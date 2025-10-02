Затримано вдруге водія Mercedes, який до непритомності побив велосипедиста у Києві: йому оголосили нову підозру. ФОТО

Водія Mercedes-Benz, який у Києві на Подолі днями побив велосипедиста до втрати свідомості за зауваження про паркування та залишив його у небезпеці, затримано повторно 2 жовтня у Білій Церкві. Йому повідомили про нову підозру.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Чоловіку повідомили про підозру за ще однією статтею — залишення людини в небезпеці (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України). Ця стаття передбачає покарання до 8 років за ґратами.

"Після того, як водій наніс три удари в обличчя велосипедисту, від яких той втратив свідомість та впав, водій відтягнув постраждалого на узбіччя дороги та залишив у непритомному стані. Сам підозрюваний поїхав з місця конфлікту. Після повідомлення йому про підозру буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - нагадали в прокуратурі.

Раніше йому інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Прокурор у суді клопотав про його арешт, натомість суд обрав нічний домашній арешт.

Прокуратура оскаржила цей запобіжний захід в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція затримала водія Mercedes, який тяжко побив велосипедиста.

"Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах стверджує, що нападником був 44-річний Олександр Хілик, який є обвинуваченим у справі розтрати 25 мільйонів гривень на закупівлі зимової форми для Київської територіальної оборони.

