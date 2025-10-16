УКР
НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Шевченку в справі щодо легалізації понад 9 млн грн

НАБУ і САП викрили нардепа на відмиванні понад 9 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України, який раніше входив до фракції "Слуга народу", Євгену Шевченку в справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

Заволодів коштами приватного товариства

За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Шевченка залишили під вартою до 14 листопада

Легалізував незаконні кошти

Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміумкласу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Нагадаємо, раніше Шевченко входив до фракції "Слуга народу". Згодом йому висунули підозру у держзраді. Зараз він перебуває у СІЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шахрайство в особливо великих розмірах: Нардепу Шевченку повідомили про нову підозру

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

Чому я не здивований? Традиційні звинувачення для слугі народу. А найвеличніший кожного перевіряв на вошивість . Недоперевірив
показати весь коментар
16.10.2025 19:11 Відповісти
Набрали с улицы всякой сволоты,да у него на лбу написанно что он регионал.
показати весь коментар
16.10.2025 19:20 Відповісти
Сподіваюсь, скоро:
Ти зі "слуг"? А чому ще не сидиш?!
показати весь коментар
16.10.2025 19:25 Відповісти
А де ж: вийди атсюда, разбійник?
показати весь коментар
16.10.2025 19:29 Відповісти
ГУРовець Шевченко під вартою, ГУРовець червонець з ксівою і погонами полковника продовжує "захищати Вітчизну". Раніше биканов збирав біля себе зрадників здирників та шпигунів, зараз це прерогатива Буданова.
показати весь коментар
16.10.2025 19:47 Відповісти
 
 