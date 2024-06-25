Тищенко під час процесуальних дій умисно розбив свій телефон. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис із фрагментом процесуальних дій під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі слідчий звинувачує Тищенка у тому, що той відмовляється називати своє прізвище. Також на записі чути удари об стіл, за яким сидить нардеп. Ймовірно, Тищенко розбиває свій телефон, щоб не надавати його як речовий доказ.
Нагадаємо, що Генеральним прокурором України повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).
За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.
При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.
Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насіров,микитась, паша мерседес, богуслаєв, Коломойський,де вони,що вони і так далі
плата телефона, на 99,9%, "згадає все", якщо справу вестимуть не портновські татар-овці..
Елехторат просто не пойме і не простить такого 🤣
Звісно з фсб, з фсб всі повязані в україні можновладці - від олігархів і до судей з високими політиками і чиновниками.
Не хвилюйтесь все вони там відновлять.. за бажанням.
У них зазначається, що Тищенко був бригадиром у банді, яка займалася гральним бізнесом, відмиванням грошей і рекетом
Москаль показав витяг з архівів управління боротьби з організованою злочинністю про минулу діяльність нардепа "слуги" Миколи Тищенка.
У них зазначається, що Тищенко був бригадиром у банді, яка займалася гральним бізнесом, відмиванням грошей, рекетом і кримінальними розбірками.
Дивіться, УБОЗ ліквідували, але архіви не горять. Ось у базі даних є витяг про київську банду "Савлохова", яка займалася гральним бізнесом, відмиванням грошей, рекетом, кримінальними розбірками і тіньовою економікою.
Бригадиром цієї банди був Тищенко Микола, прізвисько КОЛЯ ОБОЛОНСЬКИЙ.
У мене є багато знайомих, які у ті часи займалися підприємницькою діяльністю - він приходив і "обілечував", - розповів ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.
https://www.5.ua/polityka/moskal-zachytav-arkhivni-dani-uboz-pro-bandytsku-diialnist-sluhy-tyshchenka-ekskliuzyv-256356.html
Його місце за гратами!
А також повинні відповісти ті хто протягнув бандита у Раду.
Чи ЗЄ та Єрмак не знали, яка біографія у Тищенка?
Чи їм такі й потрібні були?