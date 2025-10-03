Завладение средствами при поставке топлива для пограничников – 3 лицам сообщено о подозрении. ФОТО

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему командиру одного из складов горючего ГПСУ, главному бухгалтеру этой же части и директору частного общества.

Расследованием установлено, что в марте-апреле 2022 года между воинской частью и частным предприятием заключено пять договоров на поставку горюче-смазочных материалов на более 16,6 миллиона гривен, информирует Цензор.НЕТ.

Вопреки постановлению Кабинета Министров Украины в их стоимость незаконно включили налог на добавленную стоимость в сумме 1,5 миллиона гривен, из которых более 152 тысяч было возмещено из государственного бюджета.

Кроме того, директор общества при поставке топлива другой воинской части завладел еще более 258 тысячами гривен. В дальнейшем он компенсировал государству нанесенный ущерб в полном объеме.

В настоящее время по ходатайству стороны обвинения подозреваемым избрана мера пресечения.

