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Суд избрал меру пресечения Тищенко – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля

тищенко

Народному депутату Николаю Тищенко, подозреваемому в незаконном лишении свободы человека, избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Офиса генерального прокурора.

"Соответствующее решение во вторник, 25 июня, принял Печерский райсуд столицы, полностью удовлетворив ходатайство прокурора", - говорится в сообщении.

Читайте также: Тищенко во время обыска разбил не один, а два телефона

Что предшествовало?

20 июня в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которой Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардеп Николай Тищенко был уведомлен о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Сейчас Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения народному депутату Николаю Тищенко, который подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего.

Читайте также: Телефон, который разбил Тищенко, отправят на экспертизу, - ГБР

Автор: 

суд (25135) мера пресечения (464) Тищенко Николай (337) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+39
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25.06.2024 21:15
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25.06.2024 21:03
+33
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25.06.2024 21:08
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25.06.2024 21:03 Ответить
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25.06.2024 21:08 Ответить
Пора нарешті зняти рожеві окуляри! це були лише мрії, і то не точно, що були!
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25.06.2024 21:13 Ответить
То не мрії то був кокаїн .
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25.06.2024 21:23 Ответить
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25.06.2024 21:15 Ответить
Два ДЕБІЛА, єто СІЛА , або , тупий і ще тупіший
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25.06.2024 22:53 Ответить
Це найсмішніше з репертуару👍
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25.06.2024 21:42 Ответить
Євреї не хрестять дітей, бо вони не христіяни, а іудеї.
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26.06.2024 00:24 Ответить
Блазень має величезний досвід їздити лошарам по вухам, в цьому він навіть стару відьму з косою бабу Бздюлю Мошонку перевершив в рази. А тупе бидло йому повірило. Так що, шановні, не нарікайте на безглузді дії ЗЕбанутої влади, це ваш вибір. І єдине, що ви, лошари, можете зробити проти цієї зграї шакалів з 95 кварталу - це прикластися до їхнього тухеса і вилизати його.
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26.06.2024 07:59 Ответить
В.О. Зеленський, "Казки та обіцянки", том 5й.
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26.06.2024 08:28 Ответить
Не те, щоб Котлету шкода, але цікаво, як таке рішення може бути ухвалене і виконане за умови наявної депутатської недоторканності.
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25.06.2024 21:09 Ответить
це, перешкоджання депутатській діяльності.
апеляція, буде цікава.
так шо, серіал 95, продовжує штиріть фанатів 73.
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25.06.2024 21:20 Ответить
Так. Закон все більше нагадує панятія і єрмак це той, хто їх толкуєт
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25.06.2024 21:40 Ответить
трішки не так , у 2020 закон перекроїли , залишили лише щодо висловлювань у ВР що не несуть образи
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25.06.2024 22:14 Ответить
у 2020 зняли : https://glavcom.ua/country/politics/skasuvannja-deputatskoji-nedotorkannosti-zakonne-rishennja-konstitutsijnoho-sudu-886246.html#google_vignette
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25.06.2024 22:12 Ответить
Дякую. Недоторканності нема, поточна петиція про повноваження.
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25.06.2024 22:33 Ответить
там багато чого цікавого, що йде в розріз з "вєрховєнством права"!
бо дивлячись відео конфлікту ветерана з колєй явно видно, що ветеран трохи перестарався забирати приватне майно у громадянки, за що і був обмежений присутнім поліціонером... коля-котлєта тут постражджале тіло, аж ніяк не агрєсор...

