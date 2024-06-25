Суд избрал меру пресечения Тищенко – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля

Народному депутату Николаю Тищенко, подозреваемому в незаконном лишении свободы человека, избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Офиса генерального прокурора.

"Соответствующее решение во вторник, 25 июня, принял Печерский райсуд столицы, полностью удовлетворив ходатайство прокурора", - говорится в сообщении.

Читайте также: Тищенко во время обыска разбил не один, а два телефона

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Сейчас Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, который подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего.

Читайте также: Телефон, который разбил Тищенко, отправят на экспертизу, - ГБР