Избили нацгвардейца: в Ивано-Франковске задержаны двое мужчин, - Нацполиция

В Ивано-Франковске военнослужащие Нацгвардии задержали двух мужчин, которые агрессивно вели себя в центре города и напали на гвардейца.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 10 сентября вечером во время патрулирования. Двое мужчин провоцировали прохожих, нецензурно выражались и проигнорировали замечания нацгвардейцев. Впоследствии они начали конфликтовать с военными - одного из них повалили на землю и нанесли многочисленные удары.

Пострадавшего 25-летнего гвардейца доставили в больницу, где медики диагностировали у него телесные повреждения.

Злоумышленниками оказались жители Яремче в возрасте 22 и 17 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 УК (хулиганство). Одному из них уже сообщено о подозрении.

Чому не застосували штатну зброю? Нашо нам таки "гвардійці"?
показать весь комментарий
12.09.2025 12:24 Ответить
Клієнти на виїзд за кордон. Ну не на фронт же таких гарних хлопців.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:24 Ответить
Вопрос - что именно патрулируют нацгвардейцы в Ивано-Франковске? Там рядом линия фронта? И почему этим не может заниматься национальная полиция? А нацгвардеец вполне может пополнить ряды боевой бригады.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:26 Ответить
нацгавдійці воювать не навчені, вони зеків охороняють, на майдані пам'ятаю теж були проти беззройних мітингувальників... прислужники ЗЕкотів тому не на фронті...
показать весь комментарий
12.09.2025 12:33 Ответить
Є бойові підрозділи і добровольчі , з 2014 ще.
Але дійсно, більшість це ВВ ( внутрішні війська) тобто патрулювання, охорона тюрем та "омон" ( щити і кийки на масових заходах )
показать весь комментарий
12.09.2025 12:37 Ответить
При тому шеврон у всіх НГУ .
Так само як і "поліція" 🧢✴️ ( кучмівська міліція) - є Білі Янголи, є бойові загони, а більшість - заброньовані "ненавчені воювати" .

😡 Кількість поліційно-каральних юнітів ніяк не відповідає тому що населення зменшилось в 2,5 рази а ось "тримати посадку під пафосне завивання °£ортеця Пахмут° фізично здорових не вистачає..
показать весь комментарий
12.09.2025 12:44 Ответить
В нацгвардии одних армейских корпусов создано 2 штуки, и бригад боевых наверное штук 8-10. И там воюют нацгвардейцы получается? Причем воюют очень храбро, можно даже сказать героически.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:39 Ответить
Політично-державницька помилка, що всіх тоді перейменували у НГУ, і вертухаів, і "омон" і різні допоміжні структури з усіма каптерами, прппорами, тиловиками та пресофіцерами...
показать весь комментарий
12.09.2025 12:46 Ответить
Національна гвардія у всіх країнах відповідає за внутрішню безпеку.

патруль нацгвардійців у Франківську забезпечував громадський порядок на вулицях міста
і як показали події з пьяними шмаркачами, недарма патрулював

напад на представника правопорядку під час війни має кваліфікуватись як диверсія або теракт - на вибір

.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:37 Ответить
Назгвардія - цк підрозділ МВС, в першу чергу. Тому питання «а чого поліція патрулює вулиці в воєнний стан» звучить взагалі дибільно
показать весь комментарий
12.09.2025 13:46 Ответить
ти в ЗСУ?
показать весь комментарий
12.09.2025 12:34 Ответить
У нацгвардію та прикордонну службу, яка квартирується на заході, точно не з бусикiв потрапляють або ті, хто сам підписує контракт.

