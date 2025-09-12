Побили нацгвардійця: в Івано-Франківську затримано двох чоловіків, - Нацполіція

В Івано-Франківську військовослужбовці Нацгвардії затримали двох чоловіків, які агресивно поводилися у середмісті та напали на гвардійця.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 10 вересня ввечері під час патрулювання. Двоє чоловіків провокували перехожих, нецензурно висловлювались і проігнорували зауваження нацгвардійців. Згодом вони почали конфліктувати з військовими - одного з них повалили на землю та завдали численних ударів.

Постраждалого 25-річного гвардійця доставили до лікарні, де медики діагностували у нього тілесні ушкодження.

Зловмисниками виявилися мешканці Яремче віком 22 та 17 років, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.296 ККУ (хуліганство). Одному з них уже повідомлено про підозру.

