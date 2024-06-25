УКР
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Тищенку

тищенко

Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу розглядає слідчий суддя Олексій Соколов.

На засіданні суду присутній Тищенко та його захист.

Також читайте: Тищенку сьогодні-завтра буде обрано запобіжний захід. Проситимуть про цілодобовий домашній арешт, - ДБР

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.

запобіжний захід (536) Тищенко Микола (353) Печерський суд Києва (44)
Топ коментарі
+13
два місяці суворого режиму в Монако!!!
25.06.2024 16:26 Відповісти
25.06.2024 16:26 Відповісти
+7
А хіба його не мають спочатку позбавити цноти недоторканности? Чи зелені вже подумки давно живуть у власній диктатурі.
25.06.2024 16:27 Відповісти
25.06.2024 16:27 Відповісти
+7
"група невідомих": Евеліна Андрієвська, Микола Тищенко, Писаренко Богдан.
25.06.2024 16:44 Відповісти
25.06.2024 16:44 Відповісти
два місяці суворого режиму в Монако!!!
25.06.2024 16:26 Відповісти
25.06.2024 16:26 Відповісти
Таіланд
25.06.2024 16:33 Відповісти
25.06.2024 16:33 Відповісти
нє.. стаття не дотягує...
25.06.2024 16:34 Відповісти
25.06.2024 16:34 Відповісти
Циркова вистава триває-7 років розстрілу,тричі на добу!!))
25.06.2024 16:51 Відповісти
25.06.2024 16:51 Відповісти
А хіба його не мають спочатку позбавити цноти недоторканности? Чи зелені вже подумки давно живуть у власній диктатурі.
25.06.2024 16:27 Відповісти
25.06.2024 16:27 Відповісти
5 рокiв вже як вiдмiнили
25.06.2024 16:36 Відповісти
25.06.2024 16:36 Відповісти
Тю..чого вони ще з цілими мордами тоді й не сидять?
25.06.2024 16:44 Відповісти
25.06.2024 16:44 Відповісти
Немає кому. Половина в окопах, половина на диванах.
25.06.2024 16:50 Відповісти
25.06.2024 16:50 Відповісти
Не 5, а 4, і для затримання депутата має бути все одно дотримано кілька умов і процедур.
25.06.2024 17:54 Відповісти
25.06.2024 17:54 Відповісти
"спочатку позбавити цноти недоторканности"
Він вже був в Таїланді...
25.06.2024 16:38 Відповісти
25.06.2024 16:38 Відповісти
і шо? зелений суд наріже йому в жопі різбу й керамічний запобіжник туди вкрутить?
показати весь коментар
25.06.2024 16:29 Відповісти
А коли його депутатської недоторканості позбавили ?
показати весь коментар
25.06.2024 16:32 Відповісти
А можна одразу на каштан? Навіщо оці зайві маніпуляції?
показати весь коментар
25.06.2024 16:33 Відповісти
Віддати його "Кракен" на перевиховання.
показати весь коментар
25.06.2024 16:34 Відповісти
Та залиште дерева у спокої! Ліхтарів дофіга.
показати весь коментар
25.06.2024 16:45 Відповісти
Ліхтарі пластикові зараз. Може не витримати.
показати весь коментар
25.06.2024 16:51 Відповісти
Стовпи??
показати весь коментар
25.06.2024 17:26 Відповісти
ну да
показати весь коментар
25.06.2024 17:29 Відповісти
На відбудову фортифікацій з однією лопатою.
показати весь коментар
25.06.2024 17:05 Відповісти
А чому навіть на Цензорі немає суми валюти, вилученої у Катлєти? Ще не вирішили скільки він має віддати?
показати весь коментар
25.06.2024 16:38 Відповісти
Там копійки для "картинки". Людям таке подобається.
показати весь коментар
25.06.2024 17:02 Відповісти
Нічого не буде. Через рік вже буде займатись побудовою фортифікацій (попилом бабла на фортифікаціях) на важливому напрямку, як кірюша тімошенко, той що ще рік тому був викинутий за раю (опи) на мороз за покражу гуманітарного шевролє тахо. І що йому? Радник міністра!
показати весь коментар
25.06.2024 16:39 Відповісти
Схоже ця подія - операція прикриття. дЄрмак відволікає увагу суспільства від ПОВНОГО ДЕРІБАНУ бюджету ЗСУ. тищенко чий ? Якої партії ? Хто його втягнув у ВР ? З тих треба спитати напочатку !!! зєлєнскАВО в Раду тягнув "титушКА", щоб лякати депутатів. І своїх, і чужих.
показати весь коментар
25.06.2024 18:09 Відповісти
Речистий Буданов проковтнув язик. А мова іде про його підлеглого, нехай навіть бувшого.
показати весь коментар
25.06.2024 16:40 Відповісти
Буданов вже розписує ручку, щоб підписати документ на виїзд Тищенка за кордон.
показати весь коментар
25.06.2024 17:04 Відповісти
"група невідомих": Евеліна Андрієвська, Микола Тищенко, Писаренко Богдан.
показати весь коментар
25.06.2024 16:44 Відповісти
Сергій Савченко
показати весь коментар
25.06.2024 17:05 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 17:07 Відповісти
Для поліцїї це вже дуже занадто.
показати весь коментар
25.06.2024 17:51 Відповісти
Значить, "суд" в долі.
показати весь коментар
25.06.2024 16:58 Відповісти
Обирай не обирай,
сам себе не відкупай
показати весь коментар
25.06.2024 17:00 Відповісти
цікаво в нас окрім того Печерського "суду" є якись інший? Сам злочин був скоєн в Дніпрі ну то й судити мають там а не де "зручно" прокурорам та їх "підсудним"
показати весь коментар
25.06.2024 17:02 Відповісти
Скоріше, Колян-котлета обирає запобіжний захід печерському райсуду.
Телефони вже перегрілися.
показати весь коментар
25.06.2024 17:13 Відповісти
Балаган , как и с беней. Они по другому не могут.
показати весь коментар
25.06.2024 17:18 Відповісти
Яка партія - такі й депутати. тищенко або безУмна - це два чобота пара ! Тільки різних розмірів. І якості !
показати весь коментар
25.06.2024 18:04 Відповісти
Ну если Печерский суд, то это серьезно, теперь Тищенко мелочью не отделается. Придется отслюнявить не по детски
показати весь коментар
25.06.2024 18:27 Відповісти
Скажіть будь даска ось цей покидьок і бандит дмитрук який побив військового вже сидить? Ось так само буде і з бандитом "каклєтою" - "криша" в них дуже серйозна!!!
показати весь коментар
25.06.2024 18:36 Відповісти
Суддя вже вибачився, прокурори долизують Колі сраку.
показати весь коментар
25.06.2024 20:00 Відповісти
Тищенко дограэця що отправлять його послом кудись в Іспанію
показати весь коментар
25.06.2024 20:19 Відповісти
Ще мабуть як мінімум 50 років Україні вигрібати оце лайно. Допоки усі как лети не повиздихають природним шляхом. Хотілося б звісно швидше
показати весь коментар
25.06.2024 21:03 Відповісти
 
 