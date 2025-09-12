Избили нацгвардейца: в Ивано-Франковске задержаны двое мужчин, - Нацполиция
В Ивано-Франковске военнослужащие Нацгвардии задержали двух мужчин, которые агрессивно вели себя в центре города и напали на гвардейца.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел 10 сентября вечером во время патрулирования. Двое мужчин провоцировали прохожих, нецензурно выражались и проигнорировали замечания нацгвардейцев. Впоследствии они начали конфликтовать с военными - одного из них повалили на землю и нанесли многочисленные удары.
Пострадавшего 25-летнего гвардейца доставили в больницу, где медики диагностировали у него телесные повреждения.
Злоумышленниками оказались жители Яремче в возрасте 22 и 17 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 УК (хулиганство). Одному из них уже сообщено о подозрении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але дійсно, більшість це ВВ ( внутрішні війська) тобто патрулювання, охорона тюрем та "омон" ( щити і кийки на масових заходах )
Так само як і "поліція" 🧢✴️ ( кучмівська міліція) - є Білі Янголи, є бойові загони, а більшість - заброньовані "ненавчені воювати" .
😡 Кількість поліційно-каральних юнітів ніяк не відповідає тому що населення зменшилось в 2,5 рази а ось "тримати посадку під пафосне завивання °£ортеця Пахмут° фізично здорових не вистачає..
патруль нацгвардійців у Франківську забезпечував громадський порядок на вулицях міста
і як показали події з пьяними шмаркачами, недарма патрулював
напад на представника правопорядку під час війни має кваліфікуватись як диверсія або теракт - на вибір
.
Туди потрапляють ті, хто має хороші зв'язки, шанованих мам і тат або за хороші гроші. Частина, я даю гарантію, взагалі тільки на папері числиться заради корочки.
Ну ось, кацапський шпигун вивідує державні таємниці.
.
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB 1-й корпус НГУ «Азов» - полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс»)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%C2%BB 2-й корпус НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).
скиньте їм свої адреси, кідарки диванні, щоб вони поговорили з вами і за себе, і за загиблих побратимів....
.
Чи знаєш, скільки бригад нацгвардії на "нулі"??? ЕксПЕРД мамин.
хочеш сказати що ці хлопці "мусора"?
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB 1-й корпус НГУ «Азов» - полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс»)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%C2%BB 2-й корпус НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).
скинь їм свою адресу, кідарок, щоб вони поговорили з тобою і за себе і за загиблих побратимів....
.
Тобто, нацгвардійців було декілька?!
Одного били, а інші стояли і дивились?
Яка ганебна ганьба!
Що там роблять 25-річні, соромлюсь спитати?
-------------------------------
Це наш золотий фонд, наші діточки. Заради них і воюють 40-50-річні на фронті.
Яка нам різниця, хто там в Києві ким саме командує.
Усі тут - на Донбасі.
Сам тягаю стару форму НГУ в оливі. А шо? Класні штани з товстого коттону ))
Але є ще й якась інша Нацгвардія.
То точно, що підпорядковані МВС. Тилові. Це не вони там замовляли на Прозорро щити та кийки для розгону демонстрацій?
Свого часу постібалися з НГУшних побратимів з цього приводу
Не знаю.
В моєму всесвіті якось так все - відвоював своє, стерся, обмежений - тоді можна вже перевестися в ТЦК чи в тилові підрозділи НГУ (якщо з Азову чи Хартії - там ще й інші є назви).
Можна, але за можливості залишаємося тут. На фронті.
В чому прикол - мати справу з ухилянтами? Ніяких нервів не вистачить.
То точно, нам до вас не можна.
Бо ми пережили та вміємо таке, що от так просто кинутися на нас с сокирою чи кулаками не вийде. Це буде останньою в житті помилкою того, хто так зробить.
Нам краще тут, на сході. Усі навколо свої.
Руській, ти при Союзі дохрєна передивився передачок накшталт "сєгодня в мірє". Ті самі радянські пропагандонські тези.
Как пагодка в масквє, гнида?
.
Що з фіз та спец підготовкою нацполіції ? Чи вони просто для краси?
Я б від двох точно відмахався - а беручи до уваги ,що нацгвардійці мають носити гумови палицю - то і цілком можливо , що хлопаки лежали в лікарні з травмами рук та ніг .
https://uk.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%C2%BB 1-й корпус НГУ «Азов» - полковник Денис Прокопенко (з позивним «Редіс»)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_%D0%9D%D0%93%D0%A3_%C2%AB%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F%C2%BB 2-й корпус НГУ «Хартія» полковник Ігор Оболєнський (з позивним «Корнет»).
привіт Бонапарту !
.