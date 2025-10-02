УКР
Затримано вдруге водія Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві: йому оголосили нову підозру. ФОТО

Водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, затримано повторно 2 жовтня у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіку повідомили про підозру за ще однією статтею — залишення людини в небезпеці (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає покарання до 8 років за ґратами.

Побиття велосипедиста: водія Mercedes затримали за новою підозрою

"Після того, як водій наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту. Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - нагадали в прокуратурі.

Побиття велосипедиста: водія Mercedes затримали за новою підозрою

Раніше йому інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді клопотав про його арешт, натомість суд обрав нічний домашній арешт.

Прокуратура оскаржила цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

Топ коментарі
+28
А я не заперечував би щоб і з самим суддею , теж було б закономірно .
02.10.2025 20:42 Відповісти
+25
Ще один, Слуга народу...
02.10.2025 20:33 Відповісти
+24
Суддя, вочевидь, отримав через адвоката підозрюваного хабар - частину вкрадених у тероборонців коштів. Певне у крипті для конспірації. Щоби злодій зміг втікти за кордон.
Потрібно негайно провести обшук в того судді та відсторонити його від здійснення правосуддя.
02.10.2025 20:38 Відповісти
Ще один, Слуга народу...
02.10.2025 20:33 Відповісти
Затримано вдруге

це як двічи герой в сересер, чи
два пожиттєвих терміни в сешеа

нон сенс

.
02.10.2025 21:06 Відповісти
це ЗЄкраїна, дєтка
02.10.2025 22:43 Відповісти
Так він, ще й «НЕВЛОВИМИЙ», для осіб з Урядового кварталу!?!?!?
Патіхаму в лєс…???
02.10.2025 21:07 Відповісти
я за вільне володіння зброї в Україні ... виключно велосипедистами

.
02.10.2025 22:47 Відповісти
От якби з родичами того судді щось таке трапилося, як з тим велисопедистом...
02.10.2025 20:34 Відповісти
А я не заперечував би щоб і з самим суддею , теж було б закономірно .
02.10.2025 20:42 Відповісти
Не вийде, вони не їздять на лісапетах...
02.10.2025 20:58 Відповісти
один пробував..
02.10.2025 21:33 Відповісти
З суддею могло трапитись тільки те, що з водієм Мерседеса, але без затримання і підозри.
02.10.2025 22:06 Відповісти
дайте йому заставу, гривень так 15 і 50 шагів, та і відпустить.
02.10.2025 20:37 Відповісти
19 гривень 73 шага.
02.10.2025 20:40 Відповісти
це багато і не по людськи.
не кожний розкрадач 25 млн гривень таку жорстоку заставу потягне.
02.10.2025 20:43 Відповісти
Удари не наносять. Наносять макіяж.
02.10.2025 20:37 Відповісти
Суддя, вочевидь, отримав через адвоката підозрюваного хабар - частину вкрадених у тероборонців коштів. Певне у крипті для конспірації. Щоби злодій зміг втікти за кордон.
Потрібно негайно провести обшук в того судді та відсторонити його від здійснення правосуддя.
02.10.2025 20:38 Відповісти
ділов то! на роботу в тцк переведуть. навіть без внесення застави.
02.10.2025 20:39 Відповісти
Я люблю свою стрАну я люблю свАю жАну я люблю свАю сАбаку я слугА нАродА ))))
02.10.2025 20:43 Відповісти
До чого оце тут, Дмитрій? І яка у вас СТРАНА?
02.10.2025 20:45 Відповісти
Яка проголосувала за актора серіалу, звідки ця пісня.
02.10.2025 21:02 Відповісти
Це не оце тут! Це просто пісня! )))😊
02.10.2025 21:43 Відповісти
Чого ж його за 25 лямів не закрили - велосипедиста не бив би
02.10.2025 20:45 Відповісти
Бойові генерали за гратами, мародери на волі. І якби не публічний розголос про напад мародера-бандюка на людину, це мудило і сьогодні жило б своє найкраще життя.

Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони. "

Джерело: https://censor.net/ua/p3577532
02.10.2025 20:45 Відповісти
А там ще курва сиділа в машині. Її би теж прихопити під статтю.
02.10.2025 20:51 Відповісти
По тій же самій - залишення в небезпеці. Якби співчувала - вийшла б і допомогла.
02.10.2025 21:01 Відповісти
Одні затримують, інші відпускають, лавеха башляється, народ аплодує...всі довольні і щасливі (крім велосипедиста).
Країна мрій.
02.10.2025 20:57 Відповісти
коли корчиш з себе обуреного метросексуала, особливо бику з гєліка, будь готовий втратити свідомість, та отримати переломи.
я не на стороні бидла.
я про бентежність та суворість життя!
02.10.2025 21:04 Відповісти
чого таку хєрню вічно пишуть відносно свіженькі аккаунти? хочеш дорости до свого хазяїна?
02.10.2025 21:35 Відповісти
Всього лише, щоби у громадян була зброя задля безпеки, коли на тебе пре бик його тре зупинити револьвером
02.10.2025 21:41 Відповісти
Тоді лісапєдіста не побили б а застрелили. Бо чогось всі якось забувають шо саме в биків зброя буде в першу чергу.
02.10.2025 22:59 Відповісти
Дивні справи правоохоронних структур щодо затриманого злочинця ??
«Портновські» на гроші вийшли на крові??
02.10.2025 21:10 Відповісти
Цей теж відкупиться
02.10.2025 21:45 Відповісти
Затримувати можна не тільки двічі. Але чи буде вирок за скоєний злочин? Чи як завжди, свої грошовиті уникнуть покарання?
02.10.2025 21:50 Відповісти
Порохобандерівець на "буханці", Каракай та Боянов вже виїхали. Я спокійний - скоро прочитаємо від хлопців допис, що "правосуддя відновлено"
02.10.2025 22:00 Відповісти
Чому злочинець - потенційний вбивця - був ще на волі?
02.10.2025 22:44 Відповісти
Цікаво за чувака взялися. Походу тіп добре підмазав в суді, шо його випускають. То слідчі притягують його по порушенню за один раз, шоб **** суддя все скопом не пробачив.
02.10.2025 22:57 Відповісти
Водієм «геліка» виявився Олександр Віталійович Хілік - директор ТОВ «Глобал Хілл Ікс Груп». Фірма підозрюється в розкраданні 25 млн гривень з бюджету, які були виділені на закупівлю військової форми.



Прокуратура просила для нього утримання під вартою, але суд призначив лише нічний домашній арешт.
02.10.2025 23:15 Відповісти
 
 