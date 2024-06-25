Суд обрав запобіжний захід Тищенку – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю
Народному депутату Миколі Тищенку, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі людини, обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора.
"Відповідне рішення у вівторок 25 червня ухвалив Печерський райсуд столиці, повністю задовольнивши клопотання прокурора", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
Вранці 25 червня ДБР повідомило, що нардеп Микола Тищенко був повідомлений про підозру за фактом подій у Дніпрі 20 червня. У відомстві розповіли, що депутату повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
апеляція, буде цікава.
так шо, серіал 95, продовжує штиріть фанатів 73.
бо дивлячись відео конфлікту ветерана з колєй явно видно, що ветеран трохи перестарався забирати приватне майно у громадянки, за що і був обмежений присутнім поліціонером... коля-котлєта тут постражджале тіло, аж ніяк не агрєсор...
але в країні "вєрховєнства права" всі забули про те що "одіозний" не дорівнює "злочинець"!
якщо вам не подобається ця котлета - це не привід всі його дії звинувачувати в злочинності!
І яке відношення до одіозності має тупий, хамовитий бик?
То, звідки такі сентименти до Колі?
мене вражає як під улюлюканьє наріда сношають Закон в усі отвори, а потім, той самий нарід розповідає тужливі історії, що ніхто не дотримується Законів
Цим цирком наріду просто замилюють очі та відволікають від серйозних проблем
Правохоронні органи повідпускали злодіів ще й з більш серйозними злочинами, а тут тищенко навіть не бився, просто стояв поруч, і таке шоу, а оплата за шоу, буде пізніше, коли тищенко подасть на відшкодування!
якщо правосек сказав не брав по не поверне
чудове мiсто ДНIПРО
"Я их спокойно попросил пройти дальше. Они начали меня снимать и буллить помощницу. Вдруг появился полицейский, которому я сказал: "Пожалуйста, обратите внимание и остановите эту атаку на народного депутата".
Днепр сегодня - самый главный центр всех ботоферм Украины. Там в ботофермах работает более 60 000 людей, - Тищенко в суде
Если в Украине закроют все ботофермы, я сложу мандат. Если в Украине ни одно дерево не упадет без разрешения, я готов сложить мандат, - Тищенко
Откуда у вас информация, что я разбил телефон? Может это неправда, - Тищенко
коля каклета, може, тишком нишком, до сусідів за хлібом та сіллю вибігати.
готівку, що під матрацом, теж заарештували.
Військовому на нулі 1200 у.о., у депутата знаходять мільйони в тумбочці. Люди віддають останнє на донати, депутати кричить, що йому не буде за що жити при повному забезпеченні і з.п. Люди бачать це, бачать добре і бабачи це ****...во багатьох нема бажання рвати за цю країну. А війна отаким як котлета все спише, скажуть на війну пішли лями баксів.
Вони тупо нічого не бояться, їм плювати на все і на всіх. Але вони пишуть закони, щоб інші прості українці за копійки захищали їх лями в тумбочках. І це один, а таких там багато походу.
Ганьба. Точно отакі дуже "бояться" що касапи прийдуть і будуть їх гвалтувати, убивати. Да котлеті тупо плювати, плювати на людей і країну, він у війну береги поплутили в край вже, ботоксна ганьба.
За одну ту тумбочку бабла можна бригаду прокачати залізом і обладнанням дуже сильно, але депутатам більш треба, вони вищі, а бригади збирайте і просіть донатати з людей. Ганьба.
А висновок, якби людина не була військовим, то взагалі все зійшло з рук і нічого б не було котлеті 300%, бо резонанс пішов саме що побили військового.
Я не знаю що робити, я не депутат і для такого треба і знання і вплив і все інше, але чи можна виграти з таким СОЛІТЕРОМ в організмі країни, то питання ... Шкода що ці солітери відчувають повну безкарність. І оці скоти приймають закони для простих, при цьому вони самі по прийнятих законах жити не збирають.
Зазвичай лікарі спочатку витягують солітера з організму, а потім організм з ліками бореться з хворобою, бо з внутрішнім солітером організму може не вистачити ресурсів для перемоги над хворобою, солітер жере дуже багато ресурсів організму.
В США виносять вироки сину діючого президента, оце сила права. І не дай Бог украсти там у держави, навіть пост президента не допоможе.
На здоров'я браслет не впливає?
Бо в підара Князєва електрики нема і браслет шкодить здоров'ю.
(ще б тим суддям пінди дати. Ну нічого, прийде час, розберемось з кацапами...)
Арестттт!!!!
Класне шоу було, дякую всі разом 95-ті ******.
Росходемось, скоро на в ЄС візьмуть)))