Справа "слуги народу" Тищенка: нардепу змінили запобіжний захід

Нардепу "Слуги народу" Миколу Тищенко та експоліціянтові Богдану Писаренку, яких обвинувачують у справі про побиття колишнього бійця підрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи, змінили запобіжний захід.

Так, Шевченківський райсуд Дніпра змінив запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання, строком на два місяці, до 9 грудня.

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