Туди потрапляють ті, хто має хороші зв'язки, шанованих мам і тат або за хороші гроші. Частина, я даю гарантію, взагалі тільки на папері числиться заради корочки.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:37 Ответить
"...что именно патрулируют нацгвардейцы в Ивано-Франковске? ..."
Ну ось, кацапський шпигун вивідує державні таємниці.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:48 Ответить
дєшовий кацапський шпигун

.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:38 Ответить
Ти дурачок? Нацгвардія - це військова поліція, структурний орган МВС. Якшо ти не вкурсі, то в країні війна, введена законом від (гугли) і наказами від (теж гугли), шо означає, шо вулиці України мусить патрулювати поліція та нацгвардія. Чи ти вважаєш, шо Івано-Франківськ це не Україна? Ну тоді може ти бот?
показать весь комментарий
12.09.2025 13:44 Ответить
Не...дурачок это ты потому что пишешь херню. В стране во время войны должны правильно расставляться приоритеты. По закону в боевых частях не должно быть некомплекта личного состава, а тем не менее об этом говорят и правительственные чиновники - и военные. Что важнее для страны - поддержание правопорядка - хотя в стране для этого есть патрульная полиция, в которой кстати нет проблем с комплектованием - либо защита страны от агрессии? Я соглашусь с тем что в тылу военные могут помогать обеспечивать правопорядок - но только тогда когда будет решена проблема с пополнением боевых частей. А то как то странно получается - патрули за 1000 км от линии фронта ходят, по стране сотни если не тысячи блокпостов - а воевать некому. В стране сотни тысяч людей которые по состоянию здоровья непригодны к службе в боевых частях - может их нужно привлекать для патрулирования?
показать весь комментарий
12.09.2025 13:53 Ответить
хочете сказати що ці хлопці "мусора"?

https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB 1-й корпус НГУ «Азов» - полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс»)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%C2%BB 2-й корпус НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).

скиньте їм свої адреси, кідарки диванні, щоб вони поговорили з вами і за себе, і за загиблих побратимів....

.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:50 Ответить
А ти колись чув термін "ротація"???
Чи знаєш, скільки бригад нацгвардії на "нулі"??? ЕксПЕРД мамин.
показать весь комментарий
12.09.2025 15:22 Ответить
Є статус, є регламент, якщо ти при виконуванню обов'язків робиш перший постріл, попередній, потім стріляєш на ураження. все.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:26 Ответить
2 п'яних мудака відпиз_л_или військового. я б їх застрелив на місці
показать весь комментарий
12.09.2025 12:29 Ответить
а то точно військовий, якщо на піку фізичної форми не може без танка і Ф-16 впоратися з двома алкашами, один з котрих неповнолітній?
показать весь комментарий
12.09.2025 12:34 Ответить
Ото ж питання
показать весь комментарий
12.09.2025 13:16 Ответить
воно не військовий це мусорня що косить під військових , підпорядковані МВС, щоб рабів розганять якщо бунтують
показать весь комментарий
12.09.2025 12:36 Ответить
Націона́льна гва́рдія Украї́ни (абр. НГУ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військове формування призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України, суспільства і держави

хочеш сказати що ці хлопці "мусора"?

https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB 1-й корпус НГУ «Азов» - полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс»)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%C2%BB 2-й корпус НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).

скинь їм свою адресу, кідарок, щоб вони поговорили з тобою і за себе і за загиблих побратимів....

.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:48 Ответить
...проігнорували зауваження нацгвардійців. Згодом вони почали конфліктувати з військовими - одного з них повалили на землю та завдали численних ударів. Джерело: https://censor.net/ua/n3573738
Тобто, нацгвардійців було декілька?!
Одного били, а інші стояли і дивились?
Яка ганебна ганьба!
Що там роблять 25-річні, соромлюсь спитати?
показать весь комментарий
12.09.2025 12:30 Ответить
Зловмисниками виявилися мешканці Яремче віком 22 та 17 років, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.
-------------------------------

