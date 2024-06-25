Тищенко під час процесуальних дій умисно розбив свій телефон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом процесуальних дій під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі слідчий звинувачує Тищенка у тому, що той відмовляється називати своє прізвище. Також на записі чути удари об стіл, за яким сидить нардеп. Ймовірно, Тищенко розбиває свій телефон, щоб не надавати його як речовий доказ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

Нагадаємо, що Генеральним прокурором України повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО