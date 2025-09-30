Ветерана войны жестоко избили во Львовской области: полиция уже проводит проверку. ФОТО

Во Львовской области неизвестные жестоко избили ветерана войны. Полиция начала проверку и разыскивает лиц, которые могли нанести травмы воину ВСУ.

Об этом сообщили в полиции Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Пустомыты Львовского района. Сообщение об избиении полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало.

Правоохранители зарегистрировали данную информацию и устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые нанесли телесные повреждения потерпевшему. Также решается вопрос правовой квалификации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветерана войны с инвалидностью могли избить военнослужащие ТЦК в Черкасской области: полиция начала расследование

Что предшествовало?

Накануне в соцсетях сообщили об избиении ветерана ВСУ Виктора Нерознака в городе Пустомыты.

Автор сообщения Наталья Вибла предположила, что в Украину "возвращаются 90-е", но отметила, что пострадавший защитник решил не обращаться в полицию.

По ее словам, ночью 28 сентября на парковке в Пустомытах был жестоко избит ветеран войны. Кроме того, женщина раскрыла имена нападавших - Владимир Лящинский и Степан Сташко.

Она утверждает, что эти мужчины "по-звериному напали" на защитника с битами. В результате избиения ветеран получил переломы челюсти, руки и ноги, а также гематомы на спине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избили нацгвардейца: в Ивано-Франковске задержаны двое мужчин, - Нацполиция