але в країні "вєрховєнства права" всі забули про те що "одіозний" не дорівнює "злочинець"!
якщо вам не подобається ця котлета - це не привід всі його дії звинувачувати в злочинності!
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26.06.2024 00:06 Ответить
Одіозний? Це як Фреді Меркурі, чи Борис Джонсон?
І яке відношення до одіозності має тупий, хамовитий бик?
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26.06.2024 09:37 Ответить
пряме! ти б спочатку дізнався б що таке "одіозний"..
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26.06.2024 10:23 Ответить
зазвичай, той кого ненавидять, водночас, викликає і захоплення. Чистої ненависті не буває. Ви ж не будете нанавидіти купу лайна?
То, звідки такі сентименти до Колі?
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26.06.2024 10:35 Ответить
мені покуй на колю
мене вражає як під улюлюканьє наріда сношають Закон в усі отвори, а потім, той самий нарід розповідає тужливі історії, що ніхто не дотримується Законів
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26.06.2024 10:43 Ответить
в такому вигляді, повністю погджуюсь.
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26.06.2024 10:47 Ответить
Блазень своїх не бросає. Навіть таке тупе створіння, як Коля Кака.лета. Ворон ворону око не виклює.
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26.06.2024 08:01 Ответить
Как? Ему Швондер рекомендацию дал
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25.06.2024 21:10 Ответить
Його туди інтелегентний виборець святошинського району рекомендував...
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25.06.2024 21:19 Ответить
шапіто
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25.06.2024 21:03 Ответить
Микола чітай Ревізора Гоголя, пока є час.
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25.06.2024 21:03 Ответить
"Бис! Дай ка ти ему еще пару раз. Для ума..." (с)
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25.06.2024 21:04 Ответить
І щоб щогодини перераховував вкрадене - три портсигара. Непосильним трудом.
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25.06.2024 21:06 Ответить
сподіваюсь електронний засіб контролю має вбудований електрошокер
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25.06.2024 21:07 Ответить
Просто фарс!
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25.06.2024 21:08 Ответить
Наголосували, тільки тримайся. Як країна взагалі ще існує з такими виборцями.
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25.06.2024 21:08 Ответить
Як бачите, досить ****** ...
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25.06.2024 23:05 Ответить
Що це за цирк? Схоже зе-шапіто вирішило торохи зняти напругу суспільства, невдоволеність, та трохи розважити, та влаштували шоу з тищенко.
Цим цирком наріду просто замилюють очі та відволікають від серйозних проблем
Правохоронні органи повідпускали злодіів ще й з більш серйозними злочинами, а тут тищенко навіть не бився, просто стояв поруч, і таке шоу, а оплата за шоу, буде пізніше, коли тищенко подасть на відшкодування!
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25.06.2024 21:09 Ответить
Цім цирком і далі руйнують верховенство права. Тепер любого депутата без зняття недоторканості можна запроторювати в буцегарню. Парламентаризму кінець. Амінь!
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25.06.2024 21:27 Ответить
Ви не встигаєте за скаженим принтером , вони у 2020 проголосували за зняття згоди ВР на притягнення , готувалися пороха жухнуть та обісралися ((
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25.06.2024 22:16 Ответить
чудове мiсто ДНIПРО вiд генсека до правосека
якщо правосек сказав не брав по не поверне
чудове мiсто ДНIПРО
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26.06.2024 06:13 Ответить
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25.06.2024 21:09 Ответить
To whom how
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25.06.2024 23:06 Ответить
Коли побачив на фотці оту "тумбочку" забиту баблом(на вскидку там десь під 2 ляма!), одразу зрозумів, що він ніколи не сидітиме. Просто не дадуть! Він придурок ********* і може багато чого "начірікати" тому візьмуть мздою(просто переполовинять) і дадуть йому..."тіхо уйті в лєс".
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25.06.2024 21:13 Ответить
Окільцьована коклєта😁
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25.06.2024 21:13 Ответить
Микола тільки не об камяний стіл.
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25.06.2024 21:13 Ответить
Ну ось і казочці кінець! ЛОХторат задоволений а Коля "каклєта" п'є шампусік і пакує валізи на Мальдіви!
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25.06.2024 21:14 Ответить
Как все https://t.me/insiderUKR/77124 было по версии Тищенко: "Они дерзко начали меня оскорблять: эй, слушай ты, голова"

"Я их спокойно попросил пройти дальше. Они начали меня снимать и буллить помощницу. Вдруг появился полицейский, которому я сказал: "Пожалуйста, обратите внимание и остановите эту атаку на народного депутата".

