Во Львове военных и волонтера обманули на более чем 2 миллиона гривен. ВИДЕО

Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из благотворительных фондов Львова и жителя Тернопольщины, которые обманули военных и волонтеров.

Следствие установило, что с декабря 2023 по апрель 2025 года 41-летний львовянин организовал мошенническую схему завладения средствами, которые предназначались на нужды ВСУ. К "делу" он привлек своего знакомого - 33-летнего жителя Тернопольщины, который уже привлекался к ответственности за мошенничество, передает Цензор.НЕТ.

Для имитации оказания помощи ВСУ мужчины использовали благотворительный фонд, созданный одним из них заранее. Они обещали потерпевшим помочь с приобретением транспорта и техники для нужд военных. Речь шла об автомобилях для выполнения боевых задач, тепловизионных прицелах и квадрокоптерах.

Воспользовавшись доверием потерпевших, обвиняемые заранее получали от них средства за заказанные товары. Деньги потерпевшие перечисляли или на банковские карты руководителя фонда, или через электронные платежные системы. Далее деньги выводили на карточные счета сообщника, а оттуда - на криптокошельки. На самом деле ни одного товара военные так и не получили. Деньгами обвиняемые распоряжались по своему усмотрению.

Задокументировано шесть эпизодов: пятеро военнослужащих и один волонтер стали жертвами мошенников. Общая сумма ущерба - почти 2,2 миллиона гривен.

Действия обоих мужчин квалифицированы как мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения с использованием электронно-вычислительной техники, что нанесло значительный ущерб потерпевшим.

