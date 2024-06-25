Тищенку сьогодні-завтра буде обрано запобіжний захід. Проситимуть про цілодобовий домашній арешт, - ДБР
Суд обере запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку вже найближчим часом.
Про це заявила в ефірі Київ24 радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.
"Нардепу, швидше за все, найближчими днями, сподіваюсь, це трапиться сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Ви знаєте, що сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт", - зазначила вона.
Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.
25 червня нардепу було повідомлено про підозру.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Новина із розряду новин Діскавері: спіймали - показали - відпустили....
Повідпускали злодіів ще з більш серйозними злочинами, а тут він навіть сам не бився, просто стояв!
Схема відпрацьована, гуппі схавають...
Тепер щонайменше рік можна буде спокійно красти і на всі запити твоє фото слати "сумно жуючого котлетку на домашньому арешті"
Може тому за викрадення людини проситимуть домашній арест? Бо за викрадення батону ковбаси і хоіба садять в сізо.
І не запакують.
Напевне, максимум що - "особисте зобов'язання".
Пам'ятаєте, як свого часу вчинили подруги декабристів?
так і для коляна каклєти.
який, в сраку, домашній арешт, як що контролю нема?
як що, у всі уха кажуть, що от от, когось заарештують, то це прямий натяк: біжи, у тебе два дні!
так що, кум куму, око не виклює!
кум для кума всьо порєшає!
цирк для зебілів триває
Форма в нього вже є!
https://www.slidstvo.info/news/nardep-mykola-tyshhenko-podaruvav-stolychnym-zahysnykam-neyakisni-************/
Коля хоч побухає спокійно перед смертю. Хлопці-побратими цього покидька обов'язково приберуть, щоб не засмічувало нашу святу землю.
І так само заочно Коля Катлєта і сидітиме. Десь у віллі на Лазуровому Побережжі.
електронний браслет не діє
І прокурорські і судді це знають
Тож зе схема для 73% мудрого наріда
За тиждень миколка-підаравоз
буде вже в Тайланді
а журналісти будуть заробляти
на написанні гнівних статеєк
https://itd.rada.gov.ua/services/petition/index/12331