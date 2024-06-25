УКР
Тищенко під час процесуальних дій умисно розбив свій телефон. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис із фрагментом процесуальних дій під час обшуку у помешканні народного депутата Миколи Тищенка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі слідчий звинувачує Тищенка у тому, що той відмовляється називати своє прізвище. Також на записі чути удари об стіл, за яким сидить нардеп. Ймовірно, Тищенко розбиває свій телефон, щоб не надавати його як  речовий доказ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейського Писаренка, який брав участь в інциденті з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка у Дніпрі, звільнили зі служби, - ЗМІ

Нагадаємо, що Генеральним прокурором України повідомлено про підозру чинному народному депутату України за фактом незаконного позбавлення волі людини (ч. 2 ст. 146 КК України).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесних ушкоджень та незаконно утримували протягом певного часу.

Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тищенка не бентежить, що його помічниця внесена у "Миротворець" і літала на концерт Лепса в Крим: А що тут такого? Це заборонено десь законом?. ВIДЕО

обшук (2019) ДБР (3704) Тищенко Микола (353)
+45
показати весь коментар
25.06.2024 11:22
+42
Ох і дебільна істота... Обрали депутангів, зелебобіки? От такі Каклєти тупі та Безмозглі приймають закони, за якими ви маєте жити - подобається?!?!
показати весь коментар
25.06.2024 11:20
+29
Не врятує. Дані можна буде витягти.
показати весь коментар
25.06.2024 11:17
А шо такое?Зато не лицемерит.Во время исполнения гимна все положили руку на сердце,а Коля держится за самое дорогое-за кошелек.
показати весь коментар
25.06.2024 13:12
Во тупой, в телефоне надо просто заменить аккумулятор и дисплей - и скачивай оттуда все данные.. А за умышленное повреждение вещественных доказательств ему ещё добавят срок..
показати весь коментар
25.06.2024 11:55
Та він той закон мав в ...носі... після обрання запобіжним заходом цілодобовий домашній арешт, він уже гуляє в одному з ресторанів Києва. Гадаєте, що дійде до суду і реального строку- до циганки не треба ходити, щоб сказати , що ніякого покарання не буде таким свиням, доки сидять на банковій дєрьмаки, татарови безуглі та їм подібні...от навибирали на свою ж голову...
показати весь коментар
26.06.2024 11:02
Скорее всего попьет чайку и..... Слишком уж много внимания привлек
показати весь коментар
25.06.2024 11:57
Найдуть деуілька десятків мільйонів доларів в різних активах, по викликають на декілька засідань, може навіть дадуть домашній арешт,і все закінчиться,так само як
Насіров,микитась, паша мерседес, богуслаєв, Коломойський,де вони,що вони і так далі
показати весь коментар
25.06.2024 11:58
Скоріш за все піде по стопам Трубіцина, але в Таїланд.
показати весь коментар
25.06.2024 12:07
Він звичайно поділиться грошима з ким треба, але нахабну антиукраїнську діяльність припинить. Це вже хоч щось.
показати весь коментар
25.06.2024 11:58
Коля намагався свою голову зламати але промазав і дісталося екрану телефона..
плата телефона, на 99,9%, "згадає все", якщо справу вестимуть не портновські татар-овці..
показати весь коментар
25.06.2024 11:59
Коли тупа мавпа невиконує елементарні прохання це є шизофренія. А після побаченого все що робить це тупе гівно це є лице влади ЗЕ. Якось так
показати весь коментар
25.06.2024 12:41
Прикидываю як гордятся его избиратели,это ведь они делегировали от своего имени,это они дали ему право и возможность быковать.Каков нарит таки и слуги,фуле вы хотите.
показати весь коментар
25.06.2024 12:47
Как-как(говорят)... - Тепер тре голосувати за Бойко, "толкова" людина.
показати весь коментар
25.06.2024 13:25
Глядя на все это в Европе и НАТО только и мечтают видеть у себя бычье,жлобье,совкодрочеров,там у них с этим бооольщая проблема.
показати весь коментар
25.06.2024 12:51
А губастую помощницу что не задержали,или она уже в моцкве? В рабочий,оплаченный налогоплательщиком, час лазила по Днепру и снимала на личный телефон обстановку на улицах города,что не записано в ее служебных обязанностях и командировочном удостоверении,чисто растрата бюджетных средств.
показати весь коментар
25.06.2024 12:59
Партія зелених слуг створювалась поспіхом, загалом за керівництва всього цього шапіто бородатой бабушкі. Тому серед них можна зустріти й таку екзотику як садівники з конче заспи, манекюрниці, вигульщики собак з тієї самої кончі, само- собою персональні водії та охоронці ,тому і ресторатори- катлєти тут в масть.
показати весь коментар
25.06.2024 13:15
набирали не кого попало, це неправда, набирали лояльних до Зе клоуна і тих кого можна шантажувати по самі вуха, а цев основному особи з кримінальним минулим, той же Тищенко в свій час торгував героїном і був відомим у кримінальних кругах і серед МВС.
показати весь коментар
25.06.2024 13:41
Нічого йому небуде - найгірше покарання це втече за кордон. Більш імовірно пожурять і відпустять посидить під "домашнім арештом" як паша мерседес і всі забудуть.
показати весь коментар
25.06.2024 13:20
Ну не скажіть...Тут арифметика проста - чим менше в "котлети",тим більше у Зєлі...Тому імовірно Зєля трохи розгрузиться і підкине "котлєті" трохи спільного лайна...
показати весь коментар
25.06.2024 15:48
Та що ви причепились до Колі котлєти, мабуть він звичайне гей відео зі своєю участю знищував.
Елехторат просто не пойме і не простить такого 🤣
показати весь коментар
25.06.2024 13:38
Скорее попытался уничтожить доказательства его общения с куратором из ФСБ...
показати весь коментар
25.06.2024 14:09
З гумором бачу проблема.
Звісно з фсб, з фсб всі повязані в україні можновладці - від олігархів і до судей з високими політиками і чиновниками.
показати весь коментар
25.06.2024 18:14
Здоровому бугаю пиар, куярит айфоны об стол, война ни война ему пох ,как и остальным его круга...Кули говорить ,противно слышать фразу, Слуга народа, просто под*** для народа...
показати весь коментар
25.06.2024 13:46
Проблема не в партії, не колі тищенко, і навіть не у Зеленському. Проблема в людях які їх обирають, і будуть дальше оберати не усвідомлюючи наслідки своїх дій.
показати весь коментар
25.06.2024 14:02
Попытался уничтожить доказательства его общения с куратором из ФСБ...
показати весь коментар
25.06.2024 14:08
ну и лошара котлетная................................в кащенко ***** сдать для опытов......................
показати весь коментар
25.06.2024 14:30
І що він розбив? Захисне скло екрану? Так пам'ять уціліла і сім-карта також, окрім того що сбу чи дбр може запросити у оператора усі вхідні-вихідні дзвінки. Психанув коля, дуже психанув, але дурне, воно і в Африці дурне
показати весь коментар
25.06.2024 14:47
То айфон скоріше за все з флеш пам'ятю.
показати весь коментар
25.06.2024 18:15
люди, зрозумійте - таких як коля тільки нищити.
показати весь коментар
25.06.2024 17:23
Кракену бы с этим пдром показательно разобраться. было бы здорово.
показати весь коментар
25.06.2024 18:43
дивно. А чому вони не дали йому змоги спалити свої телефони? ну, щоб точно вже не було змоги вилучити будь-яку інформацію.
показати весь коментар
25.06.2024 18:47
З'їсти..
Не хвилюйтесь все вони там відновлять.. за бажанням.
показати весь коментар
25.06.2024 21:52
Отаких имбецилів скотів вова зеленський собі набирав.. а його начальник Єрмак - в кумовья...
показати весь коментар
25.06.2024 20:10
Як же усе перевернулось для каклєти...
показати весь коментар
25.06.2024 21:48
от молодець, смекалистый.
показати весь коментар
26.06.2024 04:09
показати весь коментар
26.06.2024 04:53
МОСКАЛЬ ЗАЧИТАВ АРХІВНІ ДАНІ УБОЗ ПРО БАНДИТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ "СЛУГИ" ТИЩЕНКА - ЕКСКЛЮЗИВ

