РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10582 посетителя онлайн
Новости Фото Хищение средств
254 4

Завладение средствами при поставке топлива для пограничников – 3 лицам сообщено о подозрении. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему командиру одного из складов горючего ГПСУ, главному бухгалтеру этой же части и директору частного общества.

Расследованием установлено, что в марте-апреле 2022 года между воинской частью и частным предприятием заключено пять договоров на поставку горюче-смазочных материалов на более 16,6 миллиона гривен, информирует Цензор.НЕТ.

Вопреки постановлению Кабинета Министров Украины в их стоимость незаконно включили налог на добавленную стоимость в сумме 1,5 миллиона гривен, из которых более 152 тысяч было возмещено из государственного бюджета.

Кроме того, директор общества при поставке топлива другой воинской части завладел еще более 258 тысячами гривен. В дальнейшем он компенсировал государству нанесенный ущерб в полном объеме.

В настоящее время по ходатайству стороны обвинения подозреваемым избрана мера пресечения.

прокуроры

Читайте: Фиктивные диагнозы для незаконного пересечения границы: во Львове будут судить пятерых человек

Автор: 

пограничники (1601) ГБР (3228) Офис Генпрокурора (2675)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
там якийсь головний прикордонник, дофіга багатий?
показать весь комментарий
03.10.2025 15:13 Ответить
24 бер. 2022 р. - Нагадаємо, що тільки за перші шість днів війни, за словами керівника«Енергоатому» Петра Котіна, компанія зазнала збитків на суму близько 18 ...
https://glavcom.ua/news/viceprezident-energoatoma-vtik-do-nimechchini-yogo-uzhe-vidstoronili-832538.html
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/topmenedzher-energoatomu-vtik-z-ukrajini-vijihav-za-kordon-nibito-u-vidpustku-y-ne-povernuvsya-18012024-494404

https://www.dsnews.ua › Головна › Держава


18 січ. 2024 р. - Виконачвчий директор з персоналу НАЕК "Енергоатом" Олег Бояринцев у січні 2023 року виїхав у відпустку в Польщу, там звільнився і в Україну ..
Так у держслужбовців Держприкордонслужби і з'являються млн грн ….
показать весь комментарий
03.10.2025 15:27 Ответить
Україна виконала всі умови до вступу в ЕС. Самім не смішно з цього анекдоту.
показать весь комментарий
03.10.2025 15:57 Ответить
І хто народжує таку нечисть саранчу суспільства
показать весь комментарий
03.10.2025 16:06 Ответить
 
 