1 324 18

Справа "слуги народу" Тищенка: нардепу змінили запобіжний захід

Справа "слуги народу" Тищенка: нардепу змінили запобіжний захід

Нардепу "Слуги народу" Миколу Тищенко та експоліціянтові Богдану Писаренку, яких обвинувачують у справі про побиття колишнього бійця підрозділу "Кракен" Дмитра Мазохи, змінили запобіжний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Так, Шевченківський райсуд Дніпра змінив запобіжний захід з нічного домашнього арешту на особисте зобовʼязання, строком на два місяці, до 9 грудня.

Наступне засідання відбудеться 10 листопада.

Справа Тищенка

Справа Тищенка

20 червня 2024 року у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Суд обрав запобіжний захід Тищенку - цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Топ коментарі
+8
Всього навсього треба було щоб катлєта подарував бабці кравчучку.
показати весь коментар
09.10.2025 14:58 Відповісти
+5
Чекають, коли мине термін давності у справі.
показати весь коментар
09.10.2025 15:11 Відповісти
+3
Ще пару місяців пройде і "піде в ліс" або навіть судді будуть виплачувати компенсацію за моральну шкоду, завдані "котлєті" при пропуску через мясорубку
показати весь коментар
09.10.2025 15:01 Відповісти
Всього навсього треба було щоб катлєта подарував бабці кравчучку.
показати весь коментар
09.10.2025 14:58 Відповісти
Гончаренко " взяв у Тіщєнко Інтрев'ю", у залі засідань ВР, де Коля із заплаканими оченятками сказав що " її звали Баба Катя.."
показати весь коментар
09.10.2025 15:25 Відповісти
та відпусти б вже в виплатою компенсації і як і не було Грині...
показати весь коментар
09.10.2025 15:01 Відповісти
Ще пару місяців пройде і "піде в ліс" або навіть судді будуть виплачувати компенсацію за моральну шкоду, завдані "котлєті" при пропуску через мясорубку
показати весь коментар
09.10.2025 15:01 Відповісти
Під чесне піонерське - Шевченківський райсуд можна замісь Тищенка на лаву
показати весь коментар
09.10.2025 15:02 Відповісти
Він так і сказав:" *** буду".
показати весь коментар
09.10.2025 15:06 Відповісти
Після події пройшло більше року трьох місяців, досі судять?!!
В чому проблема?
Потерпілий є, свідки є, бандіти є, відео є!
В чому "складність справи"?!!
Чому затягують з вироком?
показати весь коментар
09.10.2025 15:06 Відповісти
Чекають, коли мине термін давності у справі.
показати весь коментар
09.10.2025 15:11 Відповісти
Закон не діє, конституція на паузі, при владі блазні, хапуги та зрадники, що не так?
показати весь коментар
09.10.2025 15:21 Відповісти
У суддів закриті очі - на іншій стороні вагів щось висить, але чи то рублі, чи то гривні, чи то доляри, або може шаги... От вони і не можуть визначитися що хто "засіяв" Ждуни....
показати весь коментар
09.10.2025 15:26 Відповісти
на руснявій:
"а счетчик щелкает и всъо равно в конце пути придется на ращитатъся"
показати весь коментар
09.10.2025 15:07 Відповісти
Розрахуватися на перший-другий:
перший, Дмитро Мазоха - винний, нічого гуляти із дитиною,
другий, Микола Тищенко - не винний ні в чому, він нікого не бив, це політичне замовлення і т.п.
показати весь коментар
09.10.2025 15:17 Відповісти
Ви що не зрозуміли рузкий винахід : " розділяй (нас придурків) і властвуй" (вбити по одному).Прикладів з нашої історії безліч...
показати весь коментар
09.10.2025 15:12 Відповісти
Коля Катлєта пафосно, на камери, подарував пенсіонерці... "кравчучку"!!! Оце я розумію піар!

показати весь коментар
09.10.2025 15:17 Відповісти
Значить скоро кАКлєта відкинеться... Як нічого і не було
показати весь коментар
09.10.2025 15:19 Відповісти
Діло йде до того що цю падлу ЗЕлену,вонючу "Котлету" відмажуть від покарання.
показати весь коментар
09.10.2025 15:24 Відповісти
якась кацапсъка білоруснява света все лізе до моєї жінки в дружбани,
"мо підем кудись, Ніна? - кофею випьємо?"
я за неї.... кофе попью.
показати весь коментар
09.10.2025 15:29 Відповісти
 
 