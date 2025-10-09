"Слугу народу" Шевченка залишили під вартою до 14 листопада

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для народного депутата від "Слуги народу" Євгенія Шевченка. Його звинувачують у державній зраді.

Запобіжний захід продовжили до 14 листопада 2025 року.

Раніше стало відомо, що ДБР та СБУ завершили досудове розслідування щодо народного депутата Євгенія Шевченка. Його обвинувачують у державній зраді та шахрайстві.

Нагадаємо, що 14 листопада 2024 року правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював російські наративи. А також "розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України".

