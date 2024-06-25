УКР
Тищенку сьогодні-завтра буде обрано запобіжний захід. Проситимуть про цілодобовий домашній арешт, - ДБР

Тищенку можуть обрати запобіжний захід найближчим часом

Суд обере запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку вже найближчим часом.

Про це заявила в ефірі Київ24 радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.

"Нардепу, швидше за все, найближчими днями, сподіваюсь, це трапиться сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Ви знаєте, що сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт", - зазначила вона.

Дивіться: Тищенко під час процесуальних дій умисно розбив свій телефон. ВIДЕО

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.

Також читайте: Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

Автор: 

домашній арешт (202) запобіжний захід (536) ДБР (3704) Тищенко Микола (353)
Топ коментарі
+14
Цілодобовий домашній арешт-електронний браслет-"тіхонєчко в лєс"-повна тиша.
Схема відпрацьована, гуппі схавають...
показати весь коментар
25.06.2024 12:32 Відповісти
+11
Не для цього мама таку квіточку ростила. Соплі будуть жувати десь рік, а потім усе забудеться. Ще й компенсацію отримає
показати весь коментар
25.06.2024 12:36 Відповісти
+9
С чего бы? Котлета, как и Безумная, являются очень нужными для власти пешками, которые весьма охотно принимают на себя весь народный хейт. В то же время о тех, кто посадил Червинского, вообще никто не вспоминает, как будто их и не существует.
показати весь коментар
25.06.2024 12:55 Відповісти
Так-так, цілодобовий арешт і ніяк інакше... бажано через разстрєляніє 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
25.06.2024 12:30 Відповісти
Завтра буде за кордоном
показати весь коментар
25.06.2024 12:31 Відповісти
Так, це оу для лохів! Цим цирком замилюють людям очі та відволікають від серйозних проблем
Новина із розряду новин Діскавері: спіймали - показали - відпустили....
Повідпускали злодіів ще з більш серйозними злочинами, а тут він навіть сам не бився, просто стояв!
показати весь коментар
25.06.2024 14:39 Відповісти
Чому саме завтра, можливо після завтра, а точніше тоді коли йому це буде потрібно.
показати весь коментар
25.06.2024 13:33 Відповісти
Зламати таку схему можна єдиним способом - саджати суддів, котрі відпускають цих покидьків.
показати весь коментар
25.06.2024 12:49 Відповісти
Моцна циркова программа зеленої влади в головній ролі Тищенко за кадром Ермак та вся гопкомпанія едина серія без дублю з назвою для лоха і дома посиджу поки гавкають а там повернусь до старого
показати весь коментар
25.06.2024 12:32 Відповісти
А решта підорів?!!
показати весь коментар
25.06.2024 12:33 Відповісти
Коля, ти реально встряв, і галасу наробив, і верховному треба дух народний підняти, типу "партія з народом", і США з ЄС показати, як тут із корупцією борються...

Тепер щонайменше рік можна буде спокійно красти і на всі запити твоє фото слати "сумно жуючого котлетку на домашньому арешті"
показати весь коментар
25.06.2024 12:34 Відповісти
Як оберуть ''запобіжника'' так і відпустять. Ще й скажуть не винен, і компенсацію виплатять. А тоді до нього ''і на кривій кобилі не під'їдеш''.
показати весь коментар
25.06.2024 12:35 Відповісти
Всрата показуха
показати весь коментар
25.06.2024 12:37 Відповісти
Всипать єму тисячу котлєт.
показати весь коментар
25.06.2024 12:37 Відповісти
Прокурор буде просити цілодобовий,але ж суддя не звір, тому дасть тільки нічний домашній арешт.
показати весь коментар
25.06.2024 12:38 Відповісти
...від збору дані, я так розумію, його не звільнили?
Може тому за викрадення людини проситимуть домашній арест? Бо за викрадення батону ковбаси і хоіба садять в сізо.
показати весь коментар
25.06.2024 12:43 Відповісти
З таким дібілом договорюватись собі дорожче вийде , тим більше показали нажите непосильним трудом .
показати весь коментар
25.06.2024 12:52 Відповісти
То його ще не запакували...

