Суд обрав запобіжний захід Тищенку – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю

Народному депутату Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.

"Відповідне рішення у вівторок 25 червня ухвалив Печерський райсуд столиці, повністю задовольнивши клопотання прокурора", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).

Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.

