Телефон, який розбив Тищенко, відправлять на експертизу, - ДБР

Слідство зможе отримати інформацію із телефона Миколи Тищенка, який він розбив під час слідчих дій.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі Київ24, передає Цензор.НЕТ.

"Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що на сьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству в ході розслідування", - зазначила вона.

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.

У мережі також було опубліковано відео, на якому Тищенко під час слідчих дій умисно розбив свій телефон.