І не запакують.
Напевне, максимум що - "особисте зобов'язання".
показати весь коментар
25.06.2024 12:39 Відповісти
Лопатою його по плечах! І не дивитися чи дихає!
показати весь коментар
25.06.2024 12:40 Відповісти
Буде дома з Евеліною страждати ...
показати весь коментар
25.06.2024 12:40 Відповісти
Писали, що її теж вже "підозрюють"
показати весь коментар
25.06.2024 12:46 Відповісти
У чому?У занадто частих "відсосах" шефу?
показати весь коментар
25.06.2024 13:33 Відповісти
Не покине ж вона "папіка" напризволяще у скрутну хвилину, як мінімум 7 років разом...
Пам'ятаєте, як свого часу вчинили подруги декабристів?
показати весь коментар
25.06.2024 13:40 Відповісти
Что,как декабристка поедет за ним в сибирь? Поможет тащить чемоданы с ворованными деньгами?
показати весь коментар
25.06.2024 14:04 Відповісти
Заяву зробили, підозру отримав і що? Він "обранець депутат" на тому все і стане, потім тихенько у ліс
показати весь коментар
25.06.2024 12:42 Відповісти
Такого кадра з ботексом можуть ніжно прийняти на зоні.
показати весь коментар
25.06.2024 12:42 Відповісти
Очевидне неймовірне .
показати весь коментар
25.06.2024 12:43 Відповісти
Цирк. Головне, що ДБР-івці при "обшуці" не забули зняти взуття. Нічого не нагадує?
показати весь коментар
25.06.2024 12:44 Відповісти
он, з судді зняли браслет, бо світла нема.
так і для коляна каклєти.
який, в сраку, домашній арешт, як що контролю нема?
як що, у всі уха кажуть, що от от, когось заарештують, то це прямий натяк: біжи, у тебе два дні!
так що, кум куму, око не виклює!
кум для кума всьо порєшає!
показати весь коментар
25.06.2024 12:46 Відповісти
"Лед тронулся, господа присяжные заседатели" (с)
показати весь коментар
25.06.2024 12:46 Відповісти
Никогда такого не было, и вот, опять
показати весь коментар
25.06.2024 12:46 Відповісти
зійдуться гдє та па сірідінє з нічним арештом чи поруками в лиці безкутної.
цирк для зебілів триває
показати весь коментар
25.06.2024 12:50 Відповісти
тюфтеле дают время ******** в тайланды
показати весь коментар
25.06.2024 12:53 Відповісти
А може на фронт?
Форма в нього вже є!
показати весь коментар
25.06.2024 12:53 Відповісти
І в його ж "броніку",якого він намагався всучити ЗСУ.
https://www.slidstvo.info/news/nardep-mykola-tyshhenko-podaruvav-stolychnym-zahysnykam-neyakisni-************/
показати весь коментар
25.06.2024 13:37 Відповісти
Нарвався? - а такого крутелика клеів
показати весь коментар
25.06.2024 12:57 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 12:57 Відповісти
Розігрується чкргова ЗЕклоунада для ЛОХторату! Скромне питання а ось оцей любитель "рузьке міра" бандит дмитрук вже поніс якесь покарання за побиття військового?
показати весь коментар
25.06.2024 12:58 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 12:59 Відповісти
реклама задницы тищенко прошла ранее, зеки ждут))))
показати весь коментар
25.06.2024 13:04 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 13:09 Відповісти
Якщо вірити картинці, виходу немає
показати весь коментар
25.06.2024 13:22 Відповісти
И что ему инкриминируют? Создание преступной,вооруженной,группировки включающей в себя коррумпированных должностных лиц,нападавшей на мирных граждан с применением физической силы и угрозой оружием с целью публичного унижения там есть?
показати весь коментар
25.06.2024 13:11 Відповісти
Пять лет домашнего ареста с сохранением з/п.
показати весь коментар
25.06.2024 13:18 Відповісти
Виглядає, як кончений алкаш
Коля хоч побухає спокійно перед смертю. Хлопці-побратими цього покидька обов'язково приберуть, щоб не засмічувало нашу святу землю.
показати весь коментар
25.06.2024 13:23 Відповісти
*хлопці-побратими з Кракен
показати весь коментар
25.06.2024 13:25 Відповісти
Угу. Обере. Поза всяким сумнівом. Тільки заочно.
І так само заочно Коля Катлєта і сидітиме. Десь у віллі на Лазуровому Побережжі.
показати весь коментар
25.06.2024 13:24 Відповісти
Хто голосував за цього підараса? Є такі? Таки[ немає, але є багато таких хто голосував за Zєльонського. Отримали Zєльонського, отримали і таких як цей підарас.
показати весь коментар
25.06.2024 13:32 Відповісти
Святошинський район Києва за Тищенка!
показати весь коментар
25.06.2024 13:34 Відповісти
от моего дома 100 метров его приемная в парке на борщаге,избушка из кирпича,ниразу открытая не была)))
показати весь коментар
25.06.2024 13:49 Відповісти
Підарешт домашній, вєлюровий
показати весь коментар
25.06.2024 13:32 Відповісти
Страшне за своєю жорстокістю покарання могли б обмежитись домашнім арештом з 03:00 до 07:00
показати весь коментар
25.06.2024 13:33 Відповісти
Досить уже один поперед одного придумувати йому страшну кару.Досить з 3:00 до 5:00 (кінець комедантської години).Судячи з того як завзято він розбивав свій телефон-перешкоджати слідству у нього і в думках не було.Хай і далі ходить на роботу в Раду і придумує нам нові закони.
показати весь коментар
25.06.2024 13:52 Відповісти
під час відключення світла
електронний браслет не діє
І прокурорські і судді це знають
Тож зе схема для 73% мудрого наріда
За тиждень миколка-підаравоз
буде вже в Тайланді
а журналісти будуть заробляти
на написанні гнівних статеєк
показати весь коментар
25.06.2024 13:48 Відповісти
Підпишіть петицію про зняття депутатства з цього підора
https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/12331
показати весь коментар
25.06.2024 13:55 Відповісти
Поставте йому клізму пляшкою. 24/7
показати весь коментар
25.06.2024 14:10 Відповісти
дивлюся суд, *******... ааа, це імпровізована котлетою пресуха...
показати весь коментар
25.06.2024 14:54 Відповісти
 
 