украины, который имеет инвалидность 3 группы.

"Военного, прошедшего бои под Угледаром и в других горячих точках, опрыскали газовым баллончиком и били ногами по шее - именно в том месте, где он перенес тяжелую травму и операцию", - говорится в заметке.

Также читайте: Полицейские задержали мужчину, который избил и стрелял в ветерана ВСУ в Харькове. ФОТО