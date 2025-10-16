РУС
НАБУ и САП сообщили о подозрении нардепу Шевченко в деле о легализации более 9 млн грн

НАБУ и САП разоблачили нардепа в отмывании более 9 млн грн

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, который ранее входил во фракцию "Слуга народа", Евгению Шевченко в деле о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

Завладел средствами частного общества

По данным следствия, народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народа" Шевченко оставили под стражей до 14 ноября

Легализовал незаконные средства

Сначала сумму в более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее Шевченко входил во фракцию "Слуга народа". Впоследствии ему предъявили подозрение в госизмене. Сейчас он находится в СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мошенничество в особо крупных размерах: Нардепу Шевченко сообщили о новом подозрении

Напомним, что 14 ноября 2024 года правоохранители сообщили Шевченко о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, народный избранник систематически в своих выступлениях и интервью публично распространял российские нарративы. А также "размещал в соцсетях высказывания, направленные в ущерб информационной безопасности Украины".

НАБУ (4623) отмывание денег (202) САП (2326) Шевченко Евгений Слуга народа (86)
