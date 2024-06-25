УКР
Телефон, який розбив Тищенко, відправлять на експертизу, - ДБР

Тищенко розбив телефон

Слідство зможе отримати інформацію із телефона Миколи Тищенка, який він розбив під час слідчих дій.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі Київ24, передає Цензор.НЕТ.

"Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що на сьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству в ході розслідування", - зазначила вона.

Нагадаємо,20 червня у місті Дніпро група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова (Син), коли той гуляв із дитиною. На кадрах видно що до цього причетна нібито охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

У скандальному відео з Дніпра, на якому охорона нардепа Миколи Тищенка напала на колишнього військового та незаконно його утримувала, також фігурувала помічниця парламентарія Евеліна Андрієвська.

25 червня нардепу було повідомлено про підозру.

У мережі також було опубліковано відео, на якому Тищенко під час слідчих дій умисно розбив свій телефон.

Читайте: Тищенку сьогодні-завтра буде обрано запобіжний захід. Проситимуть про цілодобовий домашній арешт, - ДБР

ДБР (3704) Тищенко Микола (353)
+12
Спочатку дали змогу цій фрікадельці розбити
свій телефон , а наразі будуть намагатися щось відтворити 🤣🤣🤣
25.06.2024 13:46 Відповісти
+8
Це абсолютна впевненість у своїй безкарності. А телефон гепнув, то таке - для шоу та перестраховки.
25.06.2024 13:49 Відповісти
+7
Подушатал Коля больших пацанов своими выходками. Сделают из него жертвенного барана. На фоне беспредела, в стане бушующего, хоть маленьктй плюс себе в глазах граждан заработать.
25.06.2024 13:49 Відповісти
табло катлєти не робилось? Жаль...
25.06.2024 13:42 Відповісти
Орест Лютий - Котлети з онука (кліп)

https://youtu.be/hoKTWgkMqrY

25.06.2024 13:46 Відповісти
25.06.2024 14:36 Відповісти
вумний нарід вибрав організований злочин до влади..
так що злодіям у владі не потрібно було вчити феню..
вони її вже знали..
25.06.2024 14:49 Відповісти
слуги повинні бути в конюшні, та гній викидати,..
а не з мобілами, та з амбалами, по вулиці ходити..
25.06.2024 13:43 Відповісти
Думаю, якщо слугам поручити в конюшні гній вичищати, то коні будуть по вуха в лайні.
25.06.2024 13:58 Відповісти
за не виконання своїх прямих обов'зків - слугам по вухам..
взагалі, навіщо тоді такі слуги?
25.06.2024 14:05 Відповісти
а ще пів конюшні згорить..
25.06.2024 14:47 Відповісти
В ДБР? Серьезно?
Можно даже не сомневаться, что Татаров постарается: "К сожалению, данные с телефона восстановить не удалось".
25.06.2024 13:44 Відповісти
Поменяют экранчик, потом скажут ой а это айфон, а разблокировать может только владелец. А владелец почему то не хочет....
Через некоторое время, вернут котлете отремонтированный телефон
25.06.2024 14:19 Відповісти
25.06.2024 13:46 Відповісти
хто сказав, що саме, свій приватний телефон? колян каклєта, розбив якийсь телефон. причому, ніхто йому не заважав.
25.06.2024 13:55 Відповісти
Коля каКлєта розбити міг тільки дисплей телефона. А вся інфа там збереглася. Достатньо його підключити до ПК і скачати всю інфу не тільки, що зберігається в пам'яті телефона, а і з хмари.
25.06.2024 14:28 Відповісти
вангую: відтворити інфу не зможуть...і це логічно, бо не давали б розбити
25.06.2024 23:21 Відповісти
Каким же нужно быть идиотом, чтобы вляпавшись в скандал и находясь под "общественным наблюдением", держать в личном телефоне компрометирующие тебя материалы..Просто умственно отсталые подонки. Как можно было выбрать это??
25.06.2024 13:47 Відповісти
25.06.2024 13:49 Відповісти
Вони себе почувають власниками життя, вони пишуть закони для інших, а не для себе, вони на 300% впевнені в своїй безкарності і БРОНІ. От і вся історія.

