Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід Тищенку

Наразі Печерський районний суд Києва обирає запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку, який підозрюється у незаконному позбавленні волі колишнього військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу розглядає слідчий суддя Олексій Соколов.

На засіданні суду присутній Тищенко та його захист.

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.