Днепр сегодня - самый главный центр всех ботоферм Украины. Там в ботофермах работает более 60 000 людей, - Тищенко в суде

Если в Украине закроют все ботофермы, я сложу мандат. Если в Украине ни одно дерево не упадет без разрешения, я готов сложить мандат, - Тищенко

Откуда у вас информация, что я разбил телефон? Может это неправда, - Тищенко
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25.06.2024 21:14 Ответить
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25.06.2024 21:15 Ответить
Новое блюдо -Котлета в браслете.
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25.06.2024 21:17 Ответить
А йому треба браслет на шию. Щоб током лупило.
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25.06.2024 21:17 Ответить
І в криницю.
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25.06.2024 22:58 Ответить
так світла ж нема.
коля каклета, може, тишком нишком, до сусідів за хлібом та сіллю вибігати.
готівку, що під матрацом, теж заарештували.
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25.06.2024 21:22 Ответить
Ішак гадає,що це допоможе йому втриматись при владі та врятує від покарання. Топлять всіх, щоб самим виплисти. Геть ішака!
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25.06.2024 21:25 Ответить
Висновок із цього цирку: ЗАХИСНИК Україну може бути викрадений і побитий депутатом і його опричниками. За це депутату домашні арешт. Депутату трутню, який для країни палець об палець не вдарив.

Військовому на нулі 1200 у.о., у депутата знаходять мільйони в тумбочці. Люди віддають останнє на донати, депутати кричить, що йому не буде за що жити при повному забезпеченні і з.п. Люди бачать це, бачать добре і бабачи це ****...во багатьох нема бажання рвати за цю країну. А війна отаким як котлета все спише, скажуть на війну пішли лями баксів.

Вони тупо нічого не бояться, їм плювати на все і на всіх. Але вони пишуть закони, щоб інші прості українці за копійки захищали їх лями в тумбочках. І це один, а таких там багато походу.

Ганьба. Точно отакі дуже "бояться" що касапи прийдуть і будуть їх гвалтувати, убивати. Да котлеті тупо плювати, плювати на людей і країну, він у війну береги поплутили в край вже, ботоксна ганьба.

За одну ту тумбочку бабла можна бригаду прокачати залізом і обладнанням дуже сильно, але депутатам більш треба, вони вищі, а бригади збирайте і просіть донатати з людей. Ганьба.
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25.06.2024 21:25 Ответить
З твого спітча виходить, що орган державної влади ВР зайвий і ти бажаєш нас усіх залишити з кумом катлети без ВР
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25.06.2024 21:31 Ответить
Під час війни верховна рада не потрібна!!!
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25.06.2024 21:37 Ответить
Можна запитання - а навіщо така ВР , якою керує єрмак ? Щоб мільярди на утримання списувати ? Раптом що , то наступе питання - навіщо нам і той єрмак що вр керує , може на час війни ввести пряме управління військових ?
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25.06.2024 22:20 Ответить
А хто її вибрав таку, хіба не зебіли??? Тепер зебіли хочуть кастрації одного з органів демократії і я цім не дивуюсь
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25.06.2024 22:35 Ответить
Не петляй.Тобі кажуть що під час війни рада не потрібна,а ти - а хто її вибрав?Зебіли,багато з яких уже прийшло до тями.Лишилось може десять відсотків самих закоренілих вірячих у весну...
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26.06.2024 11:34 Ответить
З мого спітча виходить, що простих людей лякають, що касапи прийдуть, будуть убивати, гвалтувати і т.д. Але депутати цього не бояться, то для кого крики? Люди багато все бачити. А в кінці зі сприпом ТІЛЬКИ через суспільний резонанс депутата посадили під домашній арешт, який тупо не зможе пояснити звідки в нього такі гроші. І котлета не боїться, що касапи в нього заберуть всі його статки і тумбочку грошей. Не боїться і йому плювати, ну обо він казковий довбо...