У них зазначається, що Тищенко був бригадиром у банді, яка займалася гральним бізнесом, відмиванням грошей і рекетом

Москаль показав витяг з архівів управління боротьби з організованою злочинністю про минулу діяльність нардепа "слуги" Миколи Тищенка.

У них зазначається, що Тищенко був бригадиром у банді, яка займалася гральним бізнесом, відмиванням грошей, рекетом і кримінальними розбірками.
показати весь коментар
26.06.2024 11:07
"Ну хто не знає, хто такий Коля Тищенко?
Дивіться, УБОЗ ліквідували, але архіви не горять. Ось у базі даних є витяг про київську банду "Савлохова", яка займалася гральним бізнесом, відмиванням грошей, рекетом, кримінальними розбірками і тіньовою економікою.

Бригадиром цієї банди був Тищенко Микола, прізвисько КОЛЯ ОБОЛОНСЬКИЙ.

У мене є багато знайомих, які у ті часи займалися підприємницькою діяльністю - він приходив і "обілечував", - розповів ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

https://www.5.ua/polityka/moskal-zachytav-arkhivni-dani-uboz-pro-bandytsku-diialnist-sluhy-tyshchenka-ekskliuzyv-256356.html
показати весь коментар
26.06.2024 11:09 Відповісти
У той час хтось "відмазав" Тищенка від криміналу, але в кінці кінців він повинен відповісти за все .

Його місце за гратами!

А також повинні відповісти ті хто протягнув бандита у Раду.

Чи ЗЄ та Єрмак не знали, яка біографія у Тищенка?

Чи їм такі й потрібні були?
показати весь коментар
26.06.2024 11:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 