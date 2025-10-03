УКР
В Одесі прокуратура спільно з поліцією ліквідували інвестиційний call-центр, що ошукував громадян Казахстану. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прокурори Одеської обласної прокуратури повідомили про підозру 9 особам, які через інвестиційну схему ошукували іноземців.

Організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, інформує Цензор.НЕТ.

Під час розслідування з’ясовано, що уродженець Дніпропетровської області організував зі спільниками call-центр в багатоповерхівці на вулиці Генуезькій. Своїх співробітників навчав на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США.

Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи "Skylex LTD". Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток.

Отримавши згоду від клієнта, підозрювані через акаунт в месенджері "Telegram" надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі. До цього сайту підв’язаний криптогаманець, на який потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, еквівалентна надісланій на криптогаманець.

Досягнувши мети по вкладенню, зловмисники припиняли будь-який контакт із ошуканим клієнтом. Наразі встановлено, що п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України стали жертвами шахраїв і розмір завданої їм шкоди складає понад 92 тисяч доларів США.

Поряд із цим у правоохоронних органів є інформація про те, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 потерпілих іноземців.

Казахстан (890) шахрайство (1163) Одеса (5635) Одеська область (3523) Нацполіція (15527) Офіс Генпрокурора (3472) Одеський район (316)
"Так це ж було вже!".
показати весь коментар
03.10.2025 11:02 Відповісти
не точна цитата
"якщо зорі запалюють, то комусь це потрібно"

.
показати весь коментар
03.10.2025 11:07 Відповісти
чому не саджають рядових працівників цих кол-центрів ?
адже вони чудово розуміють, що займаються шахрайством

.
показати весь коментар
03.10.2025 11:05 Відповісти
А якби цей call-центер ошукував громадян Лаптєстану та Бульбостану, то браві спецпризначенці, місце доречи яким на фронті, теж от так би вломились чи прийшли і ввічливо дали кожному оператору по грамоті?
показати весь коментар
03.10.2025 11:05 Відповісти
СБУ повинно замість арешту брати ці кол центри під своє керівництво і видурювати гроші у кацапів.

.
показати весь коментар
03.10.2025 11:10 Відповісти
якби не казахи, то цей кол-центр, під прикриттям прокуратури або депутатів, працював і донині
показати весь коментар
03.10.2025 11:07 Відповісти
 
 