А висновок, якби людина не була військовим, то взагалі все зійшло з рук і нічого б не було котлеті 300%, бо резонанс пішов саме що побили військового.

Я не знаю що робити, я не депутат і для такого треба і знання і вплив і все інше, але чи можна виграти з таким СОЛІТЕРОМ в організмі країни, то питання ... Шкода що ці солітери відчувають повну безкарність. І оці скоти приймають закони для простих, при цьому вони самі по прийнятих законах жити не збирають.

Зазвичай лікарі спочатку витягують солітера з організму, а потім організм з ліками бореться з хворобою, бо з внутрішнім солітером організму може не вистачити ресурсів для перемоги над хворобою, солітер жере дуже багато ресурсів організму.

В США виносять вироки сину діючого президента, оце сила права. І не дай Бог украсти там у держави, навіть пост президента не допоможе.
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25.06.2024 22:39 Ответить
При вибірковому правосудді скоро і судді стануть зайвими
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25.06.2024 22:51 Ответить
Вже в інтернеті є відео, як котлета сидить в ресторані після суду. Короче клали вони на закони і на рішення суду і на країну і на людей. Показуха і не більше. А ще кричать, що треба виконувати закони, на які вони самі виклали по повній програмі.
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26.06.2024 00:20 Ответить
резонанс не тогму що це військовий ,а боєць Кракена - бойового підроздулу, не якийсь ТсЦиКун! Коли окуєвший від вседозволеності мітбол вирішив пресанути якогось чувака на вулиці (а згодом ним виявився ветеран Кракену) він навіть не здогадувався чим це обернеться для нього. Але от кукловоди та зелене шобло швидко зрозуміло, що це може закінчитися спецоперацією в Києві і може прилетіти не лише катлєті а і нюхачу з 5-6 ефективними менеджерами. Тому миттєво вирішили покласти на алтарь пожертву у вигляді каклєти. Нічого особистого, просто не повезло йому. А був би це який простий військовий або вкраїнчик, все б зам'яли.
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26.06.2024 09:08 Ответить
Вже в інтернеті є відео, як котлета сидить в ресторані після суду. Короче клали вони на закони і на рішення суду і на країну і на людей. Показуха і не більше. А ще кричать, що треба виконувати закони, на які вони самі виклали по повній програмі.
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26.06.2024 09:22 Ответить
домашній арешт по ізілєнскі - "бо мітбол в ресторані почувається як вдома"
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26.06.2024 11:39 Ответить
Якщо ресторан=дім, то так порушень нема. Закон як дишло.
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26.06.2024 16:07 Ответить
Театральна вистава для люмпену. Тихенько закриють справу через рік чи два, коли вчі забудуть
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25.06.2024 21:28 Ответить
Але тим не менше. Трохи пихи з Колі зіб'ють. І грошенят також.
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25.06.2024 21:44 Ответить
На жаль , ні . ЇЇ висловлювання не несуть криміналу , малото того , не містять відвертих образ , тому хоч і виглядають чистим ідіотизмом , але ідіотизм у нас це медичне ((
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25.06.2024 22:30 Ответить
Якщо ви хочете знати, яке тяжке майбутне очікує на Содоля та Тищенка, подумайте, як зараз страждають по тюрмах та каторгах Баканов та Резніков
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25.06.2024 21:31 Ответить
😁Ага у кожного з ціх щура не одна ходка в "закрома родіни".
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25.06.2024 21:40 Ответить
Цікаво куди послом відправлять , до Таїланду , чи в Монако ?
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25.06.2024 22:32 Ответить
Замість електронного засобу контролю підключили б цю мерзоту до розетки з 220 Вольт!
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25.06.2024 21:32 Ответить
Стреляй , стреляй Глеб, уйдет ведь !... Ех !...
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25.06.2024 21:34 Ответить
Справа розвалиться і у каклети будуть , ще вибачення просить, а держава Україна буде відшкодовувати йому матеріальну і моральну шкоду, з наших податків.
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25.06.2024 21:37 Ответить
Даже и комментировать противно. Превратили страну в вульгарное представление Мало им квартала 95.
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25.06.2024 21:38 Ответить
помічниця колі Андрієвська нагороджена Була новим орденом "За заслуги",рідна сестра відомоі ТТокерши"міс днр"колаборанти Андрієвськоі
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25.06.2024 21:39 Ответить
*нагороджена персонально Будановим
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25.06.2024 21:41 Ответить
Давно пора было тупого отморозка Колю призвать к ответу.
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25.06.2024 21:42 Ответить
А Євеліні якогось смаколика втиснуть?
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25.06.2024 21:48 Ответить
А создание и управление преступной группировкой,там же целая банда была,еще они коррумпировали правоохоронця,который исполнял роль ручного пса котлеты,это же очевидно.
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25.06.2024 21:50 Ответить
Это все списывается при получении мандата. Депутат становится самым умным, во всем разбирается и готов учить кого угодно не взирая на наличие у оппонента научных званий и опыта. Взять безуглую, до депутатства знала, что есть армия, а стала депутатом уже распоряжается судьбами военных, а значит и будущим Украины
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25.06.2024 22:46 Ответить
І шо цікаво нація мазохистів ...скільки разів вас 🤡 зробив ? Може подобається ...не знаю 😕
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25.06.2024 21:56 Ответить
Ведуть шляхом Паші Мерседеса. Поки лохи не призабудуть.
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25.06.2024 22:19 Ответить
Це Ківа номер два. Маленький гвинтік, з зірваною різьбою.😁
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25.06.2024 22:25 Ответить
В нього в хаті хоч електрика є?
На здоров'я браслет не впливає?
Бо в підара Князєва електрики нема і браслет шкодить здоров'ю.