Це наш золотий фонд, наші діточки. Заради них і воюють 40-50-річні на фронті.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:33 Ответить
Що означає "заради них"? Вони воюють заради себе.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:51 Ответить
Хлопці і дівчата, купуйте зброю, патрони і консерви )))Бо інакше ви_ї+_ьуть і висушать. отаке буде.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:37 Ответить
Чесно кажучи, шось не дуже й розумію. В моєму всесвіті НГУ - це бойові підрозділи. Хартія, Азов.
Яка нам різниця, хто там в Києві ким саме командує.
Усі тут - на Донбасі.
Сам тягаю стару форму НГУ в оливі. А шо? Класні штани з товстого коттону ))
Але є ще й якась інша Нацгвардія.
То точно, що підпорядковані МВС. Тилові. Це не вони там замовляли на Прозорро щити та кийки для розгону демонстрацій?
Свого часу постібалися з НГУшних побратимів з цього приводу
Не знаю.
В моєму всесвіті якось так все - відвоював своє, стерся, обмежений - тоді можна вже перевестися в ТЦК чи в тилові підрозділи НГУ (якщо з Азову чи Хартії - там ще й інші є назви).
Можна, але за можливості залишаємося тут. На фронті.
В чому прикол - мати справу з ухилянтами? Ніяких нервів не вистачить.
То точно, нам до вас не можна.
Бо ми пережили та вміємо таке, що от так просто кинутися на нас с сокирою чи кулаками не вийде. Це буде останньою в житті помилкою того, хто так зробить.
Нам краще тут, на сході. Усі навколо свої.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:46 Ответить
НГУ, це те що раніше називалось "внутрішніми військами". і це таки збройові сили. Якщо отак напали 2 на одного, то їх треба судити і саджати.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:18 Ответить
какой бамбасс. Шо ты там пережил и умеешь? Бумажки сортировать в штабе с душем и вай фаем? все уже в курсе кто ты и шо ты. Хватит тут пугать народ с полными штанами
показать весь комментарий
12.09.2025 15:20 Ответить
Помню как дивизия нацгвардейцев прибыла под верхзраду защитить помощника сивковича от гнева пидприемцев, у всех глаза были налиты кровью,а на лицах звериный оскал.
показать весь комментарий
12.09.2025 12:59 Ответить
"глаза были налиты кровью,а на лицах звериный оскал"
Руській, ти при Союзі дохрєна передивився передачок накшталт "сєгодня в мірє". Ті самі радянські пропагандонські тези.
Как пагодка в масквє, гнида?
показать весь комментарий
12.09.2025 13:07 Ответить
читає гад московський старі підшивки совіцьких газет та надихується зрання азарьонком замість чаю

.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:58 Ответить
Дивизия это 10 тысяч человек, с трудом в такое верится.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:09 Ответить
Два пацана 22 та 17 років побили 25 літнього . Який до того ж був не один.

Що з фіз та спец підготовкою нацполіції ? Чи вони просто для краси?
показать весь комментарий
12.09.2025 13:10 Ответить
а ти давно сам проти двох бився?
показать весь комментарий
12.09.2025 13:20 Ответить
Там взагалі то написано ,що нацгвардцієць був не один .

Я б від двох точно відмахався - а беручи до уваги ,що нацгвардійці мають носити гумови палицю - то і цілком можливо , що хлопаки лежали в лікарні з травмами рук та ніг .
показать весь комментарий
12.09.2025 13:34 Ответить
тут питання, не про фіз підготовку, а про необхідне використовування штатної зброї
показать весь комментарий
12.09.2025 13:21 Ответить
Це ж далекий тил . За великі гроші такі посади тримають "кадрові воєннослужбовці". А якщо за більш великі ( гроші) то і на підготовку не глянуть, не перевірять яка придатність до посади
показать весь комментарий
12.09.2025 14:26 Ответить
Сказал бы полк прибыл, ну тысяча это ещё можно поверить.
показать весь комментарий
12.09.2025 13:11 Ответить
країна 404, інакше назвати язик не повертається..в країні війна а якісь відморозки серед білого дня валять і бьють військовослужбовців зі зброєю. Причому вангую суд ще визнає їх потерпілими і тих нацгвардійців покарають
показать весь комментарий
12.09.2025 13:30 Ответить
За країну згоден. На передовій катастрофічна недостача особового складу, а "гвардійці" тиняються по глибоких тилах.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:03 Ответить
Що це за нацгвардіець, якого можно кинути на землю і надавати копняків? Чи може йому індивідуальні засоби захисту заважали боронитися, а так би він їм як дав...
показать весь комментарий
12.09.2025 13:35 Ответить
Гвардія була в Наполеона, а це...
показать весь комментарий
12.09.2025 13:50 Ответить
а це - Національна гвардія України:

https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB 1-й корпус НГУ «Азов» - полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс»)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%C2%BB 2-й корпус НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).

привіт Бонапарту !

.
показать весь комментарий
12.09.2025 14:01 Ответить
 
 