Телефон можна відновити, якщо там не лопнув чіп, пам'яті, але зламати його дуже тяжко зазвичай і ламається таке одним з останніх.
25.06.2024 14:00 Відповісти
Я вже запарівся купляти попкорн ))) але вважаю що шапіто трохі погомонить та затихне 😕
25.06.2024 13:48 Відповісти
А ще поприкалюються з Катлєткіна.
25.06.2024 14:41 Відповісти
25.06.2024 13:49 Відповісти
песда тобі Коклетоїд
25.06.2024 13:51 Відповісти
хааа...
нова серія, від 95 кварталу.
колян каклєта, на камеру, розбиває якийсь лівий телефон, який відправлять на експертизу.
а свій, приватний, звісно, залишиться у нього.
****, як же задовбала, вся ця, люта хєрня!
25.06.2024 13:53 Відповісти
Може його зливають, щоб зняти суспільну напругу, бо інтернет тільки розганяється. Підловили і тепер його будуть жарити привселюдно, бо зам'яти таке дуже тяжко і він вже всіх задовбав. Або зробили шоу, щоб відволікти увагу. Політика вона така.
25.06.2024 14:02 Відповісти
Воно б голову свою розбило, тоді б датчики поліграфа не було б куди підключати.
25.06.2024 14:06 Відповісти
Кинули народу котлету. Нехай посидить у будці, поки гризе.
25.06.2024 14:12 Відповісти
Зе🎪🤢🤡КЛОУНАДА ! БЕЗГЛУЗДА і Коля - Ківа ( шістки, а головні ПЕРЕВЕРТНІ ЗЕ&Ермакі , Татаров, шурма, Гетьманцев , бойко, ПРАВЛЯТЬ БАЛ МАФІІ по БЕСПЕРЕДЕЛУ
25.06.2024 14:14 Відповісти
Будь який не можна, але він же не перемолов його
25.06.2024 14:23 Відповісти
Нічого кокаїново-ботоксній котлеті не буде,шум уляжеться і Коля тіхонічко в лій уйде,як Трухін,а потім вспливе десь в Тайландському ТРО.Самопроголошений глава держави,Андрій Борисович Єрмак,своїх в обіду не дає.
25.06.2024 14:29 Відповісти
в обіду звичайно не дадуть..
котлєта вміє заробляти гроші для лідорів думок..
він їм вигідний.
25.06.2024 14:54 Відповісти
В яку бригаду цікаво Коля попроситься служити)?
25.06.2024 14:31 Відповісти
25.06.2024 14:37 Відповісти
Маскі-шоу дла лохов продовжується,як з коломойським,а стадо в екстазі.
25.06.2024 14:44 Відповісти
Почався "суд", і вже з'явились перші "перли" від нашого депутата-інтелектуала.
Ні на крок не відстає від Ківі по винахідливості
"Тищенко запитали, навіщо той розбив телефон під час обшуків, на що той спочатку запитав, коли в Києві посадили перші каштани, після чого сказав, що інформація про розбитий телефон недостовірна".
25.06.2024 14:50 Відповісти
Яка новина! Тищенко розбив телефон! Та ви ШО! Вистава для виборців-гуппі)
25.06.2024 15:22 Відповісти
Реформ нуль, влада краде, корупція нищить державу не гірше за кацапів, такі як коля котл є великою діркою в нашій безпеці, як країни, та хоронить будь які шанси на розвиток, виживання, якщо хочете. Система, яка заточена на перерозподіл активів під себе просто влаштувала виставу з ницою істотою в головній ролі.
25.06.2024 15:43 Відповісти
Єрмак Тищенку: "Кока, включай дурака, лепи из себя клоуна- тебе ничего не будет! Я тебя отмажу. Ну посидишь с браслетиком, попьешь водочки пока все забудется.."
25.06.2024 15:50 Відповісти
А експертиза підмінить телефон.
25.06.2024 17:06 Відповісти
 
 