(ще б тим суддям пінди дати. Ну нічого, прийде час, розберемось з кацапами...)
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25.06.2024 22:56 Ответить
Ну ось і епогей всієї цієї вистави! Відсидиться під домашнім арештом, змі перестануть хайопвать на цій новині і знайдуть іншу, ну а більшість українців просто забуде через деякий час бо буде інший хайповий зашквар ще когось! А потім його тихенько випустять, так само як це було із "пашоюмерседесом" (забули? Забули!)
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25.06.2024 23:06 Ответить
Пацан вже в ресторані, ахахахаха.
Арестттт!!!!
Класне шоу було, дякую всі разом 95-ті ******.
Росходемось, скоро на в ЄС візьмуть)))
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25.06.2024 23:10 Ответить
Буданов вже підготував Каклеті довідку для виїзду за кордон?
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25.06.2024 23:13 Ответить
Кацапських комментів як блох у кота. Це ознака 100% попадання у ворога. Котлета протухла, мавр буде жертвою для очищення потужньо заблюваного мундира ЗЕполеона
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25.06.2024 23:13 Ответить
А Червінського вже другий рік тримають, і не відпускають ні під заставу, ні на поруки. Судді там сепарські тварюки, їм би личило висіти на деревах..
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25.06.2024 23:27 Ответить
А через пару тижнів він цей браслєтік зніме і здрисне за кордон за рекомендацією СБУ. Ото й весь суд... Це ж не Червінського без суду і слідства під вартою тримати, всупереч всім нормам закону та здоровому глузду, я вже не кажу про честь або совість...
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26.06.2024 08:34 Ответить
Но ошкурят его в любом случае. Полиняет на бабло избранник народный.
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26.06.2024 10:52 Ответить
rhfкраїна потужно-смішних турбульонтних дій
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26.06.2024 10:46 Ответить
А Червінській сидить .
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26.06.2024 11:40 Ответить
 
 