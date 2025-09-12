УКР
Новини Побиття військового
1 631 30

Побили нацгвардійця: в Івано-Франківську затримано двох чоловіків, - Нацполіція

побиття

В Івано-Франківську військовослужбовці Нацгвардії затримали двох чоловіків, які агресивно поводилися у середмісті та напали на гвардійця.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 10 вересня ввечері під час патрулювання. Двоє чоловіків провокували перехожих, нецензурно висловлювались і проігнорували зауваження нацгвардійців. Згодом вони почали конфліктувати з військовими - одного з них повалили на землю та завдали численних ударів.

Постраждалого 25-річного гвардійця доставили до лікарні, де медики діагностували у нього тілесні ушкодження.

Зловмисниками виявилися мешканці Яремче віком 22 та 17 років, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.296 ККУ (хуліганство). Одному з них уже повідомлено про підозру.

Автор: 

Івано-Франківськ (534) побиття (997) Національна гвардія (1640) Івано-Франківська область (983) Івано-Франківський район (25)
Топ коментарі
+7
Клієнти на виїзд за кордон. Ну не на фронт же таких гарних хлопців.
12.09.2025 12:24 Відповісти
+7
Вопрос - что именно патрулируют нацгвардейцы в Ивано-Франковске? Там рядом линия фронта? И почему этим не может заниматься национальная полиция? А нацгвардеец вполне может пополнить ряды боевой бригады.
12.09.2025 12:26 Відповісти
+4
Зловмисниками виявилися мешканці Яремче віком 22 та 17 років, які перебували у стані алкогольного сп'яніння.
-------------------------------

Це наш золотий фонд, наші діточки. Заради них і воюють 40-50-річні на фронті.
12.09.2025 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому не застосували штатну зброю? Нашо нам таки "гвардійці"?
12.09.2025 12:24 Відповісти
нацгавдійці воювать не навчені, вони зеків охороняють, на майдані пам'ятаю теж були проти беззройних мітингувальників... прислужники ЗЕкотів тому не на фронті...
12.09.2025 12:33 Відповісти
Є бойові підрозділи і добровольчі , з 2014 ще.
Але дійсно, більшість це ВВ ( внутрішні війська) тобто патрулювання, охорона тюрем та "омон" ( щити і кийки на масових заходах )
12.09.2025 12:37 Відповісти
При тому шеврон у всіх НГУ .
Так само як і "поліція" 🧢✴️ ( кучмівська міліція) - є Білі Янголи, є бойові загони, а більшість - заброньовані "ненавчені воювати" .

😡 Кількість поліційно-каральних юнітів ніяк не відповідає тому що населення зменшилось в 2,5 рази а ось "тримати посадку під пафосне завивання °£ортеця Пахмут° фізично здорових не вистачає..
12.09.2025 12:44 Відповісти
В нацгвардии одних армейских корпусов создано 2 штуки, и бригад боевых наверное штук 8-10. И там воюют нацгвардейцы получается? Причем воюют очень храбро, можно даже сказать героически.
12.09.2025 12:39 Відповісти
Політично-державницька помилка, що всіх тоді перейменували у НГУ, і вертухаів, і "омон" і різні допоміжні структури з усіма каптерами, прппорами, тиловиками та пресофіцерами...
12.09.2025 12:46 Відповісти
ти в ЗСУ?
12.09.2025 12:34 Відповісти
У нацгвардію та прикордонну службу, яка квартирується на заході, точно не з бусикiв потрапляють або ті, хто сам підписує контракт.

