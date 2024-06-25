Тищенку сьогодні-завтра буде обрано запобіжний захід. Проситимуть про цілодобовий домашній арешт, - ДБР

Суд обере запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку вже найближчим часом.

Про це заявила в ефірі Київ24 радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, передає Цензор.НЕТ.

"Нардепу, швидше за все, найближчими днями, сподіваюсь, це трапиться сьогодні-завтра, оберуть запобіжний захід. Ви знаєте, що сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт", - зазначила вона.

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.

