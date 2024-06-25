УКР
Тищенко отримав підозру за фактом подій у Дніпрі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Генеральним прокурором повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Конфлікт у Дніпрі

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейського, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

Клопотання щодо обрання запобіжного заходу

Також повідомляється, що Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України.

Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюється ДБР.

Прізвища нардепа Офіс генпрокурора не називає.

Тищенко отримав підозру
Тищенко отримав підозру
Тищенко отримав підозру

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побиття добровольця Krakenа Павлова у Дніпрі: Поліція Києва підтвердила присутність свого співробітника і призначила службове розслідування

Що кажуть у ДБР?

За даними ДБР, повідомлено про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у Дніпрі.

Обшук у Тищенка
Обшук у Тищенка
Обшук у Тищенка
Обшук у Тищенка
Обшук у Тищенка
Обшук у Тищенка
Обшук у Тищенка

Що передувало?

20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Також дивіться: Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

Автор: 

Тищенко Микола (353) підозра (854)
Топ коментарі
+41
Показуха
показати весь коментар
25.06.2024 08:42 Відповісти
+35
показати весь коментар
25.06.2024 08:50 Відповісти
+31
З ними ще був депутат регіанал з Полтавщини.
показати весь коментар
25.06.2024 08:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
показати весь коментар
25.06.2024 11:25 Відповісти
"котлєта"на Таїсію Повалій перетворився.
показати весь коментар
25.06.2024 09:45 Відповісти
такое жо
показати весь коментар
25.06.2024 09:57 Відповісти
..а нічо так "каклєти" на кишенькові витрати у Колі.. по сусєкам насосав?
показати весь коментар
25.06.2024 10:01 Відповісти
Чергова показуха від зеленого шобла. Як завжди діло або не дійде до суду або розвалиться у самому суді коли всі підзабудуть тему.

До речі, а чому досі не звільнено керівництво ГУНП м. Дніпра та області? У вас по центру міста цілий день "гуляє" група озброєних людей у камуфляжі без розпізнавальних знаків, а поліція робить вигляд що все окей. Чи поліцаям не до того: всі зайняті відловом людей, щоб самим на війну не їхати?
показати весь коментар
25.06.2024 10:02 Відповісти
Дело не в "мусоре' (почему один???). А вот Каклету нужно на повторный фарш
показати весь коментар
25.06.2024 10:11 Відповісти
Неужели это реально сговор Татарова против Ермака и Татаров сожрет последнего?
показати весь коментар
25.06.2024 10:37 Відповісти
Где-то неделю-две назад читал что в ОПе противостояние. Может все что сейчас идет это началось сведение счетов и Тищенко удобно попал. Если так, то ждем пока рассеется дым.
показати весь коментар
25.06.2024 10:39 Відповісти
Скоріше за все, підозрою і обмежаться.
показати весь коментар
25.06.2024 10:42 Відповісти
терміново відправити для відбуття покарання у батальйон Монако
показати весь коментар
25.06.2024 10:58 Відповісти
худспова показуха, як завжди від "зєльоні?
показати весь коментар
25.06.2024 11:03 Відповісти
Шоу для дебілів продовжується. Він віджимав бізнес, і коллцентри і тому числі, під прикриттям ОПи. Ніякого суттєвого покарання він не понесе. Буде чергова ржачка над дебілами, як і всі ці "відкриті розслідування проти своїх же колег по дерибану бюджетних грошей. Когось за ці 5 років посадили???
показати весь коментар
25.06.2024 11:17 Відповісти
о чергова серія сіткому під'їхала)
Думаю споживачам гавноШмарафону зайде
показати весь коментар
25.06.2024 11:20 Відповісти
Хто голосував за цього підараса? Є такі? Такиз немає, але є багато таких хто голосував за Zєльонського. Отримали Zєльонського, отримали і таких як цей підарас.
показати весь коментар
25.06.2024 11:56 Відповісти
Це ж звідки в колі катлети стількі "котлет грошей"
показати весь коментар
25.06.2024 12:29 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 13:55 Відповісти
Люди зберігають гроші в сейфі, а "мітбол" в подарунковій коробці. Цим все сказано.
показати весь коментар
25.06.2024 16:55 Відповісти
Домашній арешт? Показуха, щоб нарід заспокоїти
показати весь коментар
25.06.2024 17:41 Відповісти
Кіна не буде, расходімся. Все, шо в Колі Каклєти знайшли вказано у його дєкларації. Он же нє лох какой, незаконні гроші вдома тримать. У нього офшори
показати весь коментар
25.06.2024 17:50 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 18:32 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 18:33 Відповісти
Б...ь, ціла держава нічого не може зробити з одним гав..м.
показати весь коментар
25.06.2024 19:39 Відповісти
Держава на сьогодні , те шо вибрало суспільство...цирк з 🤡 на дроті
показати весь коментар
25.06.2024 20:00 Відповісти
"девятка" крышует колцентры. "девяктку" крышует коекто ооочень крутой.
показати весь коментар
26.06.2024 03:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 