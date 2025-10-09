УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8675 відвідувачів онлайн
Новини Справа Євгенія Шевченка
588 5

"Слугу народу" Шевченка залишили під вартою до 14 листопада

Нардепу Шевченку продовжили тримання під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від "Слуги народу" Євгенія Шевченка. Його звинувачують у державній зраді.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне. 

Запобіжний захід продовжили до 14 листопада 2025 року.

Раніше стало відомо, що ДБР та СБУ завершили досудове розслідування щодо народного депутата Євгенія Шевченка. Його обвинувачують у державній зраді та шахрайстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа "слуги народу" Тищенка: нардепу змінили запобіжний захід

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

суд (11896) запобіжний захід (556) Шевченко Євгеній Слуга народу (91)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В т.зв. партії "слуг" народу не було та немає випадкових людей.
Лише відібрані особисто зеленським, перевірені часом покидьки, зрадники, мародери, хабарники та ухилянти-втікачі.
показати весь коментар
09.10.2025 20:56 Відповісти
То Ваша особиста думка . яка ні на що не впливає.
показати весь коментар
09.10.2025 21:17 Відповісти
на гіляці залиште його, нехай повисить потім відпустите🙃
показати весь коментар
09.10.2025 21:15 Відповісти
Він же щірий українец, особа недоторкнута !
показати весь коментар
09.10.2025 21:55 Відповісти
Як же, воно, звідти буде народу служити?
показати весь коментар
09.10.2025 22:29 Відповісти
 
 