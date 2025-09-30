Ветерана войны жестоко избили во Львовской области: полиция уже проводит проверку. ФОТО
Во Львовской области неизвестные жестоко избили ветерана войны. Полиция начала проверку и разыскивает лиц, которые могли нанести травмы воину ВСУ.
Об этом сообщили в полиции Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Пустомыты Львовского района. Сообщение об избиении полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.
Официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало.
Правоохранители зарегистрировали данную информацию и устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые нанесли телесные повреждения потерпевшему. Также решается вопрос правовой квалификации.
Что предшествовало?
Накануне в соцсетях сообщили об избиении ветерана ВСУ Виктора Нерознака в городе Пустомыты.
Автор сообщения Наталья Вибла предположила, что в Украину "возвращаются 90-е", но отметила, что пострадавший защитник решил не обращаться в полицию.
По ее словам, ночью 28 сентября на парковке в Пустомытах был жестоко избит ветеран войны. Кроме того, женщина раскрыла имена нападавших - Владимир Лящинский и Степан Сташко.
Она утверждает, что эти мужчины "по-звериному напали" на защитника с битами. В результате избиения ветеран получил переломы челюсти, руки и ноги, а также гематомы на спине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нападники вже заочно на концерті Кобзона, так навіщо привертати увагу поліціянтів???
Вони не заслуговують називатись українською - Володя і Степанко - або як кажуть у нас Владзьо і Стефко.
.
Бандюки «заброньовані», керують в територіальній громаді місцевій і ніяким портновськими прокурорськими??
Ось якби вони УБИЛИ ветерана, ось тоді б, можливо, і замяли цю справу????
Зермак ніби ніпричому,але створює такі обставини,по яких самі-своїх.
Прикладів,хоч відбавляй.А мали би бути військові при всій почесті.
мабуть теж Зєрмаки? 👀