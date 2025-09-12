Избили нацгвардейца: в Ивано-Франковске задержаны двое мужчин, - Нацполиция

В Ивано-Франковске военнослужащие Нацгвардии задержали двух мужчин, которые агрессивно вели себя в центре города и напали на гвардейца.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 10 сентября вечером во время патрулирования. Двое мужчин провоцировали прохожих, нецензурно выражались и проигнорировали замечания нацгвардейцев. Впоследствии они начали конфликтовать с военными - одного из них повалили на землю и нанесли многочисленные удары.

Пострадавшего 25-летнего гвардейца доставили в больницу, где медики диагностировали у него телесные повреждения.

Злоумышленниками оказались жители Яремче в возрасте 22 и 17 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.3 ст.296 УК (хулиганство). Одному из них уже сообщено о подозрении.

