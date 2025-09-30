РУС
Ветерана войны жестоко избили во Львовской области: полиция уже проводит проверку. ФОТО

Во Львовской области неизвестные жестоко избили ветерана войны. Полиция начала проверку и разыскивает лиц, которые могли нанести травмы воину ВСУ.

Об этом сообщили в полиции Львовщины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Пустомыты Львовского района. Сообщение об избиении полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Официального обращения по этой ситуации в территориальные подразделения полиции Львовской области не поступало.

Правоохранители зарегистрировали данную информацию и устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые нанесли телесные повреждения потерпевшему. Также решается вопрос правовой квалификации.

Что предшествовало?

Накануне в соцсетях сообщили об избиении ветерана ВСУ Виктора Нерознака в городе Пустомыты.

Избиение ветерана на Львовщине: реакция полиции на инцидент

Автор сообщения Наталья Вибла предположила, что в Украину "возвращаются 90-е", но отметила, что пострадавший защитник решил не обращаться в полицию.

По ее словам, ночью 28 сентября на парковке в Пустомытах был жестоко избит ветеран войны. Кроме того, женщина раскрыла имена нападавших - Владимир Лящинский и Степан Сташко.

Она утверждает, что эти мужчины "по-звериному напали" на защитника с битами. В результате избиения ветеран получил переломы челюсти, руки и ноги, а также гематомы на спине.

ветераны (1138) избиение (9866) Нацполиция (16792) Львовская область (3026) Львовский район (104) Пустомыты (2)
+3
То хто ж такі Вова і Стьопа?
показать весь комментарий
30.09.2025 15:51 Ответить
+3
а ці лящинські та сташки часом не антимайданні мусорки?
показать весь комментарий
30.09.2025 15:54 Ответить
+2
Щоб таке сталось,потрібно створити такі обставини.
Зермак ніби ніпричому,але створює такі обставини,по яких самі-своїх.
Прикладів,хоч відбавляй.А мали би бути військові при всій почесті.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:00 Ответить
Я б теж не повідомляв...
Нападники вже заочно на концерті Кобзона, так навіщо привертати увагу поліціянтів???
показать весь комментарий
30.09.2025 15:50 Ответить
То хто ж такі Вова і Стьопа?
показать весь комментарий
30.09.2025 15:51 Ответить
До речі ви правильно написали їхні імена - ''вова'' і ''стьопа'' - саме по москальськи.
Вони не заслуговують називатись українською - Володя і Степанко - або як кажуть у нас Владзьо і Стефко.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:15 Ответить
знову людолови з ТЦК?

.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:18 Ответить
а ці лящинські та сташки часом не антимайданні мусорки?
показать весь комментарий
30.09.2025 15:54 Ответить
Нападники, на ветерана, мають «недотурканість» від місцевої привладної групки немічних керовнікаф???
Бандюки «заброньовані», керують в територіальній громаді місцевій і ніяким портновськими прокурорськими??
Ось якби вони УБИЛИ ветерана, ось тоді б, можливо, і замяли цю справу????
показать весь комментарий
30.09.2025 15:55 Ответить
новин із Львова докуя .а з Криворіжжя і "бамбасу" "усьо путьом" і "зашибісь"(війна)
показать весь комментарий
30.09.2025 15:55 Ответить
Щоб таке сталось,потрібно створити такі обставини.
Зермак ніби ніпричому,але створює такі обставини,по яких самі-своїх.
Прикладів,хоч відбавляй.А мали би бути військові при всій почесті.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:00 Ответить
При всій моїй неповазі до Zермака я всеж таки не розумію Вашого опусу.
показать весь комментарий
30.09.2025 16:08 Ответить
Вищий шпіонаж,або найбільш вдала операція за всю історію вчк-фсб,у виконанні найкращого їх працівника. Не можна все відверто,бо не пройде по тексту-в цьому весь "опус".
показать весь комментарий
30.09.2025 16:23 Ответить
В 22-у був під'йом і патріотизм, про ухилянство нічого чутно не було.Ко ли з'явилися 'батальйони Монако', броньовані цирки і інші, дітки можновладців опинилися за кордоном, картина розділилася на біле і чорне. Мабуть верхи тут ні до чого? В Ізраїлі діти влади воюють, а нас ?
показать весь комментарий
30.09.2025 16:26 Ответить
й досі з 2014 не отримав відповіді на запитання Хто стріляв у спини майданівцям, а потім позрізав дерева як докази того дійства.
мабуть теж Зєрмаки? 👀
показать весь комментарий
30.09.2025 16:12 Ответить
 
 