РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10793 посетителя онлайн
Новости Дело Тищенко
1 133 17

Дело "слуги народа" Тищенко: нардепу изменили меру пресечения

Дело "слуги народа" Тищенко: нардепу изменили меру пресечения

Нардепу "Слуги народа" Николаю Тищенко и экс-полицейскому Богдану Писаренко, которых обвиняют по делу об избиении бывшего бойца подразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи, изменили меру пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Так, Шевченковский райсуд Днепра изменил меру пресечения с ночного домашнего ареста на личное обязательство, сроком на два месяца, до 9 декабря.

Следующее заседание состоится 10 ноября.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Дело Тищенко

20 июня 2024 года в городе Днепр группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова (Сын), когда тот гулял с ребенком. На кадрах видно, что к этому причастна якобы охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

В скандальном видео из Днепра, на котором охрана нардепа Николая Тищенко напала на бывшего военного и незаконно его удерживала, также фигурировала помощница парламентария Эвелина Андриевская.

Утром 25 июня ГБР сообщило, что нардепу Николаю Тищенко было сообщено о подозрении по факту событий в Днепре 20 июня. В ведомстве рассказали, что депутату сообщено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Суд избрал меру пресечения Тищенко - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Смотрите: У бывшего главного эколога Закарпатья Михаила Банка провели обыски. ВИДЕО

Автор: 

мера пресечения (523) Тищенко Николай (338)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Всього навсього треба було щоб катлєта подарував бабці кравчучку.
показать весь комментарий
09.10.2025 14:58 Ответить
+1
Ще пару місяців пройде і "піде в ліс" або навіть судді будуть виплачувати компенсацію за моральну шкоду, завдані "котлєті" при пропуску через мясорубку
показать весь комментарий
09.10.2025 15:01 Ответить
+1
Він так і сказав:" *** буду".
показать весь комментарий
09.10.2025 15:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всього навсього треба було щоб катлєта подарував бабці кравчучку.
показать весь комментарий
09.10.2025 14:58 Ответить
Гончаренко " взяв у Тіщєнко Інтрев'ю", у залі засідань ВР, де Коля із заплаканими оченятками сказав що " її звали Баба Катя.."
показать весь комментарий
09.10.2025 15:25 Ответить
та відпусти б вже в виплатою компенсації і як і не було Грині...
показать весь комментарий
09.10.2025 15:01 Ответить
Ще пару місяців пройде і "піде в ліс" або навіть судді будуть виплачувати компенсацію за моральну шкоду, завдані "котлєті" при пропуску через мясорубку
показать весь комментарий
09.10.2025 15:01 Ответить
Під чесне піонерське - Шевченківський райсуд можна замісь Тищенка на лаву
показать весь комментарий
09.10.2025 15:02 Ответить
Він так і сказав:" *** буду".
показать весь комментарий
09.10.2025 15:06 Ответить
Після події пройшло більше року трьох місяців, досі судять?!!
В чому проблема?
Потерпілий є, свідки є, бандіти є, відео є!
В чому "складність справи"?!!
Чому затягують з вироком?
показать весь комментарий
09.10.2025 15:06 Ответить
Чекають, коли мине термін давності у справі.
показать весь комментарий
09.10.2025 15:11 Ответить
Закон не діє, конституція на паузі, при владі блазні, хапуги та зрадники, що не так?
показать весь комментарий
09.10.2025 15:21 Ответить
У суддів закриті очі - на іншій стороні вагів щось висить, але чи то рублі, чи то гривні, чи то доляри, або може шаги... От вони і не можуть визначитися що хто "засіяв" Ждуни....
показать весь комментарий
09.10.2025 15:26 Ответить
на руснявій:
"а счетчик щелкает и всъо равно в конце пути придется на ращитатъся"
показать весь комментарий
09.10.2025 15:07 Ответить
Розрахуватися на перший-другий:
перший, Дмитро Мазоха - винний, нічого гуляти із дитиною,
другий, Микола Тищенко - не винний ні в чому, він нікого не бив, це політичне замовлення і т.п.
показать весь комментарий
09.10.2025 15:17 Ответить
Ви що не зрозуміли рузкий винахід : " розділяй (нас придурків) і властвуй" (вбити по одному).Прикладів з нашої історії безліч...
показать весь комментарий
09.10.2025 15:12 Ответить
Коля Катлєта пафосно, на камери, подарував пенсіонерці... "кравчучку"!!! Оце я розумію піар!

показать весь комментарий
09.10.2025 15:17 Ответить
Значить скоро кАКлєта відкинеться... Як нічого і не було
показать весь комментарий
09.10.2025 15:19 Ответить
Діло йде до того що цю падлу ЗЕлену,вонючу "Котлету" відмажуть від покарання.
показать весь комментарий
09.10.2025 15:24 Ответить
 
 