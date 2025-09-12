Побили нацгвардійця: в Івано-Франківську затримано двох чоловіків, - Нацполіція
В Івано-Франківську військовослужбовці Нацгвардії затримали двох чоловіків, які агресивно поводилися у середмісті та напали на гвардійця.
Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 10 вересня ввечері під час патрулювання. Двоє чоловіків провокували перехожих, нецензурно висловлювались і проігнорували зауваження нацгвардійців. Згодом вони почали конфліктувати з військовими - одного з них повалили на землю та завдали численних ударів.
Постраждалого 25-річного гвардійця доставили до лікарні, де медики діагностували у нього тілесні ушкодження.
Зловмисниками виявилися мешканці Яремче віком 22 та 17 років, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.296 ККУ (хуліганство). Одному з них уже повідомлено про підозру.
Але дійсно, більшість це ВВ ( внутрішні війська) тобто патрулювання, охорона тюрем та "омон" ( щити і кийки на масових заходах )
Так само як і "поліція" 🧢✴️ ( кучмівська міліція) - є Білі Янголи, є бойові загони, а більшість - заброньовані "ненавчені воювати" .
😡 Кількість поліційно-каральних юнітів ніяк не відповідає тому що населення зменшилось в 2,5 рази а ось "тримати посадку під пафосне завивання °£ортеця Пахмут° фізично здорових не вистачає..
Туди потрапляють ті, хто має хороші зв'язки, шанованих мам і тат або за хороші гроші. Частина, я даю гарантію, взагалі тільки на папері числиться заради корочки.
Ну ось, кацапський шпигун вивідує державні таємниці.
Тобто, нацгвардійців було декілька?!
Одного били, а інші стояли і дивились?
Яка ганебна ганьба!
Що там роблять 25-річні, соромлюсь спитати?
-------------------------------
Це наш золотий фонд, наші діточки. Заради них і воюють 40-50-річні на фронті.
Яка нам різниця, хто там в Києві ким саме командує.
Усі тут - на Донбасі.
Сам тягаю стару форму НГУ в оливі. А шо? Класні штани з товстого коттону ))
Але є ще й якась інша Нацгвардія.
То точно, що підпорядковані МВС. Тилові. Це не вони там замовляли на Прозорро щити та кийки для розгону демонстрацій?
Свого часу постібалися з НГУшних побратимів з цього приводу
Не знаю.
В моєму всесвіті якось так все - відвоював своє, стерся, обмежений - тоді можна вже перевестися в ТЦК чи в тилові підрозділи НГУ (якщо з Азову чи Хартії - там ще й інші є назви).
Можна, але за можливості залишаємося тут. На фронті.
В чому прикол - мати справу з ухилянтами? Ніяких нервів не вистачить.
То точно, нам до вас не можна.
Бо ми пережили та вміємо таке, що от так просто кинутися на нас с сокирою чи кулаками не вийде. Це буде останньою в житті помилкою того, хто так зробить.
Нам краще тут, на сході. Усі навколо свої.
Руській, ти при Союзі дохрєна передивився передачок накшталт "сєгодня в мірє". Ті самі радянські пропагандонські тези.
Как пагодка в масквє, гнида?
Що з фіз та спец підготовкою нацполіції ? Чи вони просто для краси?
Я б від двох точно відмахався - а беручи до уваги ,що нацгвардійці мають носити гумови палицю - то і цілком можливо , що хлопаки лежали в лікарні з травмами рук та ніг .