НАБУ і САП повідомили про підозру нардепу Шевченку в справі щодо легалізації понад 9 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру народному депутату України, який раніше входив до фракції "Слуга народу", Євгену Шевченку в справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

Заволодів коштами приватного товариства

За даними слідства, народний обранець заволодів коштами приватного товариства, пообіцявши його представникам сприяння в отриманні дозволу на транскордонне перевезення мінеральних добрив. Отримавши гроші на рахунок близької особи, підозрюваний жодних дій в інтересах компанії не вчинив.

Аби приховати незаконне походження коштів, нардеп розробив схему їх легалізації.

Легалізував незаконні кошти

Спочатку суму в понад 9 млн грн перерахували на рахунки юридичної компанії, що належить близькому родичу депутата, під виглядом оплати за надання правових послуг. Надалі частину цих коштів перевели на інший рахунок та витратили на придбання двох автомобілів преміумкласу – BMW X5 M (F95) та Mercedes-Benz G 63 AMG.

Згодом підозрюваний почав відкрито користуватися цими автівками, створюючи видимість ніби вони були придбані за законні доходи від підприємницької діяльності.

Нагадаємо, раніше Шевченко входив до фракції "Слуга народу". Згодом йому висунули підозру у держзраді. Зараз він перебуває у СІЗО.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".