Туди потрапляють ті, хто має хороші зв'язки, шанованих мам і тат або за хороші гроші. Частина, я даю гарантію, взагалі тільки на папері числиться заради корочки.
12.09.2025 12:37 Відповісти
"...что именно патрулируют нацгвардейцы в Ивано-Франковске? ..."
Ну ось, кацапський шпигун вивідує державні таємниці.
12.09.2025 12:48 Відповісти
Є статус, є регламент, якщо ти при виконуванню обов'язків робиш перший постріл, попередній, потім стріляєш на ураження. все.
12.09.2025 12:26 Відповісти
2 п'яних мудака відпиз_л_или військового. я б їх застрелив на місці
12.09.2025 12:29 Відповісти
а то точно військовий, якщо на піку фізичної форми не може без танка і Ф-16 впоратися з двома алкашами, один з котрих неповнолітній?
12.09.2025 12:34 Відповісти
Ото ж питання
12.09.2025 13:16 Відповісти
воно не військовий це мусорня що косить під військових , підпорядковані МВС, щоб рабів розганять якщо бунтують
12.09.2025 12:36 Відповісти
...проігнорували зауваження нацгвардійців. Згодом вони почали конфліктувати з військовими - одного з них повалили на землю та завдали численних ударів. Джерело: https://censor.net/ua/n3573738
Тобто, нацгвардійців було декілька?!
Одного били, а інші стояли і дивились?
Яка ганебна ганьба!
Що там роблять 25-річні, соромлюсь спитати?
12.09.2025 12:30 Відповісти
Хлопці і дівчата, купуйте зброю, патрони і консерви )))Бо інакше ви_ї+_ьуть і висушать. отаке буде.
12.09.2025 12:37 Відповісти
Чесно кажучи, шось не дуже й розумію. В моєму всесвіті НГУ - це бойові підрозділи. Хартія, Азов.
Яка нам різниця, хто там в Києві ким саме командує.
Усі тут - на Донбасі.
Сам тягаю стару форму НГУ в оливі. А шо? Класні штани з товстого коттону ))
Але є ще й якась інша Нацгвардія.
То точно, що підпорядковані МВС. Тилові. Це не вони там замовляли на Прозорро щити та кийки для розгону демонстрацій?
Свого часу постібалися з НГУшних побратимів з цього приводу
Не знаю.
В моєму всесвіті якось так все - відвоював своє, стерся, обмежений - тоді можна вже перевестися в ТЦК чи в тилові підрозділи НГУ (якщо з Азову чи Хартії - там ще й інші є назви).
Можна, але за можливості залишаємося тут. На фронті.
В чому прикол - мати справу з ухилянтами? Ніяких нервів не вистачить.
То точно, нам до вас не можна.
Бо ми пережили та вміємо таке, що от так просто кинутися на нас с сокирою чи кулаками не вийде. Це буде останньою в житті помилкою того, хто так зробить.
Нам краще тут, на сході. Усі навколо свої.
12.09.2025 12:46 Відповісти
НГУ, це те що раніше називалось "внутрішніми військами". і це таки збройові сили. Якщо отак напали 2 на одного, то їх треба судити і саджати.
12.09.2025 13:18 Відповісти
Помню как дивизия нацгвардейцев прибыла под верхзраду защитить помощника сивковича от гнева пидприемцев, у всех глаза были налиты кровью,а на лицах звериный оскал.
12.09.2025 12:59 Відповісти
"глаза были налиты кровью,а на лицах звериный оскал"
Руській, ти при Союзі дохрєна передивився передачок накшталт "сєгодня в мірє". Ті самі радянські пропагандонські тези.
Как пагодка в масквє, гнида?
12.09.2025 13:07 Відповісти
Дивизия это 10 тысяч человек, с трудом в такое верится.
12.09.2025 13:09 Відповісти
Два пацана 22 та 17 років побили 25 літнього . Який до того ж був не один.

Що з фіз та спец підготовкою нацполіції ? Чи вони просто для краси?
12.09.2025 13:10 Відповісти
а ти давно сам проти двох бився?
12.09.2025 13:20 Відповісти
Там взагалі то написано ,що нацгвардцієць був не один .

Я б від двох точно відмахався - а беручи до уваги ,що нацгвардійці мають носити гумови палицю - то і цілком можливо , що хлопаки лежали в лікарні з травмами рук та ніг .
12.09.2025 13:34 Відповісти
тут питання, не про фіз підготовку, а про необхідне використовування штатної зброї
12.09.2025 13:21 Відповісти
Сказал бы полк прибыл, ну тысяча это ещё можно поверить.
12.09.2025 13:11 Відповісти
країна 404, інакше назвати язик не повертається..в країні війна а якісь відморозки серед білого дня валять і бьють військовослужбовців зі зброєю. Причому вангую суд ще визнає їх потерпілими і тих нацгвардійців покарають
12.09.2025 13:30 Відповісти
 
 