Дело "слуги народа" Тищенко: нардепу изменили меру пресечения

Нардепу "Слуги народа" Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют по делу об избиении бывшего бойца подразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи, изменили меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, Шевченковский райсуд Днепра изменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство, сроком на два месяца, до 9 декабря.

Следующее заседание состоится 10 ноября.

Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было сообщено о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

